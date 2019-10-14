Его Святейшество Гарегин II провел литургию в Женеве.

(swissinfo.ch)

Архитектурная жемчужина женевского квартала Труане, эта современная церковь – хранительница вековой христианской культуры и место единения армянской нации в Европе. Вчера в церкви Сурб Акоб – Святого Якова – прошло торжественное богослужение, которое провел Католикос всех армян Его Святейшество Гарегин II.

Это уникальное по своей архитектуре религиозное здание находится в пригороде Женевы и обращает на себя внимание своим старинным обликом, но при этом четкими современными линиями и современными же материалами. Единственная армянская апостольская церковь в Швейцарии увенчана объемным шестнадцатеричным куполом, который покрывает светлая бирюзовая эмаль. Светлый цвет фасада здания напоминает камень вулканического происхождения туф, часто используемый в Армении. Каждое воскресенье здесь собирается два-три десятка человек, но во время крупных религиозных праздников помолиться в этих стенах приезжают верующие со всей Швейцарии.

Перед зданием церкви расположен мемориал в память жертв геноцида и высажено сто кустов роз. (swissinfo.ch)

В прошедшее воскресенье, 13 октября 2019 года, здесь собралось несколько сотен человек, для прихожан были установлены шатры у церковных стен, а служба транслировалась на большом экране. Поводом для торжеств стал полувековой юбилей церкви и литургия, которую провел Его Святейшество Гарегин II. На торжествах присутствовала супруга премьер-министра Республики Армения Николая Пашиняна Анна Акопян, посол Республики Армения в Швейцарии, представители городских властей Женевы и швейцарские общественные деятели, а также и настоятели других женевских церквей, и представители других религиозных общин.

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Округлый купол церкви привлекает внимание необычной формой своей крыши. (swissinfo.ch)

История армянской церкви

Когда после Второй мировой войны армянская община в Швейцарии особенно выросла и появилась необходимость иметь собственную церковь, в 1963 году Хагоп (Яков) Топалян, состоятельный коммерсант из Италии, предложил выделить 480 тысяч франков на постройку здание в честь своих родителей. При условии, что армянская община Швейцарии сама выберет участок земли, купит его, обставит храм изнутри и возьмет на себя уход на ним.

Первая попытка приобрести землю в респектабельном женевском квартале Шампель не удалась – соседи опасались, что им будет мешать колокольный звон. Впрочем, можно сказать, что это было к лучшему – в наши дни по этому месту строят новую железнодорожную линию между Швейцарией и Францией CEVA, на месте предполагаемого храма уже выстроен новый вокзал, и скорее всего, церковь пошла бы под снос.

Вместительное здание культурного центра, расположенное на один уровень ниже храма. (swissinfo.ch)

Для создания проекта обратились к парижскому архитектору и инженеру Эдуарду Утуджяну (Edouard Utudjian), который предложил для Женевы соорудить точную копию церкви Святой РипсимэВнешняя ссылка, возведенной в 7 веке на юго-западе Армении и до сих пор действующей. С 2000 года она входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Интересно, что он был еще и большим специалистом своего времени по подземным сооружениям. Если обойти церковь сзади, то перед нами откроется расположенный уровнем ниже Армянский культурный центр. Неприметный со стороны дороги, он занимает целых 800 кв. метров, в нем есть зал вместимостью триста человек, армянская детская школа и библиотека с более чем шестью тысячами томов. Изначально планировалось сделать здесь международный центр для координации диаспор, разбросанных по Европе, но затем проект стал гораздо скромнее – в этот момент произошло ужасное землетрясение в Армении в 1988 году, и средства, выделенные на центр в Женеве, пошли на помощь пострадавшим.

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