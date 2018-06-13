Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 11:00 13.06.2018 - 11:00

Миллиардная иранская сделка швейцарской компании Stadler Rail, производящей железнодорожную технику, зависла в состоянии неопределённости. (Keystone)

Эйфория в связи с новыми бизнес-перспективами, отрывшимися после заключения Западом ядерной сделки с Ираном, была недолгой. Недавно США разорвали это соглашение и ввели против Ирана новые санкции, пригрозив карами так же и иностранным компаниям, не пожелавшим свернуть свои контакты с исламской республикой. Многие швейцарские компании приняли решение уйти с иранского рынка, а образовавшиеся бреши уже заполняет китайский бизнес.

А как все хорошо начиналось: в начале марта 2018 года посольство Швейцарии в Тегеране и иранское информационное агентство IRNA с гордостью объявили о предполагаемом закрытии сделки на сумму в два миллиарда долларов между Ираном и швейцарской компанией Stadler Rail, которая должна была поставить в страну современные вагоны метро. А что теперь? Согласно сообщению популярной швейцарской газеты Blick, сделке грозит крах.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и теперь для фирм, в значительной степени зависящих от благорасположения Соединённых Штатов, ведение бизнеса с Ираном снова становится серьёзным фактором риска. Бизнес, тем самым, опять оказался заложником конфликта этих двух «заклятых друзей».

Если верить процитированным швейцарской газетой Blick словам руководителя отдела продаж компании Stadler Rail Петера Йенельтена (Peter Jenelten), то «иранцы не могут ждать вечно, поэтому контракт на поставку вагонов метро, вероятнее всего, уйдёт от нас к китайцам». Глава пресс-службы концерна Марина Виндер (Marina Winder) в разговоре со swissinfo.ch опровергла информацию, приведённую в газете, не указав, правда, что же именно было «неверно» написано.

По ее словам, в феврале 2018 года концерн Stadler подписал с иранской Организацией промышленного развития и обновления (IDRO) не договор о поставке вагонов, а только лишь декларацию о намерениях. «Мы продолжаем выполнять все то, что было решено по результатам переговоров и закреплено в этом документе. Пока нам не ясно, насколько новые санкции США окажут влияние на возможный контракт с IDRO, но, конечно же, Stadler поддержит все санкции и все торговые эмбарго, введённые Вашингтоном», — сообщает концерн Stadler.

Либо Иран, либо США

Мы попросили разъяснить ситуацию бывшего посла Швейцарии в Тегеране и нынешнего председателя Объединённой швейцарско-иранской Торгово-промышленной палаты Филиппа Вельти (Philippe WeltiВнешняя ссылка). Мы спросили его, в чём же заключаются основные риски, с которыми отныне сталкивается любая компания, пожелавшая развивать торгово-промышленные отношения с Ираном, второй по величине экономикой Ближнего Востока?

По его мнению, на данном этапе основные игроки на рынке занимаются риск-менеджментом, взвешивая все «за» и «против» отношений с Ираном, пытаясь понять, что для них выгоднее, отказаться от ведения бизнеса в Иране или же имеет смысл рискнуть и продолжить работать в этой стране, в любой момент ожидая санкций со стороны США. «Тенденция сейчас такова, что все большее количество компаний приходят к необходимости свернуть свои отношения с Тегераном. Многие европейские фирмы так уже и поступают. Один из членов нашей Торговой палаты так и сказал мне недавно, мол, оплаченный заказ мы еще можем поставить в Иран, но затем — всё! В этой ситуации и Швейцария, и ЕС бессильны, даже если они продолжат громко заявлять, что с их точки зрения санкции США не имеют ровным счётом никакого значения».

«Курс Соединённых Штатов направлен, фактически, на то, чтобы американское национальное право соблюдалось не только в США, но и по всему миру. Разумеется, напрямик сделать это невозможно, и тогда они идут „в обход“, делая ставку на свою экономическую мощь, используя ее в качестве рычага давления. В конечном же итоге такого рода демонстрация силы имеет под собой только одну цель — полностью изолировать Иран. А сделать это будет можно только в том случае, если к санкциям присоединится весь мир». И тут, как считает Ф. Вельти, Трамп просто идёт напролом, не учитывая ничьих интересов, даже интересов собственных вроде бы союзников.

«Китай заполнит все ниши»

Еще более проблематичным вопросом являются санкции для компаний, которые инвестируют в Иран самостоятельно и имеют там свои собственные филиалы и производственные мощности, закрыть которые в течение трех месяцев невозможно просто технически. Сейчас они в прямом смысле попали между двух огней. Такой компанией, например, является швейцарский вагоностроительный концерн Stadler, который хотел бы и дальше торговать с Ираном, но при этом отказываться от американского рынка в его планы тоже не входит.

Иран и в самом деле не будет долго ждать и раздумывать. Уйдут швейцарские компании? Нет проблем, тем более что «Китай готов закрыть практически любую брешь на рынке, занять любую нишу, последовательно повышая качество своей промышленной продукции», — указывает Ф. Вельти. Конкурентом компании Stadler на рынке метро-вагонов является, например, промышленная группа CRRC с головным офисом в Пекине. Она обеспечивает работой 180 тыс. человек.

Об этом нам рассказывает эксперт в области китайских разработок в железнодорожной отрасли Цуй Джун. Она убеждена, что рано или поздно китайские поезда будут доминировать даже на европейском рынке. Что же касается иранского рынка, то для Китая он является важнейшим фактором в рамках проекта по развитию так называемого «Нового Шёлкового пути» («One Belt, One Road») или «Евразийского сухопутного моста».

Напомним, что продвигаемая Китаем концепция новой межконтинентальной транспортной системы сможет после своей реализации, обеспечив скорость перемещения грузов в два раза большую, нежели скорость товарных потоков по морскому маршруту через Суэцкий канал, стать, с одной стороны, решением проблемы загрузки работой избыточных китайских производственных мощностей, а с другой — вкладом в удовлетворения собственных потребностей в энергии за счёт нефтяных и газовых месторождений в Иране. Обеспечение этого проекта транспортной техникой по новейшим швейцарским стандартам могло бы стать для швейцарских компаний настоящим золотым дном. Могло бы...

Платёжные технологии

Наконец, в руках у Китая есть и еще один важнейший козырь: он может предложить стабильный и устойчивый механизм обеспечения взаимных финансовых расчётов. «В рамках западной платёжной системы каждый банк является частью глобальной сети, отсидеться на своём „финансовом острове“ уже в принципе невозможно», — говорит Ф. Вельти. Многие западные компании, стараясь обойти угрозу санкций, налаживают альтернативные схемы, например, работая на Ближнем Востоке с фиктивными компаниями. Разработать и внедрить такого рода «защитные механизмы» в принципе не проблема, но в общем зачёте всё это сложно, рискованно, нестабильно и, прежде всего, дорого.

«Устойчивый механизм финансовых взаиморасчётов посредством таких каналов создать невозможно», — говорит бывший дипломат. А между тем, например, женевский Banque de Commerce et de Placements («BCP») уже начал процесс ухода из Ирана, закрыв там все свои проекты и отказавшись заключать какие-либо новые сделки. Напомним, что в 2013 году именно банк BCP был избран в качестве одного из официальных финансовых посредников для международных финансовых операций с Ираном. И как теперь западные фирмы будут рассчитываться с Ираном? У Китая таких проблем нет.

Кстати, как поживают швейцарские компании, продолжавших деловые отношения с Ираном даже во время последнего периода санкций? Не секрет, что, например, фармацевтический концерн Novartis уже много лет поставляет в Иран медикаменты, а производящее оборудование для пищевой промышленности компания Bühler (г. Уцвиль, кантон Санкт-Галлен), без перерыва присутствует на рынке Ирана с 1976 года и имеет там несколько филиалов. Эти фирмы, считает Ф. Вельти, также стоят сейчас перед необходимостью взвесить все свои стратегические риски и выработать приоритеты. «Присутствуя на глобальном рынке, они рискуют ощутить американское давление не только на рынке США», — напоминает он.



«Золотая лихорадка задушена в зародыше» После заключения Западом с Тегераном всеобъемлющего соглашения по его ядерной программе (цель: помешать Ирану получить собственное ядерное оружие, предоставив в обмен возможность наращивать партнёрские торгово-промышленные отношения с Западом в условиях поэтапного снятия санкций) многие промышленные отрасли западных стран, в том числе и Швейцарии, начали с большим оптимизмом, даже с эйфорией, рассматривать перспективы налаживания контактов с этой страной. В Тегеран заторопились представительные делегации в составе видных западных политиков и представителей бизнеса. Все они стремились быстрее конкурентов застолбить за собой выгодные места под солнцем иранской промышленности. Не хотели отставать и швейцарцы. В 2016 году тогдашний федеральный президент и министр экономики Иоганн Шнайдер-Амманн отправился в Иран — а с ним в обозе и группа «капитанов швейцарской экономики» — для консультаций с президентом Ирана Хасаном Рухани (Hassan Rohani) на предмет развития и укрепления экономических отношений между двумя странами. И действительно, объем швейцарского экспорта в Иран вырос в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на целых 7,6% и составил в стоимостном выражении 536 млн франков. Некоторые швейцарские компании могли бы рассчитывать на особенно неплохие перспективы на иранском направлении, в частности, такие, как сырьевой гигант Glencore, лидер в сфере производства строительных материалов Lafarge-Holcim, технологические концерны ABB и Sulzer, производители лифтов, фуникулёров и текстильного оборудования Schindler, Bartholet и SSM, поставщик комплектующих для автомобильной промышленности Autoneum, производитель рельсовых транспортных средств (поездов и вагонов) Stadler Rail. Однако с новыми санкциями США в отношении Ирана все эти планы в буквальном смысле зависли в воздухе в состоянии полной неопределённости. Конец инфобокса



Перевод и подготовка: Надежда Капоне, swissinfo.ch

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