«Наполеон пересекает Альпы», романтическая картина Жака-Луи Давида в Цюрихском выставочном зале «Кунстхалле», февраль 2012 года. (Keystone / Steffen Schmidt)

Альпийский поход А.В. Суворова описан в тысячах томах, но что происходило в Швейцарии в момент присутствия на ее территории французских и российских войск? Ведь не по лунной же поверхности маршировали «чудо-богатыри» и после ухода их из Швейцарии история отнюдь не прекращается. Первая часть большого материала к 250-летию со дня рождения Наполеона на тему внутреннего развития Швейцарии в эпоху Гельветической республики и Второй коалиционной войны, 1797-1803 гг. Часть вторая.

Вторая коалиционная война с экономической точки зрения означала для Гельветической республики катастрофу. Так, например, генерал Массена затем провел в восточной Швейцарии целую зиму. Стали широко известными документы, которые показывают, насколько тяжелой была ситуация для местного населения региона Урзерен: 1 034 швейцарца должны были прокормить армию, состоявшую из 48 044 офицеров и 913 731 солдата. Разумеется, крестьяне потеряли все свои запасы и были разорены. Кроме того, в 1799 году разразился неурожай, страну захлестнули нищета и отчаяние, а Гельветическая республика была сама не в состоянии помочь разоренным кантонам.

В результате потрясений, связанных со Второй коалиционной войной, сторонники революции в Швейцарии раскололись на два лагеря. Наряду с «патриотами», которые рассматривали себя народной партией и имели наибольшую поддержку в бывших подчиненных областях, образовалась партия «республиканцев», которые выступали против всеобщего избирательного права и стремились заменить его избирательным цензом. Их можно было бы назвать умеренными аристократами, тем более что основные представители этой партии, такие как Ганс Конрад Эшер (Hans Conrad Escher), Пауль Уштери (Paul Usteri), Альбрехт Ренггер (Albrecht Rengger), Бернхард Фридрих Кун (Bernhard Friedrich Kuhn), и в самом деле происходили из благородных семейств.

Консул и патриоты

В декабре 1799 года Наполеон сделал себя Первым консулом Франции и перестал поддерживать в Швейцарии радикальных «патриотов». Основная его поддержка была теперь обращена на умеренных «республиканцев». 7 января 1800 года республиканцам удалось, поэтому, протолкнуть через обе палаты гельветического парламента постановление о смещении таких членов Директории как Лагарп, Обелин и Секретен (Secrétan). Да и сама Директория была отменена. Вместо нее был учрежден временный Исполнительный комитет в составе бывших членов Директории Глэйра, Дольдера (Dolder) и Савари (Savary), бывшего министра Финслера (Finsler), а также трех умеренных «республиканцев» Карла Альбрехта фон Фришинга (Karl Albrecht von Frisching), Франца Мюллера (Franz Müller) и Карла Генриха Гшвенда (Carl Heinrich Gschwend). Отстранение от власти «патриотов» несколько смягчило ситуацию. Была объявлена политическая амнистия, в результате которой в страну вернулись эмигранты, усилившие реакционный лагерь.

Что касается Франции, то от нее Исполнительный комитет энергично требовал признания нейтралитета Швейцарии и оплату всех расходов, причиненных стране французской оккупацией. С другой стороны, после государственного переворота на первый план вышли как раз внутренние вопросы, и в частности, вопрос пересмотра конституции. Было как всегда несколько проектов, но поскольку «патриоты» и «республиканцы» не были в состоянии найти взаимный компромисс, то 7 августа 1800 года, при поддержке Франции, Исполнительный комитет постановил распустить парламент и ввести в действие новую конституцию. Она предусматривала существование Законодательного совета в составе 43 членов и Исполнительного комитета в количестве семи человек.

«Унитарии и федералисты»

После двух переворотов, произошедших в стране в 1800 году, политические партии в Швейцарии начали пытаться оказывать влияние на политическое развитие республики через Францию. На сей раз основными политическими силами были так называемые «унитарии» и «федералисты». В то время как первые выступали за сохранение единого государства и были более или менее твердыми сторонниками революции, вторые стремились восстановить кантональный суверенитет и ограничить народный суверенитет в пользу патрицианских родов. Самым крупным сторонником «федералистов» был французский посланник в Швейцарии Карл Фридрих Райнхард (Karl Friedrich Reinhard), в то время как Пьер-Морис Глэйр (Pierre-Maurice Glayre) представлял в гельветическом правительстве интересы «унитариев». В январе 1801 года умеренный аристократ Альбрехт Ренггер (Albrecht Rengger) разработал для Глэйра тайный проект конституции, который он должен был представить на утверждение Наполеону.

В 1798 году, после вторжения французских войск на территорию Швейцарии, французский генерал, а позже маршал, Гийом-Мари-Анн Брюн (Guillaume Marie-Anne Brune; 1763 —1815), руководивший вторжением, получил задание перекроить территорию Швейцарии. Генерал выдвинул предложение сделать из одной консервативной Швейцарии три революционные республики – но этот проект был быстро отвергнут и забыт. (swissinfo.ch)

В соответствии с этим проектом единое государство сохранялось. Новым явлением были пост председателя (президента) органа исполнительной власти, а также предложение ограничить всеобщее избирательное право введением ценза. Однако пока Наполеон не согласился с таким проектом, поскольку он был занят войной, и у него не было интереса в том, чтобы усиливать гельветическое правительство. Вторая коалиционная война завершилась Люневильским миром 9 февраля 1801 года. Условия мира заставили Австрию признать Гельветическую республику. Кроме того, на основе тайной статьи договора, Франция получила право определять конституционное устройство республики. 29 апреля 1801 года во дворце Мальмезон (Malmaison) Наполеон принял швейцарских посланцев Пьера-Мориса Глэйра (Pierre-Maurice Glayre) и Филиппа Альберта Штапфера (Philipp Albert Stapfer). Тема беседы — конституция Швейцарии.

Наполеон отклонил проект конституции, разработанный самими швейцарцами, и представил им 9 мая свой собственный проект, который в качестве ультиматума надлежало передать правительству Гельветической республики. Эта так называемая «Мальмезонская конституция» («Verfassung von Malmaison») сохраняла единство республики, однако при этом преобразовывала ее в федеративное государство. Наряду с федеральными властями были предусмотрены 17 кантонов, которым надлежало самим разработать свои конституции. Федеральный центр состоял из Собора (Tagsatzung) и Сената, которым руководили два ландамана. Состоящий из четырех человек Малый совет должен был, под руководством ландаманов, играть роль оперативного штаба исполнительной власти. Положения кантональных конституций не были конкретизированы. По сравнению с первой гельветической конституцией «Мальмезонская конституция» означала победу «федералистов». В качестве особой уступки Наполеон согласился раздробить кантон Вальдштетте и вернуть на политическую арену старые кантоны Центральной Швейцарии, однако «горькой пилюлей» для швейцарцев стало намерение Наполеона аннексировать кантон Вале.

В период с 1798 по 1803 гг. Швейцария – первый и последний раз в своей истории – была унитарным государством, т.н. Гельветической республикой. Кантоны потеряли все свои права автономии, став простыми административными округами. Чтобы ослабить влияние кантонов, враждебно настроенных по отношению к Республике, а значит и Франции, некоторые из них были слиты в более крупные образования. Так, например, кантоны Ури, Швиц, Унтервальден и Цуг были объединены в кантон Вальдштетте (Waldstätte). В 1803 г., однако, этот эксперимент был окончен, и все старые кантоны снова обрели свои прежние границы. (swissinfo.ch)

Законодательный совет Гельветической республики был вынужден согласиться с французским ультиматумом и 29 мая 1801 года одобрил «Мальмезонскую конституцию». Однако «федералисты» и консервативные силы были разочарованы конституцией. Они ведь надеялись на более или менее полное восстановление политических порядков, существовавших в Швейцарии до 1798 года, особенно в плане полного восстановления суверенитета кантонов. В июле 1801 года в кантонах прошли выборы в местные Соборы. Это были непрямые выборы.

Затем во всех кантонах были введены конституции. Выборы в федеральный Собор принесли победу «унитариям», которые получили почти две трети из 77-ми кресел в Соборе. Остальные места были распределены между «патриотами» и немногочисленными консерваторами. На свое первое заседание Собор собрался в Берне 7 сентября 1801 года и тут же начал пересматривать конституцию в смысле идей «унитариев» и «патриотов». Тем самым Собор возбудил гнев Наполеона, тем более что Вале опять был явочным порядком объявлен швейцарским кантоном. «Федералисты», ощущая поддержку из Парижа, ушли в оппозицию, а затем 27/28 октября 1801 года им удалось захватить власть в свои руки. Собор, Исполнительный совет и Законодательный совет были распущены, а власть временно была отдана в руки «федералистов» Дольдера и Савари.

Государственные перевороты

Все изменения, внесенные в «Мальмезонскую конституцию», были аннулированы, состоящий из 25-ти членов Сенат, предусмотренный этой конституцией, был полностью укомплектован «федералистами». Им, правда, не удалось полностью уничтожить единую республику, но они провели решительную чистку и изгнали со всех уровней власти «унитариев» и «республиканцев». Алоис Рединг, аристократ и герой швейцарского сопротивления против Франции, были избран ландаманом Швейцарии. Вторым ландаманом стал бернский аристократ Иоганн Рудольф фон Фришинг — оба они символизировали смычку консервативно настроенных сельских и городских элит. Наполеон не признал новое правительство. Рединг лично вынужден был отправиться в Париж с тем, чтобы изложить Первому консулу Франции намерения и требования «федералистов». Наполеон принял Рединга, и даже в некоторых пунктах поддержал его, однако взамен он потребовал включить в Малый совет шесть представителей «унитариев».

Алоис Рединг (Alois Reding) прощается весной 1798 года с отцом и принимает его благословение, чтобы во главе войск регионов Центральной Швейцарии отправиться воевать против французов. Картина художника Августа Векэссера (August Weckesser, 1821–1899). (WikiCommons)

Несмотря на то, что это условие было выполнено, «федералисты» и вообще консерваторы преобладали. Весной 1802 года Малый совет и Сенат обсуждали очередной проект конституции, подготовленный Давидом фон Виссом (David von Wyss). Этот проект опирался на «Мальмезонскую конституцию», однако во многом он склонялся в сторону «федералистов». Так, например, право свободного поселения в стране было ограничено, всеобщее гражданское право было заменено кантональным и общинным правом, избирательный ценз был существенно поднят, а право законодательной инициативы было отдано в руки кантонов.

Несмотря на сильное сопротивление «унитариев» 27 февраля 1802 года Сенат одобрил эту конституцию. Поскольку «федералисты» слишком далеко отклонились от революционных идеалов, а также из-за продолжившегося спора вокруг проблемы национальной принадлежности кантона Вале, Наполеон все больше и больше высказывал свое недовольство правительством Алоиса Рединга, не в последнюю очередь потому, что Рединг стремился все более настойчиво получить поддержку у австрийцев. 2 апреля 1802 года состоялся национальный плебисцит по новой конституции. Большинство кантонов в целом проголосовали за проект, однако многие из них требовали внести в проект массу изменений, а некоторые кантоны так и не смогли провести голосование. Этот неясный результат означал конец правительства «федералистов».

Швейцарские исторические реконструкторы в мундирах наполеоновской эпохи на арене амфитеатра города Мартини (Martigny) на торжествах в память о Наполеоне, суббота, 20 мая 2000 года. По дороге в Пьемонт в период с 17 по 21 мая 1800 года Наполеон совершил Альпийский переход через перевал Большой Сен-Бернар (St. Bernhard). (Keystone / Rene Ritler)

Пользуясь пасхальными праздниками 1802 года, «унитариям» удалось провести еще один государственный переворот. По инициативе Бернхарда Фридриха Куна 17 апреля 1802 года шесть членов Малого совета решили отложить созыв Сената и созвать так называемое «Собрание нотаблей» с тем, чтобы решить конституционный вопрос в пользу унитариев. Хирцель (Hirzel), Эшер и Фришинг ушли, поэтому, в отставку, а Рединга, после его возращения в Берн, со скандалом сместили с поста ландамана и заменили на Винценца Рюттимана (Vinzenz Rüttimann).

30 апреля 1802 года «Собрание нотаблей» начало свою работу. Однако поскольку Альбрехт Ренггер и французский посланник Раймонд де Вернинак (Raymond de Verninac) уже договорились о том, как будет выглядеть конституция, нотаблям ничего не оставалось, как согласиться с этим проектом. Эта так называемая Вторая Гельветическая конституция в значительной степени ориентировалась на «Мальмезонскую конституцию».

Статуя Наполеона на фоне города Аарбург, кантон Аргау, август 2003 года (KEYSTONE/Steffen Schmidt). (Keystone / Steffen Schmidt)

Предусматривалось образование 18-ти кантонов, Сената и Собора. Избирательная система была сложной, а потому скорее недемократичной. 25 мая 1802 года народу было предложено проголосовать по этому проекту. Именно это голосование считается в истории Швейцарии первым настоящим всенародным плебисцитом. Все граждане в течение четырех дней имели возможность сказать «да» или «нет» новому проекту. При этом те, кто не голосовал, считались проголосовавшими «за». 16 кантонов приняли проект, однако только 72 453 человека четко сказали новой конституции «да». Не голосовало 167 172 человека — и их всех записали в число согласившихся. Против проголосовало 92 423 человека. 2 июля 1802 года Малый совет объявил конституцию принятой. На следующий день Сенат собрался на свое первое собрание и избрал исполнительную власть. Ландаманом был, не без влияния французского посланника, избран Иоганн Рудольф Дольдер (Johann Rudolf Dolder), но в противовес ему на должности штатгальтеров были назначены унитарии Рюттиман и Фюссли (Füssli).

Новая республика

Преобразованная республика должна была, прежде всего, решить все свои проблемы с Францией. В отличие от правительства Рединга, новое правительство Гельветической республики было признано Наполеоном. По вопросу кантона Вале Наполеон пошел на компромисс и согласился с учреждением независимой республики, находящейся одновременно под французским и гельветическим протекторатом. Следующей проблемой была проблема санации финансов. Именно с этой целью, после отмены 15 сентября 1800 года всех феодальных повинностей, была вновь введена земельная рента (Bodenzins), однако процедура получения этой ренты обернулась немалыми проблемами. Весной 1802 года во многих частях Швейцарии начались крестьянские восстания — замки подвергались штурму с целью уничтожения документов, в которых были закреплены еще средневековые ставки взимания земельной ренты. В этой критической ситуации Наполеон объявил о выводе французских войск из Швейцарии. Историки зачастую обвиняли Наполеона, что тем самым он обрек республику на уничтожение. Факт вывода войск вполне мог сыграть свою роль, однако надо учитывать, что вывод французских войск был связан с заключением Люневильского мира, в котором европейские державы закрепили независимый статус Гельветической республики. 20 июля 1802 года о выводе французских войск был официально объявлено народу.

Между тем кантоны принялись разрабатывать собственные конституции, причем в кантонах Ааргау, Базель, Берн, Фрибур, Золотурн, Во, Цуг и Цюрих эти конституции были приняты. В остальных кантонах процесс оформления конституций потерпел поражение из-за агитации реакционных элементов, которые почувствовали свободу после ухода французов. В регионах Центральной Швейцарии в августе 1802 года прошли собрания Земельных общин (Landsgemeinden) и гельветически настроенные граждане были изгнаны из этих кантонов, которые одновременно призывали на помощь как Наполеона, так и Священную Римскую империю. Их вождем, как и прежде, был Алоис Рединг. Посреднические попытки посланника Франции не увенчались успехом, поэтому Исполнительный комитет республики двинул против центрально-швейцарских кантонов войска под командованием генерала Йозефа Андермата (Joseph Leonz Andermatt). Сначала его армия не смогла подавить мятеж, проиграв 28 августа 1802 года битву при городе Реннг (Rengg am Pilatus).

В этой ситуации Исполнительный комитет обратился за помощью к Наполеону. Чтобы сделать возможными его посреднические услуги, Исполнительный комитет заключил 7 сентября перемирие с мятежными кантонами. Беспомощность властей была очевидна. В Цюрихе дело даже дошло до открытого неповиновения центральным властям и к конфликту между городом и деревней. Дело в том, что Исполнительный комитет назначил в Цюрих своего комиссара Фридриха Мэя (Friedrich May). Однако город не пустил к себе ни нового начальника, ни приданные ему войска. Поэтому два раза, 10 и 13 сентября, войска генерала Андермата подвергали город артиллерийскому обстрелу. Мэй в итоге пошел на компромисс и согласился занять свою резиденцию в городе — но без войск.

Гражданская война

Пример решительного сопротивления Цюриха придал мужества и другим мятежникам, в результате чего в сентябре и октябре 1802 года страна погрузилась в гражданскую войну, которая вошла в историю под названием «Stecklikrieg» («палочная война», потому что воевать было нечем, кроме палок). Именно эта война привела в итоге Гельветическую республику к окончательной гибели. 14 сентября в Берне гельветическое правительство само прекратило свою работу, а аристократически и федералистически настроенные сенаторы принудили Дольдера, Рюттимана и Фюссли к отставке, назначив в качестве ландамана федералиста Эммануэля фон Ваттенвиля (Emanuel von Wattenwyl). Впрочем, чуть позже он отказался и перешел на сторону восставших. Поэтому уже 16 сентября пришлось вернуть старое правительство. Положение республики ухудшилось еще и потому, что 18 сентября кантоны Центральной Швейцарии нарушили перемирие и призвали под командованием Алоиса Рединга к восстановлению Старой Конфедерации.

Театральная реконструкция истории: сцены времен «Палочной войны» (Stecklikrieg) из спектакля «Гельветическая революция», 17 мая 2016 года, город Муртен (Murten), кантон Фрибур (KEYSTONE/Marcel Bieri). (© Keystone / Marcel Bieri)

В этой угрожающей ситуации правительству Гельветической республики не оставалось ничего иного как обратится за помощью к своему гаранту — Наполеону. В Берне, Базеле, Люцерне, Золотурне и Цюрихе уже собрались советы аристократов и провозгласили реставрацию «Старого режима». Гельветические войска предприняли последнюю попытку перейти в наступление из кантонов Фрибур и Во, однако 3 октября 1802 года они потерпели поражение от войск генерала «федералистов» Никлауса Франца фон Бахмана (Niklaus Franz von Bachmann). Пять кантонов Центральной Швейцарии пригласили 18 сентября остальные кантоны, а также бывшие подчиненные территории, на Собор в городе Швиц. 30 сентября кантоны Ури, Швиц, Унтервальден, Гларус, Цуг, Цюрих, Берн, Шафхаузен, Фрибур, Золотурн, Граубюнден, Базель-городской и Базель-сельский, Тургау, Баден и Райнталь приняли решение о повторном провозглашении Конфедерации и об обращении к европейским державам с просьбой о признании. Начало конца Гельветической республики было положено.

«Наполеон, введи войска»

Гельветическое правительство несколько раз обращалось к Наполеону за помощью, и даже просило его о военной интервенции. Однако Наполеон выжидал. И только когда появилась опасность, что Граубюнден опять попадет под австрийское влияние, он отдал приказ генералу Нею (Michel Ney) отправиться в Женеву, чтобы подготовить вторжение в Гельвецию. 30 сентября появилось обращение Наполеона к швейцарскому народу, в котором он объявил о том, что готов выступить посредником в гражданской войне.

По приказу Наполеона гельветический Сенат был обязан собраться в течение пяти дней в Берне, а все временные структуры власти и все армии должны были быть распущены. В заключение Первый консул Франции потребовал направить в Париж депутатов для того, чтобы собрать там под своим патронатом так называемое «Гельветическое совещание» («Helvetische Konsulta»). Мятежные кантоны и их парламенты сначала возражали, однако как только французские войска и в самом деле вступили в Швейцарию, они, скрепя сердце, выполнили указания Наполеона и самораспустились. Рединг, Хирцель и другие вожди мятежников были арестованы и помещены временно в замке Аарбург (Aarburg).

Пушка на фоне бюста Наполеона на открытии выставки «Тичино 2003: рождение кантона», 18-го февраля 2003 года в здании дворца Palazzo Franscini, Беллинцона, кантон Тичино. 19 февраля 1803 года Наполеон издал свой «Акт посредничества» и навязал его Гельветической республике, превратив унитарное государство в рыхлый союз суверенных кантонов/штатов. Так возникли швейцарские «медиационные» кантоны Тичино, Ааргау, Тургау, Санкт-Галлен, Во и Граубюнден (KEYSTONE/Karl Mathis). (Keystone / Karl Mathis)

Тем самым аристократически-федералистическая контрреволюция в Швейцарии потерпела поражение. «Гельветическое совещание» начало свою работу 10 декабря 1802 года в Париже. Удивленным депутатам Наполеон изложил во вступительной речи основы своего «посредничества» («Médiation»): должна быть принята федеративная конституция, однако принцип правового равенства должен быть сохранен. Тем самым вопрос сохранения Гельветической республики на повестке дня даже не стоял. Разработка федеральной конституции и кантональных основных законов длилась до конца января 1803 года. 19 февраля 1803 года Наполеон передал так называемый «Акт о посредничестве» («Mediationsakte») Луису Д’Аффри (Louis d’Affry), которого он сам назначил ландаманом Швейцарии. Последним актом Гельветической республики было официальное признание «Акта о посредничестве» 5 марта 1803 года. 10 марта Луис Д’Аффри вступил в свою должность, и Гельветическая республика прекратила свое существование.

Уроки истории Наполеон и Швейцария. Часть I. К 250-летию со дня рождения Наполеона: большой материал на тему внутреннего развития Швейцарии в эпоху Гельветической республики и похода Суворова. Автор: Игорь Петров

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