«Роль Швейцарии в качестве надежного, заслуживающего доверия, сохраняющего конфиденциальность «строителя мостов» имеет очень многообещающее будущее». (Keystone/Peter Klaunzer)

Мир и безопасность, процветание и благосостояние, устойчивое развитие и цифровая революция: таковы тематические приоритеты Внешнеполитической стратегии Швейцарии на период 2020-2023 гг. И вот теперь на прошлой неделе правительство Швейцарии впервые не только определило приоритеты, но и наметило конкретные внешнеполитические цели.

Данная Стратегия должна служить ориентиром, «компасом» как для правительства, Федерального совета, так и в целом для федеральных органов власти. Об этом в четверг на прошлой неделе (30 января ) заявил журналистам министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Стратегия, по его словам, «основана на проверенных и уже оправдавших себя подходах, учитывая при этом новые акценты, императивы, вызовы и угрозы». К проверенным и уже оправдавшим себя факторам относятся, например, «добрые услуги» Швейцарии, то есть ее услуги в области международного кризисного посредничества.

Согласно представленному 44-страничному документу, «роль Швейцарии в качестве надежного, заслуживающего доверия, сохраняющего конфиденциальность «строителя мостов» имеет очень многообещающее будущее». Среди же новых возможностей в документе отдельно делается акцент на «оцифровке внешней политики». С этой целью Федеральный совет хочет сильнее позиционировать международную Женеву в качестве глобального центра выработки и внедрения передовых норм и форматов «цифрового менеджментаВнешняя ссылка».

Член Совета Безопасности ООН?

Основной целью в приоритетной области «Мир и безопасность» для Швейцарии является выдвижение кандидатуры Берна на занятие места непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2023 по 2024 годы. Данная цель была официально озвучена и закреплена еще в 2011 году. Федеральный совет, по словам главы МИД, намерен официально подать заявку на непостоянное членство Швейцарии в СБ ООН уже в июне текущего года.

Отвечая на вопрос о том, каким образом в этот процесс должен быть вовлечен парламент, И. Кассис указал, что его ведомство ведет постоянные консультации с соответствующими комитетами и комиссиями Национального совета и Совета кантонов, и что все они в итоге высказались в поддержку этой кандидатуры. В стратегии также говорится, что Швейцария в качестве члена СБ ООН могла бы способствовать «установлению мирного международного порядка, основанного на нормах и праве, и при этом лучше отстаивать свои собственные интересы».

Отношения с ЕС имеют «ключевой» статус

В рамках приоритетной темы «Процветание и благосостояние» («Wohlstand») упор делается на продолжение и совершенствование «двустороннего» («билатерального») формата кооперации с ЕС. «Отношения Швейцарии с Европой остаются „ключевым вопросом“ внешней политики Швейцарии», — отметил И. Кассис.

В данном случае конкретная цель заключается в том, чтобы «подписав Институциональное соглашение с Брюсселем (Insta), консолидировать как доступ Швейцарии к внутреннему рынку ЕС, так и в целом „двусторонний формат сотрудничества“, что создаст условия для его дальнейшего развития и для заключения новых соглашений о доступе Швейцарии к рынку ЕС в ключевых сферах».

«Осторожность в прогнозах»

На вопрос о том, реалистично ли заключить данное соглашение еще до конца текущего года, И. Кассис ответил, что он «с осторожностью относится к каким-то прогнозам». Однако он подтвердил, что «сама по себе цель остается прежней. В случае же, если соглашение не будет подписано, должны быть разработаны меры по ограничению ущерба и по смягчению нежелательных последствий в соответствии с положениями, закреплёнными в «Стратегии».

И. Кассис напомнил в этой связи, что «мы уже находимся в режиме «плана Б». При этом он сослался на решение ЕС ограничить эквивалентность швейцарского фондового рынка, на решение парламента Швейцарии приостановить перечисление «швейцарского миллиарда в доход европейского «Фонда сплочения» и на ситуацию с отраслью медицинских технологий. Этот сектор швейцарской экономики, вероятно, утратит прямой доступ к внутреннему рынку ЕС уже с конца мая 2020 года.

По словам И. Кассиса, Швейцария, со своей стороны, в настоящее время рассматривает вопрос о том, как организовать поставки необходимой медицинской продукции в условиях более высоких бюрократических барьеров. «Однако основным планом должен быть, конечно, „план А“, то есть мы должны подписать Рамочное соглашение с ЕС», — подчеркнул И. Кассис.

Скептицизм в связи с «планом ближневосточного урегулирования»

Министру иностранных дел Швейцарии также был задан вопрос в связи с новым планом ближневосточного урегулирования, представленном американской администрацией. «Швейцария должна сначала детально изучить его», — указал министр. В любом случае, по его словам, Швейцария и в этой области предложит свои «добрые услуги», например, в качестве посредника в рамках Женевского формата консультаций по Ближнему Востоку.

Однако, несомненно, что «любое предложение будет успешным, если только за столом будут присутствовать оба партнера. Иначе такой план будет скорее мертв, чем жив». Напомним, что палестинская сторона негативно отреагировала на план Д. Трампа. Детальная стратегия Швейцарии на ближневосточном треке должна быть представлена уже во второй половине текущего года.

Последовательная и скоординированная реализация

Для того, чтобы Швейцария смогла продолжать свою «историю успеха», она должна не только знать, чего она хочет добиться в своей внешней политике. Не менее важно обеспечить согласованное достижение намеченных целей. В настоящее время вряд ли существует какая-то область внутренней политики Швейцарии, которая не имела бы сильного «международного измерения».

«И именно поэтому новая Внешнеполитическая стратегия была впервые разработана на основе самого плотного сотрудничества всех семи федеральных министерств Швейцарии», — указал И. Кассис. Нынешняя версия стратегии обладает «широкой опорой» на все области, курируемые федеральными органами власти, что имеет для обеспечения согласованной реализации стратегии важнейшее значение.

При этом министр иностранных дел также указывает на важность внутриполитической коммуникации: народ должен знать, что происходит на внешнеполитической арене и каковы на ней позиции Швейцарии, в соответствии с принципом «Внешняя политика — это всегда внутренняя политика». Нынешняя внешнеполитическая стратегия Швейцарии является уже третьей по счету. Напомним, что в 2011 году правительство поручило Федеральному департаменту иностранных дел (ФДИД) регулярно разрабатывать такой документ и модифицировать его каждые четыре года.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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