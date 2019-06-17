Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 12:20

«Женская забастовка» в Швейцарии завершилась, теперь начинаются политические будни: партии страны намерены активнее продвигать женщин на предстоящих в октябре парламентских выборах, а парламент уже на этой неделе имеет шанс принять реальное решение в пользу женщин и одобрить введение оплачиваемого отпуска по уходу за новорождённым для отцов.

В пятницу женщины по всей Швейцарии вышли на улицы с требованием равных социальных условий, в частности, они требовали равной оплаты за равный труд и бесплатных мест у детских садах для всех, кому такие места требуются. По уточненным данным число участников акции достигало нескольких сотен тысяч. Протесты, организованные левыми профсоюзами, были приурочены хотя и к некруглой, но все-таки годовщине такой же забастовки в 1991 году.

В Швейцарии женщины указывали на то, что в стране сохраняются дискриминационные явления по отношению к «прекрасному полу», в частности, женщины в среднем зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины. трудности совмещения работы и семьи также являются проблемами.

«Масштабнее, чем 1991 году»

«14 июня 2019 года станет крупнейшей политической демонстрацией в новейшей истории Швейцарии, по своим масштабам она превзойдет даже забастовку женщин 1991 года», — говорится в заявлении Федерации профсоюзов Швейцарии. В Берне, политическом центре страны, примерно 40 тыс. человек собрались на улицах и перед зданием федерального парламента.

В Лозанне женщины вечером произвели символическое сжигание бюстгальтеров и галстуков, напоминая о «сексуальной революции» 1968 года, в Цюрихе демонстранты блокировали движение в центре города а общее число участников демонстрации составило примерно 70 тыс. человек. В Женеве в акции приняли участи 12 тыс. человек.



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