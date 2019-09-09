В новом швейцарском Центре архивных исследований в городе Пента (Penthaz) хранятся 85 000 оригинальных фильмов или 700 000 роликов кинопленки.

(Keystone / Laurent Gillieron)

После двадцати лет подготовительных и строительных работ Национальный киноархив Швейцарии («Синематека» / «Schweizer FilmarchivВнешняя ссылка») в пятницу на прошлой неделе торжественно открыл в городке Пента (Penthaz) в 15 км к северу от Лозанны новый современный научный Центр. «Это чрезвычайно важное событие, которого мы давно ждали», — заявил порталу SWI swissinfo.ch директор «Синематеки» Фредерик Мэр (Frédéric Maire).

В хранилищах Центра, строительство которого обошлось в 50 млн. швейцарских франков, нашлось место для 85 000 фильмов или 700 000 роликов кинопленки, а также для 2,5 млн фотографий, 500 000 киноафиш, 26 000 книг, 2 000 редких кинокамер и других ценных киноматериалов, реликвий и артефактов.

Архивный комплекс расположен на площади размером в три футбольных поля. На территории комплекса находится также кинотеатр на 40 мест, музейная зона и конференц-залы. В Центре работают около полусотни сотрудников, включая от реставраторов фильмов и специалистов в области информационных технологий.

Вид с высоты птичьего полета на новый Центр архивных исследований в городе Пента (Penthaz) к северу от Лозанны.

(Keystone / Laurent Gillieron)

«В Центре находится одна из самых значимых коллекций сокровищ мирового кинематографа. Но особенно примечательно то, что он хранит память о швейцарском кино и его истории», — заявил на торжественном открытии Центра член Федерального совета Швейцарии (федеральный министр внутренних дел) Ален Берсе, который также курирует вопросы социальной сферы и культуры.

Международная федерация киноархивов (International Federation of Film Archives — FIAF) тоже характеризует швейцарский киноархив в качестве учреждения, входящего в десятку самых значимых киноархивов мира.



Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе (Alain Berset, курирует культурное и социальное досье) беседует с техническим специалистом в новом центре в г. Пента.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Синематека была создана в 1948 году, когда после войны в Швейцарии резко возрос интерес к кинопродукции и кинопроизводству. Кроме того, швейцарский рынок начал тогда представлять повышенный интерес для международных дистрибьюторов, а потому здесь решили собрать единую архивную коллекцию киноматериалов, в которую вошли бы художественные фильмы иностранного производства, а также швейцарские картины и прочие материалы, представляющие ценность для истории мирового и отечественного кино.

Длительный процесс

Процесс объединения разрозненных швейцарских хранилищ и киноархивов под одной новой крышей был, однако, длительным и трудным. В 1950-е годы груды катушек с кинопленкой на нитратной основе и прочие архивные материалы хранились… на конюшнях и в других не слишком-то приспособленных помещениях вокруг Лозанны, а затем были перемещены на территорию остановленной атомной электростанции в городе Люсанс (Lucens)Внешняя ссылка.

В 1988 году влиятельный директор«Синематеки» Фредди Буаш (Freddy Buache) купил в городе Пента заброшенную переплетную мастерскую и перевез туда огромную кино-коллекцию, которую сам же и помогал собирать. Швейцарское федеральное правительство не спешило раскошеливаться для оказания архиву финансовой помощи: как всегда структуры федерального уровня вынуждены существовать здесь в ситуации «презумпции ненужности», — ну, в самом деле, какой интерес жителям условного Базеля что-то там такое поддерживать в далекой Лозанне.



Специалист нового научного Центра занимается реставрацией редкой кино-афиши.

(Keystone / Laurent Gillieron)

Однако в 1998 году к 50-летию «Синематеки» федеральные власти все-таки приобрели землю и помещения её старого архивного Центра в г. Пента к северу от Лозанны. Современное новое здание было спроектировано в начале 2000-х годов, но первый камень в его основание был заложен только в 2011 году. Задержка в реализации проекта была обусловлена необходимостью убедить федеральное правительство выделить средства для организации цифрового хранения архивных киноматериалов. «Если бы мы тогда этого не сделали, то мы бы построили архив 20-го века, а не нового столетия», — заявил директор «Синематеки» Фредерик Мэр (Frédéric Maire).

Переход на цифровой формат

Находясь в помещениях, в которых специалисты-реставраторы занимаются скрупулезным восстановлением старых киноматериалов, можно услышать мерный гул компьютеров и сканеров: с их помощью здесь происходит процесс оцифровки. Сейчас все меньше кинотеатров используют традиционные ролики с кинопленкой, цифровая революция охватила сферу кинопроизводства и кинопоказа в полном объёме, а потому без перевода хранящихся в центре ценных произведений классического кинематографа в цифру уже не обойтись. «В противном случае публика просто не узнает об их существовании», — говорит Фредерик Мэр.



При этом приоритет отдается материалам, составляющим кинематографическое наследие самой Швейцарии. Каждый год «Синематека» восстанавливает около 40 короткометражных и шести-семи художественных швейцарских, но не только, фильмов. Скоро в Берлине впервые будет показан восстановленный фильм француза Абеля Ганса (Abel GanceВнешняя ссылка, 1889-1981) «Колесо» («La RoueВнешняя ссылка»). Цифровая реставрация киноленты стала возможной благодаря уникальной копии, также хранящейся теперь в новом Центре архивных исследований в г. Пента.

Директор швейцарской «Синематеки» Фредерик Мэр (Frédéric Maire) в новом серверном помещении. (Keystone / Laurent Gillieron)

«Иметь в нашем распоряжении все эти архивы — это прекрасно, но если мы не сможем их демонстрировать публике, то эта работа теряет всякий смысл. Наша миссия и главная задача заключается в сохранении и восстановлении киноматериалов, а также в обеспечении доступа к ним с помощью цифровых технологий», — говорит Фредерик Мэр.

«Очень важно, чтобы однажды была создана национальная интернет-платформа, которая обеспечила бы открытый доступ к швейцарским фильмам и которая не была бы связана с коммерческими провайдерами контента, вроде известных сейчас по всему миру стриминговых кино-сервисов».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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