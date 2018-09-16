Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 13:45 16.09.2018 - 13:45

Особняк Посольства России в Берне. Все посольство занимает солидный участок с выходом к реке Аре в историческом, тесно связанном с Россией, районе на окраине города.

(Посольство России в Швейцарии, г. Берн)

По данным воскресной прессы Швейцарии каждый четвёртый дипломат России, официально аккредитованный в Швейцарии — представитель спецслужб, а попросту говоря шпион. Федеральное правительство Швейцарии официально потребовало от посла России в Берне прекратить шпионскую активность. С точки зрения посольства России в Берне это всё «безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России, вышедшие из-под пера неутомимых швейцарских журналистов из «Тагес-Анцайгер».

Российский шпионаж в Швейцарии становится день ото дня все более настойчивым и неприкрытым. Такой вывод еще в марте текущего года в разгар скандала вокруг отравления Скрипалей, сделало в своём докладе правительство Швейцарии, Федеральный совет. Тогда, правда, как подчеркивает, например, информированная швейцарская газета SonntagsZeitung, кабинет не стал открыто называть страну, от которой исходит шпионаж.

В тот момент для начала просто был сделан вывод, который выглядел как предупреждение (мы об этом писали), что «в отношении одной страны есть все основания исходить из того, что по меньшей мере одна четверть аккредитованных от ее имени дипломатов занимаются деятельностью, не совместимой с дипломатическим статусом». Почти полгода журналисты занимались гаданием на кофейной гуще насчет того, кто бы мог бы быть этой страной. В список «горячих» кандидатов входили в разное время Турция, США, Северная Корея, Китай и Россия.

И вот теперь, как выяснили СМИ страны, тайное стало явным: по мнению швейцарского правительства, каждый четвёртый дипломат России, официально аккредитованный в Швейцарии — представитель спецслужб, а попросту говоря шпион. Как пишет SonntagsZeitung, «Россия занималась шпионажем в Швейцарии с самого момента своего основания 27 лет назад, но никогда еще российский шпионаж в Швейцарии не принимал таких настойчивых и неприкрытых форм. В связи с этим швейцарская национальная разведка NDB даже создало в своей работе отдельное досье „Россия“, придав ему особый приоритет».

Несколько десятков шпионов

Не привлекая к себе особого внимания, по своим каналам, NDB всё это время проверяло, кто из официально аккредитованных в Швейцарии дипломатов мог бы полностью или частично заниматься разведывательной или родственной деятельностью. Результат: в Швейцарии насчитывается несколько десятков официальных дипломатических представителей, занимающихся такой работой или же занимавшихся ею в прошлом. Многие из них попали в поле зрения европейских контрразведок еще когда они работали в других странах, некоторые — уже будучи в Швейцарии».

По данным официального и находящегося в открытом доступе швейцарского справочника «Список членов дипломатического и консульского корпуса в Швейцарии» только в посольстве Российской Федерации в Берне работают 36 человек, в Генеральном Консульстве России в Женеве — еще 9. Газета SonntagsZeitung добавляет еще сотрудников «Лозаннского и Цюрихского консульств», получая цифру в 83 официально при МИД Швейцарии аккредитованных дипломатических сотрудника, имеющих неприкосновенность согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Напомним, что в Лозанне и Цюрихе у России есть почётные консульства, которые не ведут регулярной консульской деятельности, играя общественно-репрезентативную роль, хотя, например, консульство в Лозанне уже попадало в поле зрение прессы страны в негативном и связанном с Россией ключе (мы уже сообщали об этом, см. ссылку). Ко всем этим людям следует прибавить еще и неаккредитованный персонал. «Что касается посольства в Берне, то официально деятельность, связанную, в том числе и с разведывательными задачами, исполняет только один человек, а именно, военный атташе, не считая двух его помощников», — пишет далее газета.

Шпионаж Отравление Скрипалей было подготовлено в Швейцарии? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo по материалам газеты SonntagsZeitung Пресса Швейцарии: лица, подозреваемые в отравлении отца и дочери Скрипаль, несколько раз бывали в Женеве — столице мирового шпионажа.

Она же указывает, что в куда больших масштабах шпионаж осуществляется в Женеве. «Там посланцев Кремля аккредитовано куда больше, чем в Берне», — пишет SonntagsZeitung. «Миссия России в городе Кальвина куда больше посольства в Берне, которое одно занимает солидный участок в Берне с выходом к реке Аре и на территории которого расположено два старинных особняка и жилой дом в бернском стиле». Как выяснила расследовательская редакция швейцарского медиа-концерна Tamedia, выпускающего в том числе газеты SonntagsZeitung и Tages-Anzeiger, для выполнения особенно сложных и важных операций из России в Швейцарию направляются «группы усиления».

Посол России в Берне вызван в МИД Швейцарии

Как мы уже сообщали со ссылкой на швейцарскую прессу неделю назад, оба агента, который подозреваются в отравлении Скрипалей, несколько раз в конце 2017 года в начале текущего года находились в Женеве. «Президент Путин потребовал от них затем выступить в прессе и объясниться, что и произошло практически мгновенно», — подчеркивает SonntagsZeitung. «Они признали, что бывали в Швейцарии и Женеве с целью „расслабиться“ и по делам бизнеса в области спортивного питания. Само же число их поездок по Европе, мол, является откровенно раздутым и не соответствует действительности». Но как утверждает далее SonntagsZeitung, в ее распоряжении находятся материалы, которые доказывают, что накануне событий в Солсбери Петров и Боширов несколько раз и относительно подолгу находились в Женеве.



Кроме того, как пишет газета, все это время целью российской разведывательной деятельности были структуры, сыгравшие заметную роль в громких международных скандалах, в которых была замешана Россия и в которых ярко проявляется «химико-фармацевтическая составляющая». Во-первых, это ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство со штаб-квартирой в Гааге, во-вторых, это структура Минобороны Швейцарии, лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, кантон Берн. Обе эти структуры были, по данным швейцарских спецслужб, предметом интереса одних и тех же агентов, которые тоже, кстати, действовали «в паре».

Позже эта «голландская» пара агентов была в Гааге арестована и выслана в Россию. Федеральная прокуратура ведет в этой связи следствие в связи с подозрением относительно иностранной разведывательной деятельности, направленной на «критически важную инфраструктуру Швейцарии». Как сообщает SonntagsZeitung, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин был уже вызван в МИД Конфедерации и ему было высказано требование «немедленно прекратить на территории Швейцарии всю шпионскую активность».

По мнению Посольства России в Берне, все эти сообщения являются абсурдом, в материалах прессы нет фактов, и все это есть попытка разогреть русофобские настроения. «С сожалением констатируем, что из-под пера неутомимых швейцарских журналистов из «Тагес Анцайгер» продолжают выходить безосновательные и бездоказательные выпады в адрес России», — пишет посольство в своем посте в ФейсбукеВнешняя ссылка.

«Как и две предыдущие публикации авторов, воскресную статью о российских дипломатах в Швейцарии характеризует отсутствие каких-либо фактов, а также ссылки, теперь уже на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал.

Нелепой выглядит попытка авторов внушить читателям предвзятое отношение к работающим в Швейцарии россиянам. Неизбежно встаёт вопрос: cui prodest? («кому выгодно?», лат., — прим. ред. ) Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве».



Подготовил: Игорь Петров, AFP/Reuters/SonntagsZeitung

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