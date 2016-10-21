Этот контент был опубликован 21 октября 2016 г. 11:18 21.10.2016 - 11:18

Война и бедность по-прежнему принуждают миллионы человек покидать свою родину. (Keystone)

После закрытия так называемого «балканского пути» число ходатайств о предоставлении статуса беженца в Швейцарии снизилось за последние 12 месяцев почти вдвое. Впрочем, ситуация еще пока далека от того, чтобы быть полностью под контролем, утверждает швейцарский эксперт Этьен Пиге. В то время, как война и бедность по-прежнему принуждают миллионы человек покидать свою родину, Евросоюз так и не смог разработать согласованную общую стратегию в сфере миграции, которая шла бы дальше, чем простое усиление пограничного режима.

В третьем квартале 2016 года в Швейцарии было зарегистрировано 7 105 обращений о предоставлении статуса беженца, что на 42% меньше, чем за тот же период 2015 года. Это снижение связано, главным образом, с закрытием пути через Балканские страны, пояснили в швейцарском федеральном Миграционном ведомстве (BfM), но также и с тем, что немалая часть мигрантов старается продолжить свой путь еще дальше, в северную Европу, не запрашивая убежища в Швейцарии.

(swissinfo.ch)

Уменьшение числа беженцев особенно заметно среди сирийцев (-1149), афганцев (-897) и иракцев (-421), более 3 миллионов которых сейчас заблокированы в Турции. На эту ситуацию многократно обращали внимание неправительственные организации. Миграционное соглашение между ЕС и Турцией остается очень неустойчивым, отмечает Этьен Пиге (Etienne PiguetВнешняя ссылка), профессор социальной географии Университета Невшатель и вице-президент Федеральной комиссии по миграции.

swissinfo.ch: Евросоюзу удалось временно остановить наплыв беженцев. Но не рискует ли соглашение, которое подписано Брюсселем с Анкарой, стать жертвой политической нестабильности в Турции?

Этьен Пиге: Это пока что большой вопрос, который остается без ответа. Турция способна использовать это соглашение, чтобы надавить на ЕС, ведь она может вновь открыть свои границы. Поэтому ЕС и демонстрирует, скажем так, толерантность по отношению к Анкаре, закрывая глаза на нарушения там прав человека. У меня складывается впечатление, что именно такая парадигма и была изначально выбрана. И тот факт, что Ангела Меркель выражает свое намерение подписать аналогичные соглашения с другими странами Северной Африки, лишний раз подтверждает этот вывод. Модель, к которой сейчас все чаще прибегают страны Европы, предполагает именно закрытие дверей на пути вынужденных мигрантов.

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swissinfo.ch: Швейцарские миграционные власти полагают, что сокращение количества запросов от беженцев связано не только закрытием балканского маршрута, но еще и с тем, что Швейцария особенно тщательно придерживается положений Дублинской конвенции. Но ведь эта швейцарская «эффективность», впрочем, вовсе не является какой-то новостью, так было всегда. Что же изменилось сейчас?

Э.П.: Отмечу две основные вещи. Во-первых, другие европейские страны стали более привлекательными (для беженцев). В прошлом году Германия и Швеция решили открыть свои границы, что привело к быстрому появлению в них значительных по размеру диаспор мигрантов, в частности, из Сирии. А это, в свою очередь, стало важным фактором в выборе направления «куда бежать».

Во-вторых, Швейцария изменила свою политику по отношению к некоторым группам мигрантов, в первую очередь из Эритреи. Еще несколько лет назад эритрейцы едва ли не массово получали здесь статус беженца, при том, что, вообще-то, большинство из них получало только временное разрешение на пребывание, которое не предполагает воссоединение семьи и затрудняет доступ на рынок труда. Сегодня же Швейцария еще больше «закрутила гайки» в сфере предоставления убежища, хотя и в прошлом-то она уже была в этом смысле не слишком-то щедрой.

Grafico2 Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

swissinfo.ch: В то время, как война и бедность по-прежнему принуждают миллионы человек покидать свою родину, Евросоюз так и не смог разработать согласованную общую стратегию в сфере миграции, которая шла бы дальше, чем простое усиление контроля на границах. Италия, по сути, так и осталось наедине с этой проблемой. Значит ли это, что проект согласованной европейской миграционной политики окончательно обречен на провал?

Э.П.: Попытка равномерно распределить по странам ЕС примерно 160 тыс. мигрантов в самом деле обернулась практически полным фиаско! Удалось только около 5 или 6 тысяч человек переправить из Италии в Грецию. Единственный проект, который успешно продвигает вперед, связан с укреплением позиций и компетенций Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). Но ведь это не имеет ничего общего с миграционной политикой. При этом я все же полагаю, что идею скоординированной иммиграционной политики хоронить еще рано.

swissinfo.ch: С учетом всего этого, не подкладывает ли Евросоюз сам себе бомбу замедленного действия?

Э. П.: Закрытие Балканского пути частично снизило давление на Европу, но в европейской политике есть много противоречий, возвращение кризиса в его острую фазу все еще возможно. Я не думаю, что здесь уместно говорить о бомбе замедленного действия, но это правда - миграционный кризис далек еще от разрешения.

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Перевод на русский язык: Людмила Клот.

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