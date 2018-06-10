Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 12:40 10.06.2018 - 12:40

Народная инициатива есть форма прямого участия граждан в законотворчестве. В некоторых странах предложить законопроект может даже отдельный человек. Законопроект может касаться правил дорожного движения, способа добычи электроэнергии, системы образования.

Сначала появляется идея. Потом власти убеждаются, что она не нарушает другие законы. Потом стартует агитационная кампания. В Швейцарии, например, собрав под законопроектом за отведенное время как минимум сто тысяч подписей, вы получаете право вынести его на референдум.



Законодательная инициатива может касаться вопросов федеральных, кантональных, муниципальных. Подробнее с тем, как функционирует швейцарская прямая демократия, Вас познакомит этот забавный видео-сюжет.



Микеле Андина/Michele Andina, подготовили и озвучили Надежда Капоне и Игорь Петров, swissinfo.ch.

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