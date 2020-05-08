8 мая 1945 года завершилась Вторая мировая война в Европе. Известие о прекращении военных действий было встречено с радостью и облегчением во всем мире, включая и нейтральную Швейцарию. Уникальные фотографии запечатлели мгновения того исторического дня.

Война в Европе была завершена, однако в Азии она еще продолжалась до начала сентября. Окруженный советскими войсками в берлинском бункере, Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года. Через несколько дней, 8 мая, немецкое командование подписало акт о капитуляции.

Мировой военный конфликт, начавшийся 1 сентября 1939 года, стал самым страшным из всех, что когда-либо переживало человечество за всю свою историю. Более 50 миллионов погибших, города, превращенные в руины, разрушенные и разоренные страны. Поэтому сцены искреннего ликования, которыми сопровождалась новость о конце войны, по своей эмоциональной силе полностью соответствуют масштабу пережитой катастрофы.

Швейцария, объявившая себя нейтральной, была одной из редких стран Европы, избежавших войны. Впрочем, война коснулась и ее жителей тоже: им пришлось пережить мобилизацию, страх перед вторжением, продовольственный дефицит, сложности, связанные с присутствием на территории страны беженцев и интернированных военнопленных, и даже бомбежку собственных городов (Шаффхаузен и Базель). Естественно, день 8 мая 1945 года швейцарцы также встречали с ликованием и облегчением!



Уже в наши дни политический и экономический курс, проводимый Швейцарией в ходе войны, стал предметом всестороннего анализа профессиональными историками из так называемой Комиссии Бержье, а также предметом ожесточенных общественных дебатов. Насколько оправданным и глубоким было тесное сотрудничество Швейцарии с нацистской Германией? Насколько искренним и всесторонним был ее поворот в сторону антигитлеровской коалиции? Дискуссии на эту тему продолжаются и сейчас.

Фото: RDB, Keystone, текст: Оливье Пошар / Olivier Pauchard, перевод: Людмила Клот, swissinfo.ch.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!