Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Culture

Фотогалерея Как Швейцария отмечала окончание войны

В Цюрихе, как и в других городах Швейцарии и Европы, все газетные заголовки в этот день кричали об одном: «Конец войне!» (Keystone/Photopress-Archiv)

В Цюрихе, как и в других городах Швейцарии и Европы, все газетные заголовки в этот день кричали об одном: «Конец войне!»

(Keystone/Photopress-Archiv)

В 1945 году, в отсутствие массового телевещания, афиши и плакаты были самым надежным способом, позволявшим быстро распространить важную информацию. Вот как это было в Цюрихе, на площади Парадеплатц.  (Keystone/Fotostiftung Schweiz/Theo Frey)

В 1945 году, в отсутствие массового телевещания, афиши и плакаты были самым надежным способом, позволявшим быстро распространить важную информацию. Вот как это было в Цюрихе, на площади Парадеплатц. 

(Keystone/Fotostiftung Schweiz/Theo Frey)

Большинство магазинов, как здесь в Цюрихе, а также все школы Швейцарии, прекратили тогда свою работу, чтобы отпраздновать конец войны.  (RDB/ATP/Lindroos)

Большинство магазинов, как здесь в Цюрихе, а также все школы Швейцарии, прекратили тогда свою работу, чтобы отпраздновать конец войны. 

(RDB/ATP/Lindroos)

В Цюрихе левые партии провели демонстрацию на площади Гельвеция-платц с призывом продолжать борьбу против фашизма и капитализма. (Keystone/Photopress-Archiv)

В Цюрихе левые партии провели демонстрацию на площади Гельвеция-платц с призывом продолжать борьбу против фашизма и капитализма.

(Keystone/Photopress-Archiv)

Флаги стран-союзниц на улицах Лозанны. (Keystone/Photopress-Archiv/Walter Scheiwiller) 

Флаги стран-союзниц на улицах Лозанны.

(Keystone/Photopress-Archiv/Walter Scheiwiller) 

И в Женеве на улицы вышли граждане с флагами. (RDB/ATP/Metzger) 

И в Женеве на улицы вышли граждане с флагами.

(RDB/ATP/Metzger) 

На набережных Цюриха дети игрой на музыкальных инструментах призывали к сбору денег в пользу жертв войны от имени благотворительной организации «Don Suisse». Эта правительственная инициатива была выдвинута в 1944 году для того, чтобы прийти на помощь жертвам войны в Европе, став предшественницей современной гуманитарной организации «Swissaid».  (Keystone/Photopress-Archiv) 

На набережных Цюриха дети игрой на музыкальных инструментах призывали к сбору денег в пользу жертв войны от имени благотворительной организации «Don Suisse». Эта правительственная инициатива была выдвинута в 1944 году для того, чтобы прийти на помощь жертвам войны в Европе, став предшественницей современной гуманитарной организации «Swissaid». 

(Keystone/Photopress-Archiv) 

Эта пара из Цюриха хочет узнать о самых свежих событиях сегодняшнего дня.  (RDB/ATP/Lindroos)

Эта пара из Цюриха хочет узнать о самых свежих событиях сегодняшнего дня. 

(RDB/ATP/Lindroos)

А для некоторых день 8 мая стал и удачным с точки зрения бизнеса по продаже флагов и плакатов, как здесь, на улицах Лозанны. (Keystone/Photopress-Archiv/Walter Scheiwiller)

А для некоторых день 8 мая стал и удачным с точки зрения бизнеса по продаже флагов и плакатов, как здесь, на улицах Лозанны.

(Keystone/Photopress-Archiv/Walter Scheiwiller)

Лозанна: в мае 1945 смеяться над Гитлером и веселее, и безопаснее, чем в мае 1940 года. (RDB/ATP/Metzger)

Лозанна: в мае 1945 смеяться над Гитлером и веселее, и безопаснее, чем в мае 1940 года.

(RDB/ATP/Metzger)

Не обошлось и без беспорядков: 8 мая 1945 года на улице Банхофштрассе в Цюрихе атаке подвергся офис немецкого туристического агентства. На следующий день он прекратил работу, а надпись «Германия» на нем была прикрыта. (Keystone/Photopress-Archiv) 

Не обошлось и без беспорядков: 8 мая 1945 года на улице Банхофштрассе в Цюрихе атаке подвергся офис немецкого туристического агентства. На следующий день он прекратил работу, а надпись «Германия» на нем была прикрыта.

(Keystone/Photopress-Archiv) 

В Цюрихе скауты собирают деньги для гуманитарной организации «Don Suisse» в пользу жертв войны.  (RDB/ATP/Denzler/Kernen)

В Цюрихе скауты собирают деньги для гуманитарной организации «Don Suisse» в пользу жертв войны. 

(RDB/ATP/Denzler/Kernen)

В Женеве, традиционно близкой с Францией, чествуют генерала Де Голля. (RDB/ATP/Metzger)

В Женеве, традиционно близкой с Францией, чествуют генерала Де Голля.

(RDB/ATP/Metzger)

Солдаты слушают колокольный звон в небольшом городке кантона Аргау. Вечером 8 мая все колокола в стране звонили в течение 15 минут, чтобы отметить окончание войны.  (Keystone/Photopress-Archiv)  

Солдаты слушают колокольный звон в небольшом городке кантона Аргау. Вечером 8 мая все колокола в стране звонили в течение 15 минут, чтобы отметить окончание войны. 

(Keystone/Photopress-Archiv)  

9 мая

8 мая 1945 года завершилась Вторая мировая война в Европе. Известие о прекращении военных действий было встречено с радостью и облегчением во всем мире, включая и нейтральную Швейцарию. Уникальные фотографии запечатлели мгновения того исторического дня.

Война в Европе была завершена, однако в Азии она еще продолжалась до начала сентября. Окруженный советскими войсками в берлинском бункере, Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года. Через несколько дней, 8 мая, немецкое командование подписало акт о капитуляции.

Мировой военный конфликт, начавшийся 1 сентября 1939 года, стал самым страшным из всех, что когда-либо переживало человечество за всю свою историю. Более 50 миллионов погибших, города, превращенные в руины, разрушенные и разоренные страны. Поэтому сцены искреннего ликования, которыми сопровождалась новость о конце войны, по своей эмоциональной силе полностью соответствуют масштабу пережитой катастрофы.

Швейцария, объявившая себя нейтральной, была одной из редких стран Европы, избежавших войны. Впрочем, война коснулась и ее жителей тоже: им пришлось пережить мобилизацию, страх перед вторжением, продовольственный дефицит, сложности, связанные с присутствием на территории страны беженцев и интернированных военнопленных, и даже бомбежку собственных городов (Шаффхаузен и Базель). Естественно, день 8 мая 1945 года швейцарцы также встречали с ликованием и облегчением!

Уже в наши дни политический и экономический курс, проводимый Швейцарией в ходе войны, стал предметом всестороннего анализа профессиональными историками из так называемой Комиссии Бержье, а также предметом ожесточенных общественных дебатов. Насколько оправданным и глубоким было тесное сотрудничество Швейцарии с нацистской Германией? Насколько искренним и всесторонним был ее поворот в сторону антигитлеровской коалиции? Дискуссии на эту тему продолжаются и сейчас.

Фото: RDB, Keystone, текст: Оливье Пошар / Olivier Pauchard, перевод: Людмила Клот, swissinfo.ch.

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта