Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 11:00 01.07.2018 - 11:00

Кости, которым более 1 000 лет, находятся в отличном состоянии. (Hochbauamt, Kanton Zürich )

Песни буквально застряли в горле у хористов одной из школ в кантоне Цюрих после того, как стало известно, что зал, в котором они репетировали, в прямом смысле построен на костях мертвецов. Что произошло? Наши подробности.

«Наша школа и ее здание имеют долгую историю, а теперь эта история обогатилась еще одной страницей», — рассказал в интервью порталу swissinfo.ch Кристиан Грюттер (Christian Grütter), директор гимназии в городе КюснахтВнешняя ссылка (Küsnacht) недалеко от Цюриха. Речь идёт о необычной археологической находке, сделанной во время раскопок прямо под актовым залом, в котором, в частности, проходили репетиции гимназического хора. А найдены были ни много ни мало 40 прекрасно сохранившихся скелетов людей, возраст которых был оценён примерно в одну тысячу лет.

По словам археологов, останки относятся к недавно обнаруженному в районе гимназии кладбищу, отнесённому учёными к периоду с 9 по 11 века. Гимназия со специализацией на музыке, искусстве и иностранных языках, была построена в 1830-х годах и в данный момент ее здание находится на реконструкции и реставрации. Ремонтировать нужно было и фундамент. Когда прошлым летом начались первые раскопки, сразу появились признаки того, что раньше на этом месте, с учетом близости городской церкви, существовало кладбище.

Уроки музыки и хоровые репетиции проходили в этом актовом зале, построенном прямо над старинным кладбищем. (Hochbauamt, Kanton Zürich )

В самом деле, очень скоро это кладбище было действительно обнаружено. «Раскопки позволяют уточнить датировку местной церкви, в частности, есть все основания полагать, что, с учетом обнаруженных могил, дату ее постройки следует перенести на более ранний период. До настоящего времени все исходили из того, что годом ее постройки является 1188 год, то есть первый год ее упоминания в источниках, но теперь стало ясно, что это не так», — указывает Маркус Пфаннер (Markus Pfanner) из Министерства капитального строительства (BaudirektionВнешняя ссылка) кантона Цюрих.

Однако ни он, ни археологи даже и не рассчитывали обнаружить такое количество останков бывших прихожан этого храма, да еще и в таком «прекрасном» состоянии. «Скелеты, действительно, оказались очень хорошо сохранившимися, а все из-за особенностей химического состава здешних почв. Учёные впервые получили в свое распоряжение археологический материал, позволяющий восстановить облик людей, живших на этой территории в период раннего средневековья», — говорит М. Пфаннер.

Положение скелетов позволяет археологам сделать вывод о том, что похоронены люди были с соблюдением всех необходимых погребальных обрядов. (Hochbauamt, Kanton Zürich )

Пользу от находки смогли извлечь и учащиеся гимназии, двое из которых даже взяли находки за основу своих выпускных проектов: один проект, в форме научного эссе, будет посвящён химическому анализу костной ткани, а другой, в формате научного-популярного фильма, задокументирует ход археологических раскопок и работу учёных. На прошлой неделеВнешняя ссылка приехать и осмотреть раскопанные могилы смогли все желающие.

Работа археологов продолжится ещё весь июль, после чего они уступят площадку строителям, а сами продолжат в лабораторных условиях изучать редкие скелеты, окончательным местом пребывания которых станет Институт (факультетВнешняя ссылка) антропологии Университета Цюриха. «Как философски заметил один из выпускников гимназии, весьма странно в связи с этой находкой думать о том, что все эти годы мы пели (песни на могилах наших предков)», — говорит в заключение К. Грюттер.

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Перевод на русский, редакция и адаптация: Надежда Капоне.

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