Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 7:00 09.10.2018 - 07:00

Художик Том Сакс позирует со своим «швейцарским паспортом» в ходе 24-часового перформанса в Лондоне. Такие паспорта во время акции приобрели несколько тысяч человек. (Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved)

Американский художник Том Сакс провел в Лондоне акцию-перформанс, продавая собственноручно «нарисованные» швейцарские паспорта. Этим горячо заинтересовались не только сотни жителей Великобритании, но и швейцарское федеральное Ведомство полиции (Fedpol).

К «Швейцарскому паспортному бюро», открывшемуся только на один день 6 октября 2018 года в лондонской Thaddaeus Ropac Gallery в престижном лондонском районе Мейфейр, выстроилась целая очередь. За его столом гостей встречал сам инициатор акции, американский художник-«перформансист» и скульптор Том Сакс (Tom SachsВнешняя ссылка). Любой желающий мог купить у него новенький, только что выпущенный швейцарский паспорт — со своей фотографией, именем, датой рождения и уникальным серийным номером.

Правда, будь в этой толпе настоящие швейцарцы, те сразу усомнились бы в подлинности органа, выдающего паспорта: на визитной карточке Сакса, сделанной в точности так, как выглядят визитки сотрудников федеральных ведомств, в логотипе было указано «Швейцарская Конфедерация» — причем четырежды, как и положено в многоязычной стране, но только вместо ретороманского языка использовался английский, зато его должность Chef du bureau («руководитель отдела») была написана по-французски, тогда как на подлинных визитках госслужащих должность пишется всегда на английском.

Поводом для этого перформанса послужил предстоящий Брексит. Многих британцев всерьез заботит ситуация, которая может возникнуть после того, как уход Соединённого королевства из ЕС станет реальностью и когда обладатели британских паспортов окажутся в куда менее привилегированном положении, чем те, у кого есть паспорт гражданина страны ЕС. Сам Томас Сакс, противник государственных границ, хотел показать своей акцией несправедливость того факта, что граждане разных стран имеют больший или меньший вес в мировом сообществе, тогда как, на самом деле, с его точки зрения, паспорт — это лишь нечто, что можно купить за деньги.

«Максимальная свобода»

«Я выбрал для акции швейцарский паспорт, поскольку этот документ дает максимальную свободу передвижения», — пояснил он в интервью с мировыми СМИ. «Кроме того, в прошлом некоторым членам моей семьи именно швейцарский паспорт помог выбраться из нацистской Германии. А сегодня именно он позволяет уклоняться от налогов по всему миру», — приводит его слова телекомпания BBCВнешняя ссылка. Правда, у самого Тома Сакса паспорт только американский. Он также уточнил, что «выдача паспортов не авторизирована швейцарским правительством».

Тем не менее, желающих купить за 20 евро красный паспорт с белым крестом оказалось немало. Несколько сотен новых «швейцарцев» уже разместили свои фотографии в социальных сетях. Среди первых была теннисистка Мария Шарапова, а модный дизайнер Виржиль Абло (Virgil Abloh), основатель марки одежды Off-White, не удержался и собственноручно поучаствовал в изготовлении собственного паспорта.

Забавная художественная акция вызывает, впрочем, целый ряд вопросов. Главный вопрос: насколько все это законно? Фальшивые паспорта очень похожи на настоящие, а на визитках Сакса все-таки используется настоящий логотип Швейцарской Конфедерации. Федпол (Fedpol), федеральное ведомство швейцаркой полиции, решает сейчас вопрос о мерах, которые могут быть предприняты в отношении этого «деятеля искусств», пишет газета 20 MinutenВнешняя ссылка. Визуально художественную подделку действительно легко спутать с официальным документом, хотя нужно учитывать, что настоящий швейцарский паспорт имеет множество степеней защиты, да и стоит процесс получения настоящего гражданства Конфедерации не 20 евро, а многие тысячи франков. За подделку официальных документов в Швейцарии виновник, кстати, может лишится свободы на срок до трех лет.



Подготовила: Людмила Клот.

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