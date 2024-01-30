Отчет портала SWI Swissinfo за 2023 год

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Дорогие друзья портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch, дорогие швейцарцы за рубежом и уважаемые читатели, интересующиеся Швейцарией!

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Мир находится на переломе, расклад сил на международной арене меняется каждый день. Поэтому Швейцарии сегодня еще сложнее, чем раньше, находить своё место под солнцем и позиционировать себя с точки зрения своих интересов, приоритетов и реалий внешней политики. Войны в Украине и на Ближнем Востоке в очередной раз ставят под вопрос нынешнюю швейцарскую интерпретацию курса на нейтралитет, официальный Берн все чаще попадает под перекрестный огонь международной критики.

В результате мы отмечаем повышенную степень интереса к нашим материалам, касающимся вопросов нейтралитета. Впрочем, это не единственная тема и не единственный вопрос, ответ на который мировая аудитория ищет в наших текстах. В 2023 году мы зарегистрировали в общей сложности более 46 млн посещений наших ресурсов (сайта, постов в социальных сетях, материалов, опубликованных в формате мобильных программ-приложений).

Ясно одно: характер глобальных событий обусловил высокую степень потребности в надёжной информации, в том числе и из Швейцарии. В нашем очередном годовом отчете мы предлагаем Вам совершить краткое путешествие по подборке наших материалов, отражавших вопросы и темы, оказавшиеся актуальными как внутри Швейцарии, так и за ее пределами. Кроме того, мы также предлагаем вам заглянуть к нам за кулисы, и этот взгляд, надеемся, удивит вас – в хорошем смысле этого слова.

Живая демократия в действии: парламентские выборы

Парламентские выборы, прошедшие в Швейцарии в конце октября 2023 года, стали по понятным причинам одной из главных тем нашей информационной работы в прошлом году. Мы внимательно анализировали и сопровождали избирательную кампанию и само голосование и у нас на сайте, и в социальных сетях, а также в бесплатном приложении SWIplus.

На русском языке оно не выходит, но там есть обширное информационное досье на национальных языках Швейцарии (а их, как известно, три: немецкий, французский, итальянский, плюс ретороманский в качестве национального языка регионального значения) и на английском.

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Показать больше Парламентские выборы в Швейцарии 2023 года: восемь основных выводов Этот контент был опубликован на Климат больше никого не мобилизует, зато перспектива увеличения численности населения страны до 10 млн напугала многих. Читать далее Парламентские выборы в Швейцарии 2023 года: восемь основных выводов

Впрочем, даже не имея этого приложения, вы бы все равно ничего не пропустили. Потому что и на русском (и частично на украинском языках) мы публиковали всю необходимую справочную и аналитическую информацию по выборам. В преддверии выборов мы, в частности, тщательно анализировали все основные партии Швейцарии, например, на предмет их позиций по таким темам, как война России против Украины, а также по вопросам, которые особенно важны для граждан Швейцарии, постоянно проживающих за рубежом (электронное голосование, возможность иметь в Швейцарии банковский счет).

Демократия как образ жизни и как политический проект во всем мире находится сейчас под огромным давлением и именно поэтому за выборами в Швейцарии столь пристально следят во всем мире. Особенно важным был для нас материал, в котором журналисты из наших разных языковых редакций рассказали о том, как они видят швейцарские парламентские выборы через призму опыта стран своего происхождения.

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Показать больше Швейцария накануне выборов: иной взгляд журналистов SWI Swissinfo Этот контент был опубликован на Обычно о Швейцарии пишут швейцарцы, а у них порой «глаз замылен» и утрачена острота и свежесть восприятия. Мы намерены исправить эту ситуацию. Читать далее Швейцария накануне выборов: иной взгляд журналистов SWI Swissinfo

В преддверии парламентских выборов мы провели качественный стилистический и содержательный редизайн нашего мобильного приложения SWIplus. Там нет материалов на русском или украинском языке, но все равно — почему бы не получать новости из Швейцарии и заодно не подтягивать свой немецкий или французский? Загрузить приложение можно по ссылкам:

iOS 📲Внешняя ссылка

Android 📲Внешняя ссылка

Там в разделе Wahlhilfe («Памятка избирателя») мы разместили все наши справочные материалы о парламентских выборах, которые мы специально адаптировали для граждан Швейцарии, проживающих на ПМЖ за рубежом. Например, там есть статьи о том, как в октябре 2023 года в некоторых кантонах (субъектах федерации) наконец-то, пусть и в пилотном формате, прошло электронное голосование в удаленном режиме.

Как потом оказалось, ни один из граждан страны из числа проживающих за рубежом и выдвинувших свои кандидатуры, а таких насчитывалось 43 человека, в парламент не прошел. И этот факт стал очередным поводом призадуматься о том, каковы особенности швейцарской политической системы и каковы приоритеты избирателей из числа «зарубежных швейцарцев».

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Показать больше «Стремление к большей безопасности усиливается и в Швейцарии» Этот контент был опубликован на Швейцария относится к числу самых стабильных и спокойных стран мира. Однако потребность в большей безопасности проявляется теперь и здесь. Читать далее «Стремление к большей безопасности усиливается и в Швейцарии»

А поговорить?

Одним из наших флагманских проектов является ток-шоу на немецком языке «Давайте поговорим». На швейцарском телевидении есть примерно такое же ток-шоу «Арена», но за рубежом оно недоступно, кроме того, спикеры говорят там на швейцарском диалекте немецкого. А вот наш формат, во-первых, доступен и за пределами Швейцарии, а во-вторых, его участники говорят на литературном языке.

Поэтому вполне стоит обратить на этот формат свое внимание, поскольку он, опять же, поможет изучающим немецкий язык, а также он поможет всем тем, кто, например, должен сдавать тест на знание Швейцарии в рамках получения швейцарского гражданства: это ток-шоу является кладезем полезной информации по темам, актуальным для Швейцарии в данный момент. В 2023 году, понятное дело, в центре внимания находились темы, определявшие итоги парламентских выборов.

Посмотрели один из выпусков ток-шоу? Вам понравилось или не понравилось? У вас есть какой-то животрепещущий вопрос? Напишите нашему «ток-мастеру» Бальцу Ригендингеру (Balz Rigendinger). А по этой ссылке вы найдете актуальные выпуски нашего ток-шоу.

Доверие к власти и политике как основа швейцарского проекта

Без доверия граждан к политикам и к институтам общества и государства невозможна демократия. Однако это доверие не имеет ничего общего со слепой верой в того, кто «знает как надо». Любовь к стране должна сопровождаться критическим, рациональным, просвещенным взглядом на власть. Для нас это очевидно. В Швейцарии есть и то, и другое, и мы в своей работе следовали именно таким курсом, в частности, опубликовав серию материалов, целью которой было понять, как формируется в Швейцарии столь сильное, но отнюдь не слепое доверие к политическим структурам и общественным институтам, и ответить на вопрос, где и почему это доверие иногда начинает ослабевать.

Показать больше Почему в Швейцарии люди доверяют власти? Чем и как объяснить высокую степень доверия граждан к политическим структурам и институтам Швейцарии? Читать далее Почему в Швейцарии люди доверяют власти?

Давосский Форум ВЭФ-2023

В 2023 года в Давосе, знаменитом швейцарском горнолыжном курорте, как всегда, на своем обычном месте, прошла 53-я сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), что стало ярким символом возвращения мира к нормальному формату функционирования (если не учитывать войну в Украине) после двух лет пандемии. С 16 по 20 января 2023 года более 2500 делегатов обсуждали вопросы, связанные с войнами, голодом, с последствиями пандемии и с множеством других проблемных сфер.

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Показать больше Там же, тогда же: Давосский форум на старом месте с новыми проблемами Этот контент был опубликован на Новый 2023 год обещает стать непредсказуемым временем невиданных ранее вызовов и угроз. Читать далее Там же, тогда же: Давосский форум на старом месте с новыми проблемами

Кстати, знаете ли вы, что Давос был всемирно известенВнешняя ссылка задолго до возникновения в 1971 году Давосского форума? Что тут имели место громкие политические убийства, не менее громкие философские дебаты, что тут жили и творили известные художники, представители классического модерна, и что сегодня Давос — это даже не только место расположения Института изучения лавин и снега, но еще и площадка для передовых научных инноваций, например в области медицины переломов и развития технологий на основе искусственного интеллекта? Наши коллеги Микеле Андина (Michele Andina) и Сара Ибрагим (Sara Ibrahim) опубликовали серию материалов о «другом Давосе», о Давосе в качестве центра инноваций и передовых научно-прикладных исследований.

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Показать больше Давос: передовая медицина на склонах Волшебной горы Этот контент был опубликован на Давос — это не только Форум, но и мировой центр передовых медицинских исследований, например, в области методов лечения переломов костей. Читать далее Давос: передовая медицина на склонах Волшебной горы

Нас заблокировали в России

В конце января 2023 года портал SWI swissinfo.ch заметил резкий спад количества посещений наших ресурсов из России. Очевидно, что теперь их техническая доступность повсеместно на территории этой страны больше не гарантирована.

Чтобы сохранить доступ российской аудитории к независимой и сбалансированной журналистике, мы начали вкладывать дополнительные усилия в работу с социальными сетями, указав нашим читателям на доступные способы обхода политической цензуры и запустив специальный Телеграм-каналВнешняя ссылка,Внешняя ссылка а также начав публиковать еженедельные обзоры швейцарской прессы. Актуальные выпуски обзора находятся в досье по ссылке ниже.

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Показать больше Как обойти цифровую цензуру в Интернете? Этот контент был опубликован на Собрали информацию, которая поможет обойти цензуру в Интернете и продолжить пользоваться его ресурсами в безопасном и анонимном режиме. Читать далее Как обойти цифровую цензуру в Интернете?

Показать больше Обзоры прессы Швейцарии Как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ: наш регулярный мониторинг. Читать далее Обзоры прессы Швейцарии

Портал SWI swissinfo.ch также решил, получив разрешение регулятора, ведомства по вопросам коммуникации BAKOM, продолжить публиковать весь 2023 год часть наших уже написанных статей в переводе на украинский язык. Тем самым мы преследовали цель информационной поддержки той части нашей аудитории, которая была вынуждена стать беженцами в результате российской агрессии.

По состоянию на конец лета 2023 года в Швейцарии проживало более 80 000 украинцев и украинок со специальным ВНЖ категории S. Проект был также по согласованию с BAKOM завершён 31 декабря 2023 года, но все статьи доступны, например в этом Телеграм-каналеВнешняя ссылка.

Швейцария и санкции в отношении России

Когда Россия вторглась в Украину и оккупировала часть этой страны, перед Швейцарией возник вопрос: присоединяться ли к санкциям, введенным Евросоюзом в отношении агрессора? В итоге Швейцария решила сделать это, причем данное решение имеет последствия, которые являются куда более далекоидущими, чем может показаться на первый взгляд. Одно из них — попадание Конфедерации в список, в котором Россия фиксирует своих «недругов».

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Показать больше Швейцария пока не планирует работать с группой G7 по санкциям Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии пока не планирует присоединяться к деятельности рабочей группы REPO, созданной странами G7. Читать далее Швейцария пока не планирует работать с группой G7 по санкциям

Очень тесно с этой темой связаны вопрос реэкспорта вооружений швейцарского производства, торговля сырьем, включая золото и алмазы (Швейцария является мировой трейдинговой площадкой), а также тема корпоративной прозрачности юридических услуг при открытии разного рода «конструктов» в области доверительного управления активами. От Швейцарии требовали (посол США, в частности) заморозить еще больше российских активов в швейцарских банках и присоединиться к международной группе РЕПО. Нашу серию статей по санкциям на русском языке вы можете найти по этой ссылкеВнешняя ссылка.

Наши подкасты

Начав выпускать серию подкастов Dangereux Millions мы расширили наше информационное предложение, ориентированное исключительно для франкоязычную аудиторию, интересующуюся Швейцарией. Совместно с порталом расследовательской журналистики Gotham CityВнешняя ссылка и порталом Europe 1 StudioВнешняя ссылка мы выпустили, например, подкаст, в котором рассказывается о том, как на протяжении десятилетий Швейцария использовалась в качестве мировой «финансовой прачечной». Один только этот подкаст был скачан пользователями 123 700 раз.

На английском языке мы продолжали выпускать подкасты серий Swiss Connection и Geldcast Update, не забываем мы и наш традиционный уже подкаст Inside Geneva и Geldcast. Женевский корреспондент SWI swissinfo.ch и BBC Имоджен Фолкс (Imogen Foulkes) обсуждает в подкасте Inside Geneva со своими гостями из числа экспертов и представителей женевских НКО самый широкий спектр глобальных проблем. Проект реализуется в сотрудничестве с медиасетью Genève VisionВнешняя ссылка и Женевским институтом международных отношений Graduate Institute GenevaВнешняя ссылка.

Особенно отметим, что в рамках проекта Inside Geneva Имоджен Фолкс удалось поговорить со всеми Комиссарами Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека. Эти интервью были посвящены 75-й годовщине с момента принятия Всеобщей декларации прав человека. У нас есть все русскоязычные версии этих интервью, а в англоязычном подкасте Inside Geneva все герои этой темы более подробно рассказали нам о том, как они сегодня оценивают значение Всеобщей декларации прав человека.

На португальском языке мы начали выпуск подкаста O Sequestro da Amarelinha, который стал нашим совместным проектом с журналом Piauí Magazin и Rádio Novelo.

Наш видеоконтент: и вертикальный, и горизонтальный

Мы активно работаем в сетях Instagram (на всех 10 языках) и TikTok (на английском языке), потому что именно там часть нашего глобального сообщества пользователей проводит все больше и больше времени. Кроме того, будучи общественной (негосударственной) швейцарской медиакомпанией, мы обязаны предлагать аудитории новые нарративные форматы — например, вертикальные видео («портретный формат» камеры мобильного телефона, в Instagram они известны как Reels). Например, ролик на TikTok об особенностях швейцарской политической системы набрал 470 000 просмотров, 54 000 «лайков» и 750 комментариев.

Но значит ли это, что пользователи смотрят только короткие вертикальные видеоролики? Конечно, нет! Например, опубликованная в новой серии больших горизонтальных сюжетов On the Record беседа нашего журналиста Елены Серветтаз (Elena Servettaz) с Сергеем Пугачевым (Sergei PugachevВнешняя ссылка) на портале YouTube набрала 160 000 просмотров на английском языкеВнешняя ссылка и 453 000 просмотров на русскомВнешняя ссылка.

Внешний контент

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Показать больше Цифры и факты о SWI Swissinfo в 2022 году В этом материале: кратко и компактно все, что нужно знать о работе нашего портала. Читать далее Цифры и факты о SWI Swissinfo в 2022 году

Портал SWI swissinfo.ch на Глобальном Форуме современной прямой демократии

Прямая демократия в Мексике все еще находится в зачаточном состоянии, в то время как Швейцария имеет в этой области многовековой опыт. Тем не менее обе страны преследуют одну и ту же цель, а именно: построить общество на основах идеалов свободы, равенства и братства.

Весной 2023 года в рамках очередной сессии Глобального форума по современной прямой демократии в Мехико мы начали сотрудничать с мексиканским новостным порталом Animal PolíticoВнешняя ссылка. Цель этого партнёрства — изучение накопленного в обеих странах опыта непосредственного народоправства. Материал, доступный также на испанском языке, рассказывает о некоторых предварительных результатах такого сравнения.

Награды и сертификаты

Нам очень важно постоянно проверять качество результатов нашего труда, мы следим за тем, чтобы наши материалы были написаны современным, ясным, прозрачным и понятным языком. Мы хотим, чтобы в нашем языке не было новейших слов-паразитов и неоправданного вторжения грамматических и синтаксических конструкций из других языков и чтобы по прочтении данного материала у читателя было меньше вопросов, чем до прочтения.

В 2023 году мы провели два независимых аудита нашего контента, и его итоги, очевидно и несомненно, подтвердили высокое качество и языка наших материалов, и того, что теперь модно называть «сторителлинг». Поэтому не случайно, что в отчетном 2023 году от лица независимых учреждений и структур мы получили престижные… нет, не призы, но награды и премии, которые подтверждают высокое качество нашей медиапродукции.

Во-первых, это специальная награда за продвижение демократии

Медиапремия Private называет себя «крупнейшей и самой престижной международной наградой, которой отмечается качественная журналистика в Швейцарии и в Европе». Мы рады сообщить, что 24 мая 2023 года портал SWI swissinfo.ch стал лауреатом этой премии. В обоснование своего решения жюри отметило, что «на протяжении многих лет портал SWI swissinfo.ch вносит важный вклад в развитие демократии и сплоченности нашего общества. Этот вклад заслуживает того, чтобы быть отмеченным специальной премией».

Во-вторых, высокая экспертная оценка качества журналистского контента

Главным критерием качества в журналистике, наряду с независимостью, беспристрастностью и сбалансированностью, является актуальность. В своём отчете «Ежегодник СМИ 2023» Исследовательский центр публичной сферы и общества при Цюрихском университете (fög) присудил порталу SWI swissinfo.ch высшую оценку в секторе швейцарских онлайн-СМИ — 7,8 из 10 возможных баллов, что на 0,1 балла больше, чем в предыдущем 2022 году.

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Показать больше Портал SWI swissinfo.ch снова получил оценку «отлично» Этот контент был опубликован на Мы снова получили «сертификат доверия» по линии международной Journalism Trust Initiative, а также высокий балл по итогам оценки качества контента. Читать далее Портал SWI swissinfo.ch снова получил оценку «отлично»

В-третьих, это переаттестация в качестве источника информации, заслуживающего доверия

Со времен пандемии и с начала войны против Украины так называемые «фальшивые новости» и дезинформация, рядящаяся в тогу «постправды», стали настоящей головной болью как мирового медиасообщества, так и пользователей, находящихся в процессе поиска достоверной, верифицируемой информации. Новые возможности искусственного интеллекта подпитывают негативные тенденции в медиасфере, производство фейковых фотографий или видео сегодня доступно уже практически каждому.

Поэтому сейчас как никогда важны репутация и статус источника информации, заслуживающего доверия. И мы рады сообщить, что несколько лет назад организация «Репортеры без границ» запустила инициативу Journalism Trust Initiative (JTI)Внешняя ссылка. В 2023 году мы прошли переаттестацию и получили право носить этот лейбл следующие два года.

В-четвертых, мы получили награду за «инклюзивный язык»

Портал SWI swissinfo.ch вещает на 10 языках и в отчетном году он был удостоен награды за «социальное влияние» усилий по продвижению во всех языковых редакциях языка инклюзивного, недискриминационного, избавленного от колониальных («в Украине», а не «на Украине») нарративов. Вручена эта награда нам была от имени Международной выставки достижений индустрии телерадиовещания (IBC).

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Показать больше Портал SWI Swissinfo награжден за инклюзивный язык Этот контент был опубликован на Журналистика — это не только правда факта, но еще и язык, который помогает понять сложные материи, никого не исключает и не дискриминирует. Читать далее Портал SWI Swissinfo награжден за инклюзивный язык

Как мы работаем?

Ни одно СМИ не демонстрирует такой степени готовности поделиться «секретами мастерства», как наше. В течение всего 2023 года аудитория задавала нам самые разные вопросы на этот счет. Как отбираются темы для SWI swissinfo.ch? Как мы ведем дебаты? Почему мы публикуем статьи под рубрикой «Мнение»? И вообще, а кто вы такие, журналисты SWI? Соблюдая интересы наших коллег и неся ответственность за их безопасность, мы, тем не менее, готовы подробно рассказать о том, кто и как работает у нас на швейцарском иновещании.