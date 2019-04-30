«Бегун»: Что заставляет успешного молодого человека рисковать своей счастливой и благополучной жизнью? Ответ на этот вопрос режиссер предлагает найти зрителю самостоятельно.

(Max Hubacher © filmcoopi)

На прошлой неделе в Москве завершился Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Одна из его собенностей состояла ещё и в том, что три швейцарские картины, представленные на киносмотре, были для их режиссеров дебютными работами в полном метре.

Больше всего внимания на ММКФ из швейцарских художественных фильмов привлек дебют молодого режиссера Сирила Шойблина (Cyril Schäublin) «Кому жить хорошоВнешняя ссылка» («Dene wos guet geit» / «Those who are fine»). До Москвы фильм уже показали на многих международных фестивалях (Роттердам, Нью-Йорк, Эдинбург), премьера картины состоялась в Локарно, только в Швейцарии картину посмотрели более 10 тыс. человек.

Некоторые критики называют Сирила Шойблина современным Микеланджело Антониони. И сравнение это имеет право на существование. Как и его великий итальянский предшественник молодой швейцарский режиссер использует прием наблюдения как бы скрытой камерой, актёры для него скорее материал для выражения собственного отношения к действительности.

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Психологию своих персонажей Сирил Шойблин преломляет через архитектуру города на Лиммате. Недаром зрители и критики отмечают, что Цюрих в его картине является не только фоном, на котором происходит действие, но и полноценным действующим лицом. Клинически чистая архитектура швейцарской финансовой столицы обнаруживает некое парадоксальное родство с сознанием современных городских жителей. Этот подход, кстати, также был характерен для великого итальянского кино-революционера.

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Сирил Шойблин хорошо знает Цюрих и его атмосферу, поскольку родился в этом городе в 1984 году. В 2004-м он переехал в Пекин, потом изучал кинематограф в Париже и Берлине. До фильма «Кому жить хорошо» он снял несколько короткометражек и в 2017 году замахнулся на первый полный метр, и, как видим, небезуспешно. Алиса, главная героиня картины, представлена в образе «типичного продукта» нашего времени, когда технологическая грамотность не избавляет от разочарований в жизни и от эгоистичного стремления к обустройству своей собственной жизни за счет других. Ее оружие — база данных с телефонами пожилых людей, умение продавать страховые полисы и пользоваться преимуществами big data («большими массивами данных»), ну и, конечно, обаяние, без которого не срабатывали бы все эти её уловки.

Алиса обзванивает незнакомых стариков, представляясь их внучкой, получает доступ к финансам пожилых людей и именно таким образом она прокладывает себе путь к благополучию и богатству. Режиссёр говорит нам, что человек в современном обществе становится лишь приложением к своим персональным данным, и что Алиса легко идет на такие трюки потому, что фактически обман совершается не в отношении живого человека как личности, но некоей строчки программного кода, утонувшей где-то в океане Big Data.

Жанр, к которому относится фильм, определить нелегко. Критики считают его комедией, добавляя к этому определению различные эпитеты — сухая, тонкая! Но, наверное, это такая басня об атомизированном социуме с элементами детектива. В любом случае можно согласиться, что перед нами швейцарский фильм, «которого давно не было». В России, где название «Кому жить хорошо» неизбежно ассоциируется с поэмой Николая Некрасова, фильм С. Шойблина оценили по достоинству, тем более, что избранный им прием наблюдения и фиксации событий позволяет раскрыть замысел режиссера без примеси дидактики, которая всегда так раздражает российского зрителя.

Двойная жизнь спортсмена

В рамках программы «Спектр» ММКФ был продемонстрирован и фильм «Полночный бегунВнешняя ссылка» (в оригинале просто «Der Läufer», то есть «Бегун») молодого (1983 год рождения) Ханнеса Баумгартнера (Hannes Baumgartner). Он, как и Сирил Шойблин, непосредственно связан с Цюрихом, где закончил Факультет кино цюрихской Высшей школы искусств (Zürcher Hochschule der Künste). «Полночный бегун» также стал первой полнометражной картиной молодого режиссера, а премьера ленты тоже состоялась на фестивале в Локарно.

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Картина интересна тем, что основана она на реальной, полной подлинного драматизма и загадок, истории известного швейцарского спортсмена, шеф-повара и преступника Миши Эбнера. Почему известный спортсмен стал хладнокровным преступником? В реальности двухлетний Миша и его брат оказались на улице в конце 1970-х гг., потом их передали приемным родителям. Маленький Миша до четырех лет не мог ходить и только упорные занятия спортом помогли ему избавиться от проблем со здоровьем. И вот тут и начинается раздвоение личности: днем спокойный, приятный молодой человек, известный спортсмен, а ночью — преступник. В начале нулевых М. Эбнер признался в убийстве женщины и множестве разбойных нападений.

Ханнес Баумгартнер впрямую не отсылает к этой реальной истории, он переносит действие в наши дни, при этом немного меняет детали. Но сюжет узнаваем. Известный бегун и чемпион, доброжелательный, спокойный, собирается сделать предложение своей невесте. И вдруг из из-за лица доктора Джекилла показывается физиономия мистера Хайда. Что заставляет успешного молодого человека рисковать своей счастливой и благополучной жизнью? Ответ на этот вопрос режиссер предлагает найти зрителю самостоятельно, хотя и не очень оригинально намекает, что корни нужно искать в детстве.

Приехали на конкурс бодибилдеры

Родители и дети, нелегкий выбор между материнской ответственностью и карьерой — об этом повествует франко-швейцарский фильм «Перл» («PearlВнешняя ссылка») французской актрисы и художника Эльзы Амьель (Elsa Amiel). Для нее картина, представленная на ММКФ, также стала дебютом. С первых же кадров режиссер погружает зрителя в мир спортивных состязаний бодибилдеров: накаченные тела, минимализм купальников, стразы.

Кажется, что перед нами разворачивается очередная спортивная сага о тяжелом труде, отказе от любых излишеств, борьбе с каждым лишним граммом. Однако конкурс бодибилдеров, в котором принимает участие главная героиня Леа Перл, остается лишь затравкой. Героиня уверенно идет к победе в многодневном чемпионате, оставляя позади своих соперниц, но неожиданно замечает среди зрителей в зале своего бывшего любовника Бена и маленького мальчика, как выясняется, своего собственного сына, которого она бросила ещё в младенческом возрасте.

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И тут за горой накаченных мышц проявляется слабая женщина, которую зовут Джулия, а вовсе не Леа Перл, ведь это имя — всего лишь красивый сценический псевдоним. Она разрывается между желанием победить, а по регламенту спортсменки не могут иметь детей, и материнским чувством, поскольку бывший любовник не может содержать ребенка. Российские зрители отметили, что фильм снят, безусловно, красиво. Мышцы и тела бодибилдеров во всех мельчайших деталях контрастируют с нежными чувствами к малышу, с ответственностью за его судьбу.

Не оставляет равнодушным и актуальный современный вопрос — можно ли совместить карьеру, требующую полной отдачи, и полноценную заботу о ребенке? Однако тривиальный финал в голливудском стиле «всем сестрам по серьгам» несколько разочаровал публику. Она сочла, что фильм, постепенно перерастая в типичную дамскую мелодраму (победа на конкурсе вопреки правилам и успешное возвращение к материнским обязанностям), слишком уж упрощенно подходит к сложным вопросам, совершенно правильно поднимаемым в картине.

Защитница тех, кому нет оправдания?

В программе документальных фильмов швейцарцы на ММКФ были представлены совместной работой с израильскими и канадскими коллегами, картиной «АдвокатВнешняя ссылка» от режиссеров Рейчел Ли Джонс (Rachel Leah Jones) и Филиппа Бэллэша (Philippe Bellaïche). Фильм был впервые показан в этом году на фестивале «Санденс», затем получил главный приз и премию FIPRESCI на фестивале в Салониках. Фильм «Адвокат» повествует о Леа Цемель (Lea Tsemel), женщине, которая стала легендой, израильским адвокатом, представляющим в суде интересы палестинцев. Среди ее клиентов феминистки и фундаменталисты, мирные демонстранты и вооруженные боевики.

Израильтяне считают ее защитницей тех, кому нет оправдания, палестинцы видят в Леа заступницу и союзницу. Камера ловит моменты ее деятельности в реальном временем, в том числе в фильме показан процесс над самым юным ее клиентом — тринадцатилетним подростком. Но именно в такой деятельности она и видит проявление своей гражданской позиции. Фильм производит на публику действительно сильное впечатление, может быть за счёт выбора именно жанра документального кино, а может быть и из-за по-швейцарски нейтрального отказа авторов от собственной оценки за счет отстранённого наблюдения.

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