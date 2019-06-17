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Фотогалерея Полмиллиона участников «женской забастовки» в Швейцарии

Frauen Lausanne

Лозанна, Jean-Christophe Bott/Keystone.

Frauendemo Zürich Masse

Цюрих, Walter Bieri/Keystone

Ragazza Bellinzona

Беллинцона, Ti-Press/Keystone

Frauenstreik Bern

Лево-феминистско-экологические «элиты» Швейцарии: депутат парламента Швейцарии Сибел Арслан (Sibel Arslan, справа) делает селфи со спикером Национального совета, большой палаты парламента Швейцарии, Мариной Кароббио Гускетти (Marina Carobbio Guscetti), министром (федеральным советником) обороны Виолой Амхерд и членом Европарламента Изабель Море (Isabelle Moret) на площади перед парламентом в Берне.

Faust in Biel

Город Биль (Bienne), Adrien Perritaz/Keystone et Bâle, Giorgios Kefalas/Keystone. 

I'm with her

Лозанна, Jean-Christophe Bott/Keystone.

Frauenstreik Post Lugano

Лугано, Detlev Munz/Keystone. 

Frauenstreik Luzern

Люцерн, Alexandra Wey/Keystone.

Liegestuhl Zürich

Цюрих, Walter Bieri/Keystone.

Frauendemo St Gallen

Санкт-Галлен, Gian Ehrenzeller/Keystone. 

Lausanne Monument

Лозанна, Jean-Christophe Bott/Keystone.

Greve de Femme Lausanne

Лозанна, Jean-Christophe Bott/Keystone. 

Bilder des Frauenstreiktages 14. Juni 2019

«Женская забастовка» в Швейцарии завершилась, теперь начинаются политические будни: партии страны намерены активнее продвигать женщин на предстоящих в октябре парламентских выборах, а парламент уже на этой неделе имеет шанс принять реальное решение в пользу женщин и одобрить введение оплачиваемого отпуска по уходу за новорождённым для отцов.

В пятницу женщины по всей Швейцарии вышли на улицы с требованием равных социальных условий, в частности, они требовали равной оплаты за равный труд и бесплатных мест у детских садах для всех, кому такие места требуются. По уточненным данным число участников акции достигало нескольких сотен тысяч. Протесты, организованные левыми профсоюзами, были приурочены хотя и к некруглой, но все-таки годовщине такой же забастовки в 1991 году.

В Швейцарии женщины указывали на то, что в стране сохраняются дискриминационные явления по отношению к «прекрасному полу», в частности, женщины в среднем зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины. трудности совмещения работы и семьи также являются проблемами.

«Масштабнее, чем 1991 году»

«14 июня 2019 года станет крупнейшей политической демонстрацией в новейшей истории Швейцарии, по своим масштабам она превзойдет даже забастовку женщин 1991 года», — говорится в заявлении Федерации профсоюзов Швейцарии. В Берне, политическом центре страны, примерно 40 тыс. человек собрались на улицах и перед зданием федерального парламента. 

В Лозанне женщины вечером произвели символическое сжигание бюстгальтеров и галстуков, напоминая о «сексуальной революции» 1968 года, в Цюрихе демонстранты блокировали движение в центре города а общее число участников демонстрации составило примерно 70 тыс. человек. В Женеве в акции приняли участи 12 тыс. человек.

Политика и общество Партии Швейцарии намерены продвигать женщин в политику

«Женская забастовка» в Швейцарии завершилась, теперь начинаются политические будни, кульминацией которых станут парламентские выборы в октябре.

Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 11:40

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