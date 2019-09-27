Фотограф Томас Вютрих (Tomas Wüthrich) рассказывает нам о жизни группы племён пунанов, коренного населения тропического леса региона Саравак в Малайзии. От охоты на диких зверей с духовой трубкой-ружьем до систематической вырубки реликтовых джунглей — на его фотографиях представлены все аспекты жизни этой уходящей натуры. «При этом я не претендую на звание нового Бруно Манзера», — подчеркивает Томас Вютрих.

«Привет Томас, хочешь поехать со мной на Борнео к племенам пунанов?»

«Ты имеешь в виду туда, где пропал Бруно Манзер?»

«Да, именно туда!»

Так выглядит начало истории, приведшей в итоге фермерского сына из кантона Фрибур в джунгли Саравака, региона Малайзии, на острове Борнео. Это был самый обычный летний день 2014 года. В тот день Томасу ВютрихуВнешняя ссылка позвонил его друг, журналист.



Томас Вютрих: «Сегодня я живу с большим спокойствием в душе». (Thomas Kern/swissinfo.ch)

«Я не знал, насколько это может быть опасно, но я согласился, даже ещё не поговорив об этом с моей женой», — вспоминает он, сидя в гостиной своего дома в Либисторфе (Liebistorf), маленькой деревне, расположенной между Берном и Фрибуром.

Смерть крестьянского двора

После учебы на плотника и социальной практики, в рамках которой он имел дело с людьми с ограниченными возможностями, Томас Вютрих «почти случайно» столкнулся с искусством фотографии: после того, как его родители решили продать семейный фермерский бизнес в регионе городе Керцерс (Kerzers), он взял в руки фотоаппарат, чтобы рассказать историю последних дней местного сельского уклада, оказавшего огромное влияние на процесс его личностного становления. «Крестьянский мир всегда поражал и удивлял меня. Мне было важно задокументировать гибель нашего крестьянского подворья», — рассказывает он.

После окончания обучения в Швейцарской школе журналистики MAZ в Люцерне он стал работать фотожурналистом в бернской ежедневной газете Berner Zeitung. С 2007 года он работает уже как независимый фотограф. Деньги он зарабатывает сотрудничеством со швейцарскими газетами и зарубежными журналами, по заданию которых он иногда делает репортажи или портреты интересных людей. «Часто это рутина, эту работу нельзя назвать вдохновляющим занятием. И я всегда хотел делать что-то своё», — говорит 47-летний Томас Вютрих.

Встреча с пунанами

Ноябрь 2014 года. Вютрих впервые в Сараваке. Он сопровождает швейцарского врача, который осуществляет гуманитарную миссиюВнешняя ссылка и в течение трех месяцев ездит из деревни в деревню, оказывая пунанам медицинскую помощь. Кочевая группа, живущая в тропических лесах и относящаяся к племенам пунанов, насчитывает приблизительно 10 тыс. человек. Сначала они были охотниками и собирателями, но сегодня они живут преимущественно в деревнях, хотя они все еще зависят от «даров леса».

Томас Вютрих хорошо помнит, насколько сильное впечатление произвела на него жизнь местных племен. «Было страшно смотреть на то, как живут эти оседлые пунаны, запертые в своих хижинах, лишенные своих корней, на палящем солнце». Встречей с группой пунанов, живших в джунглях еще до прошлого года, фотограф был просто очарован. «Они показали нам деревья, из которых добывался яд для стрел, как они делают себе свои духовые трубки-ружья, как охотятся — всё это была какая-то фантастика!».

Karte Sarawak Karte Sarawak

В 2015 году фотограф снова едет на Борнео с четкой целью: запечатлеть повседневную жизнь пунанов, до сих пор живущих в кочевых или полукочевых условиях в джунглях. Деревенский старейшина Пэнг Мегут (Peng Megut) сразу обратил на себя внимание Томаса Вютриха своей «невероятной харизмой». Выросший в джунглях, этот человек понимает, что прогресс не остановить, и он научился даже ценить некоторые аспекты современного мира. Тем не менее, он по-прежнему связан со старым образом жизни пунанов, что особенно поразило швейцарца. «По духу он все еще кочевник».

Только 20 сантимов за тонну дерева

В период с 2014 по 2019 год Вютрих проводит у пунанов в общей сложности около шести месяцев. Он учит их язык и высоко ценит их гостеприимство. «В целом это сдержанный народ, но люди эти все очень сердечные и гостеприимные, без каких-либо предубеждений. Я был поражен их культурой, в основе которой лежал принцип, побуждающий людей делиться со своими ближними всем самым необходимым».

Одно из его любимых воспоминаний – после дневного марша оказаться наконец в нетронутом тропическом лесу. «Мы собирались тогда вокруг костра, в тишине, которую нарушали лишь цикады и звуки, издаваемые лесными животными, если саго (пищевой продукт, получаемый из ствола саговой и других пальм, в частности, саговника поникающего) и мясо. Это были незабываемые моменты».

«Обреченный рай» пунанов Сохнущее белье. Представитель племени пунанов: «Боюсь тех, кто придет и вырубит лес». Пэнг Мегут выкорчевывает лес, чтобы засеять освободившуюся территорию рисом, несмотря на то, что урожай будет получен минимальный. Но сельское хозяйство считается доказательством оседлого образа жизни.

Пэнг Мегут с сыновьями по дороге в лес — ему предстоит проконтролировать деятельность лесорубов. Для Пэнга Мегута новая карта является важным инструментом в борьбе с вырубкой леса.

Мясо питона вкусное и потому это очень популярное у местных племен лакомство. Семья Пэнг Мегут упаковывает свои вещи; они хотят двигаться дальше.

Оседлая семьи племени пунанов перед своим домом. Несмотря на преимущества современноого общества у этих людей нет ни перспектив, ни денег.

Слева: представитель племени пунанов с самцом фазана. Красивые перья можно превратить в деньги. Справа: люди у ядовитого дерева — разновидности фикуса.

Оседлый пунан из Лонг-Мераана продает мясо дикого «бабуи» (бородатой свиньи) по 8 ринггитов за килограмм (около 1,90 франка).

Пункт лесопереработки компании Lee Ling на полпути между Лонг Тевенга и Лимбангом.

Последние кочевые пунаны на охоте.

Дети купаются в реке. Семья Пэнга за завтраком: «Тропический лес — это наш супермаркет, он дает нам все необходимое для жизни».

Женщина племени пунанов с новорожденной дочкой. Женщина с ребенком в своей хижине. Уничтожение тропического леса на острове Борнео ставит под угрозу традиционный образ жизни кочевого племен пунанов. Швейцарский фотограф Томас Вютрих представляет фотоальбом «Рай обреченный» (Doomed Paradise), тематизируя такие проблемы, как вырубка джунглей и влияние прогресса на традиционные общества.

Galerie Leben Penan im Regenwald von Borneo

Во время своих путешествий фотограф сталкивается также и с темной стороной этой реальности: с систематическим уничтожением джунглей. В некоторых областях лес был почти полностью вырублен как властями, так и частными компаниями. Многие наделы были куплены у пунанов, которым были нужны деньги. «Порой за лес тут дают по 20 сантимов на тонну», — с грустью говорит Томас Вютрих. По словам фотографа, бесконечные плантации масличных пальм, которые были насажены там, где когда-то стояли тропические леса, являются одними из «самых печальных» сюжетов жизни в Сараваке.

Мачете пунанов — напоминание о пребывании Томаса Вютриха в тропическом лесу.

(Thomas Kern/swissinfo.ch)

«Впечатляет, как быстро работает бульдозер. Ему нужно лишь несколько минут, чтобы проложить просеку». Не желая быть немым свидетелем уничтожения леса, швейцарец вмешался в местное протестное движение, организованное Пэнгом Мегутом и даже помог ему на встрече с адвокатом, защищающим права пунанов. Понятно, что силу тут неравны, и шансы коренных племён успешно противостоять натиску корпораций почти равны нулю — почти!

Потому что например в 2018 году им даже удалось на время остановить бульдозеры лесорубов. Местные правоохранительные органы поддержали пунанов и заявили рубщикам леса, сказали, без разрешения Пэнга Мегута здесь не может быть срублено что ни одно дерево. У старейшины, между прочим, есть подробные карты местности, напечатанные при поддержке ШвейцарииВнешняя ссылка. «Вырубщики леса остались с пустыми руками», — вспоминает Томас Вютрих.

Загадочное исчезновение Бруно Манзера

Интерес фотографа из Фрибура к племенам в джунглях очень напоминает деятельность другого швейцарского фотографа, Бруно Манзера из Базеля. Манзер жил на острове Борнео между 1984 и 1990 годами, изучая и документируя язык, обычаи и традиции пунанов. В Швейцарии он выступал с многочисленными лекциями, агитируя в пользу спасения тропического леса в Сараваке.

Манзер исчез в 2000 году после своего официально незаконного возвращения на остров Борнео. В 2005 году Административным судом города Базель он был официально объявлен погибшим. Для суда было очевидно, что «правительство Малайзии и транснациональные корпорации из области лесоперерабатывающей промышленности были весьма заинтересованы в том, чтобы заставить Бруно Манзера замолчать».

Фонд Бруно Манзера (Bruno-Manser-Fonds — BMFВнешняя ссылка) и сегодня продолжает свою деятельность. Организация старается внести свой вклад в защиту тропических лесов и прав коренных народов, рискующих остаться без своего убежища, источника жизни, без своей родины — без леса. Несмотря на сходство судеб, Томас Вютрих не считает себя новым Бруно Манзером. «Я не покидаю современное общество и не хочу уходить в лес, как он, моя семья и моя жизнь остаются в Швейцарии», — подчеркивает он.

Стрелы пунанов; наконечники ядом пока не смазаны. (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Томас Вютрих высоко оценивает сложную и масштабную работу фонда BMF, особенно его проект картирования джунглей, и сожалеет, что деятельность Б. Манзера порой представляется неверно. Так, к примеру, он не стоял перед баррикадами, как это показано в новом фильмеВнешняя ссылка, который был показан 26 сентября 2019 года на Цюрихском кинофестивале (ZFF) в качестве мировой премьеры. «Заслуга Манзера в том, что он объединил различные племена пунанов и организовал общее сопротивление, но он никогда не был на передовой, он сознательно оставался на втором плане», — говорит Томас Вютрих.

Потерянный рай

Для Вютриха опыт работы с племенами пунанов стало не просто воспоминанием. Подборку снимков, сделанных в джунглях и в деревнях Саравака, он опубликовал в своём фотоальбоме «Рай обреченный» (Doomed ParadiseВнешняя ссылка). Издание он представил в начале сентября 2019 года на одноименной выставке, организованной культурно-деловым и политическим конгресс-центром KornhausforumВнешняя ссылка в Берне.

«Пэнг Мегут стал для меня другом», — говорит Т. Вютрих. «Он попросил меня рассказать миру о жизни пунанов, и я хотел сделать это таким образом, чтобы люди видели не романтическую картину жизни в джунглях, но имели представление еще и о том, сколь негативным может быть влияние прогресса на традиционные общества».

Внешний контент trailer del film su bruno manser

Сам фотограф тоже не питает иллюзий. Лес и жизнь в контакте с природой находятся под угрозой и его фотографии мир отнюдь не изменят. «Но я хочу показать людям, что все взаимосвязано: потребление пальмового масла имеет последствия для пунанов, а вырубка лесов влияет на климат». Томас Вютрих тоже изменился. «После опыта жизни в джунглях я меньше боюсь будущего», — говорит он. «Сегодня я живу с большим спокойствием в душе, я делюсь тем, что у меня есть, мой дом открыт для пришлых и теперь у меня даже живет беженец».

Пунаны Пунаны являются одной из 24 групп коренного населения в Сараваке, крупнейшем штате Малайзии на острове Борнео. В середине прошлого века они все еще жили кочевой или полукочевой жизнью, охотясь и собирая пропитание в джунглях. Сегодня большинство из 10 000 представителей племен пунанов перешли на более оседлый образ жизни. Коренное население выращивает рис и другие культуры, хотя для удовлетворения большинства своих потребностей оно по-прежнему зависит от леса. Вырубка лесов, особенно для создания нового пространства для плантаций масличных пальм, представляет собой самую большую угрозу для образа жизни пунанов. Она также является причиной загрязнения питьевой воды и эрозии почвы. По данным Фонда Бруно МанзераВнешняя ссылка лишь менее 10% реликтового леса Малайзии остались сейчас в первозданном виде.

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