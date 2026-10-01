Ездить на велосипеде в Швейцарии вдвое опаснее, чем в Нидерландах

Езда на велосипеде в Швейцарии в два раза опаснее, чем в Нидерландах. Keystone-SDA

В период с 2019 по 2022 год в Швейцарии в среднем регистрировали 0,19 ДТП с участием велосипедистов на каждые 100 тыс километров, пройденных на велосипедах, тогда как в Нидерландах этот показатель составлял 0,09 ДТП. Результаты исследования, давшего такие цифры, опубликованы в научном издании Journal of Safety Research.

Поделиться

3 минут

Учёные из нидерландского Университета Твенте (University of Twente) и швейцарской Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) проанализировали более 86 тыс зарегистрированных полицией ДТП с участием велосипедистов, произошедших в двух странах в период с 2019 по 2022 год.

Показать больше

Показать больше Стало известно, что и почему раздражает швейцарцев на дороге Этот контент был опубликован на Велосипедисты и владельцы электровелосипедов особенно часто опасаются попасть в аварию по чужой вине. Читать далее Стало известно, что и почему раздражает швейцарцев на дороге

Исследование показало, что особенно проблемными в Швейцарии являются места, где велосипедисты встречаются с другими участниками дорожного движения. Так, вблизи остановок общественного транспорта вероятность велосипедиста попасть в ДТП в Швейцарии заметно выше, чем в Нидерландах. Часто местом аварий становятся и участки с трамвайными рельсами. Значительно выше в Швейцарии и риск аварии на перекрёстках.

Больше велосипедной инфраструктуры — ниже риск

Одной из возможных причин более высокой аварийности в Швейцарии авторы исследования считают различия в инфраструктуре. Один из авторов исследования Георгиос Капусизис (Georgios Kapousizis) в разговоре с агентством Keystone-SDA приводит в качестве наглядного примера автобусные и трамвайные остановки. В швейцарских городах велосипедисты часто проезжают непосредственно рядом с остановившимися автобусами или пешеходами, тогда как в Нидерландах велодорожки обычно прокладывают за остановками.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Демография Самые опасные трамвайные остановки Швейцарии Этот контент был опубликован на Площадь у вокзала Базеля считается самым опасным местом Швейцарии. Где еще надо быть предельно внимательным — в нашем материале. Читать далее Самые опасные трамвайные остановки Швейцарии

Благодаря этому велосипедисты не мешают ни автомобилям на проезжей части, ни пассажирам, входящим в общественный транспорт или выходящим из него, — и наоборот. По мнению Капусизиса, повысить безопасность велосипедистов в Швейцарии можно прежде всего в трёх проблемных местах, выявленных исследованием: возле остановок общественного транспорта, на участках с трамвайными рельсами и на перекрёстках. «Швейцарии и многим другим странам не нужно заново изобретать велосипед», — говорит он.

Показать больше

Показать больше Швейцарские странности Самые необычные нормы швейцарских правил дорожного движения Этот контент был опубликован на Швейцарские ПДД обновляются ежегодно и отражают некоторые «пунктики», характерные для швейцарского менталитета. Читать далее Самые необычные нормы швейцарских правил дорожного движения

На остановках, по его словам, можно использовать нидерландскую модель, на перекрёстках — прокладывать защищённые веломаршруты и устанавливать отдельные светофоры для велосипедистов. На участках с трамвайными путями нужны инженерные решения, которые не позволяли бы велосипедным колёсам застревать в рельсах. Там, где физически разделить транспортные потоки невозможно, Капусизис рекомендует снижать максимально разрешённую скорость. Исследование показало, что на дорогах с ограничением скорости 50 км/ч вероятность аварии была почти втрое выше, чем на дорогах с ограничением 30 км/ч.

Подробнее:

Показать больше

Показать больше Удорожание топлива меняет транспортные привычки в Швейцарии Этот контент был опубликован на Жители Швейцарии из-за удорожания горючего пересматривают свои повседневные маршруты и способы передвижения. Читать далее Удорожание топлива меняет транспортные привычки в Швейцарии

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch