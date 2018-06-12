Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 9:30 12.06.2018 - 09:30

Произведения искусства используются в качестве привлекательного актива, помогающего страховать финансовые риски, особенно с учётом рекордно низких банковских процентов на вложенный капитал. На фото: инсталляция «Wie 0 nicht das Gegenteil von 1 ist» («О том, что ноль не есть противоположность единице») швейцарской художницы Майи Ридер (Maja Rieder).

(Keystone)

Накануне открытия ярмарки «Арт Базель» в Швейцарии опубликованы данные, иллюстрирующие развитие ситуации на местном рынке произведений искусства. Он переживает взлёт, его оборот достиг 1,2 млрд долларов в год, прежде всего богатые британцы и немцы используют его возможности для безналогового хранения артефактов и с целью хеджирования своих рисков путём инвестиций в картины и скульптуры.

По информации газеты «SonntagsZeitung» на рынке произведений искусства в Швейцарии наблюдается взлёт, его оборот вырос за отчётный период на 15% и достиг 1,2 млрд долларов в год, то есть он растёт быстрее среднемировых показателей. При этом газета ссылается на авторитетного экономиста со специализацией на арт-рынке Клер МакЭндрю (Clare McAndrew).

Привлекательный актив

Вместе с банком UBS и ярмаркой Art Basel она издаёт ежегодный аналитический отчёт по итогам развития швейцарского и мирового рынков произведений искусства. Клер МакЭндрю подчёркивает, что бизнес на этом рынке отличается нестабильным характером, в прошедшие несколько лет его конъюнктура развивалась не самым лучшим образом, но сейчас «на этом рынке, особенно в высшем ценовом сегменте», наблюдается значительное оздоровление, конъюнктура демонстрирует положительные тренды.

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В ноябре прошлого 2017 года в Нью-Йорке картина Леонардо была продана за 450 млн долларов, что является новым рекордом. При этом произведения искусства, как говорит Клер МакЭндрю, используются еще и в качестве средств диверсификации вложений, в качестве весьма привлекательного актива, помогающего страховать финансовые риски, особенно с учётом рекордно низких банковских процентов на вложенный капитал.

Швейцарский арт-рынок является пятым по объёму рынком такого рода в мире, швейцарцы принадлежат к числу важнейших клиентов. Арт-бизнес выгоден и за пределами этой отрасли, он приносит значительные прибыли банкам, страховым компаниям и логистическим предприятиям. Швейцария является выгодной еще и с точки зрения инфраструктуры: на ее территории функционируют склады безналогового хранения артефактов. Однако этими факторами дело не ограничивается.

Стабильная альтернатива

Быстрое развитие швейцарского арт-рынка является следствием политических процессов в окружающем ближнем европейском зарубежье. «Арт-рынок Великобритании считается едва ли не самым важным в Европе, однако Брексит посеял на нём настроения неуверенности и страха. По данным UBS за 2017 год этот рынок вырос только на 8%, а все потому, что коллекционеры пока не понимают, как будет в будущем развиваться торговля искусством между ЕС и Великобританией. В этой ситуации Швейцария является замечательной, а, главное, стабильной альтернативой».

Не менее сложно развивается ситуация и в Германии. В 2016 году там вступили в силу новые законодательные положения, регулирующие, а, точнее, ограничивающие и осложняющие торговлю предметами искусства. В частности, вывоз произведений искусства из страны теперь возможен только после сложных разрешительных процедур, поэтому многие коллекционеры предпочитают развивать, преумножать и хранить свои сокровища в Швейцарии.

Для Конфедерации это означает создание новых, дополнительных рабочих мест. Например, американская логистическая компания Crozier Fine Arts, специализирующаяся на арт-перевозках, намерена открыть в Швейцарии свой центр и создать от 100 до 150 новых рабочих мест. Востребованы такие профессии как водитель, квалифицированный рабочий склада, инженер по обслуживанию складской техники и инфраструктуры.

Банки и страховые компании на арт-рынке

Активно арт-бизнесом занимается и банк UBS. Он не только спонсирует ярмарку Art Bаsel, но и устраивает, например, крупные экспозиции в Израиле и Саудовской Аравии. На вернисажах и выставках богатые коллекционеры появляются толпами — они же являются для банка потенциальными новыми клиентами. Банк UBS финансирует также целую экспертную группу историков искусства и экспертов-искусствоведов. Пользоваться их услугами могут только клиенты банка, положившие у себя на счету от 50 млн.

Среди портфолио услуг — арт-консалтинг и риск-менеджмент на рынке произведений искусства. Иными словами, эксперты помогают клиентам разобраться, что за артефакт они собираются приобрести и не является ли потенциальная покупка фальшивкой. «Арт-рынок является для банка UBS привлекательным, растущим сегментом. Число наших клиентов в этой сфере постоянно растёт», — говорит Патриция Амберг (Patricia Amberg), глава отдела арт-менеджмента этого финансового института (UBS Art Competence Center).

Примерно тоже самое происходит на рынке страхования. Компания Allianz Suisse отмечает, что в настоящее время она заключила договоров страхования произведений искусства, находящихся в частных руках, на сумму в один миллиард франков. В последние годы рынок этого вида страхования рос двузначными темпами. Оливер Класс (Oliver Class), эксперт-искусствовед в Allianz Suisse подчёркивает, что «швейцарский арт-рынок и дальше будет укреплять свои позиции и повышать свою значимость, а торговцы искусством и аукционные дома и дальше будут переезжать из Германии в Швейцарию».



Подготовил: Игорь Петров

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