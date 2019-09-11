Неправительственные организации с большим скепсисом воспринимают широковещательные заявления правительств о свободе прессы, призывая их вместо слов реально расследовать убийства журналистов.

(Keystone / Lynn Bo Bo)

Когда в прошлом 2018-м году в Генеральном Консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит колумнист газеты Washington Post Джамаль Хашогги (Jamal Khashoggi), Швейцария уклонилась от подписания совместного заявления с осуждением этого преступления. Такой шаг заставил журналистов и правозащитников поставить под сомнение искренность заявлений официального Берна о том, что он всегда и везде стоит на по защите принципов свободы СМИ.

Это был редкий для международного журналистского и политического сообщества случай: примерно через полгода после убийства журналиста Джамаля Хашогги оно выступило с резким осуждением Саудовской Аравии, не ставящей ни в грош «права человека». Все страны-члены Европейского союза, а также ряд других государств согласились подписать в Женеве заявление, содержавшее призыв к этому государству оказать содействие в расследовании убийства, проводившемся группой Специального докладчика ООН по вопросу о внесудебных казнях. Но сама Швейцария подписывать это совместное заявление не стала.

Швейцарское отделение Международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF)Внешняя ссылка выступило с решительным осуждением такого решения. Об этом заявил ее генеральный секретарь Дени Масмежон (Denis Masmejan). «Швейцария традиционно является страной, которая выступает в защиту прав человека, а особенно в защиту свободы выражения мнения и свободы СМИ». Однако когда на одной чаше весов оказываются шкурные экономические интересы (Швейцария продает в Саудовскую Аравию вооружения и самолеты), а на другой – ценности и права человека, то тогда официальный Берн, как показывает этот случай, способен проявить «гибкость необыкновенную».

Как видно, в Берне считают, что лучше высказать упрек в частном порядке, нежели присоединиться к акции общественного порицания и давления. Так же поступает Швейцария по таким сюжетам, как война в Сирии (чудовищные преступления в Идлибе удостоились лишь небольшого пресс-релиза МИД) или гибель малазийского Боинга (по случаю пятилетия трагедии Берн выступил с выражением соболезнования семьям погибших, но так, что об этом никто не узнал).

Однако теперь, что касается СМИ, все может измениться. Новые общественные инициативы могут заставить Швейцарию играть более заметную роль на международной арене. В 2018 году Швейцария вместе с другими странами опубликовала на Парижском форуме мира (Paris Peace ForumВнешняя ссылка) совместное заявление, в котором была выражена озабоченность в связи с угрозами в адрес свободы СМИ во многих странах и высказано общее намерение приступить к работе над проектом «Партнерства в области информации и демократии». А летом 2019 года Швейцария подписала «Глобальное обязательство по защите свободы СМИ» (Global Pledge on Media FreedomВнешняя ссылка), инициированное Канадой и Великобританией.

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В этом обязательстве, обнародованном на первой «Глобальной конференции по свободе СМИ» (Global conference for media freedom), прошедшей в Лондоне в июле 2019 г., «выражается намерение принять меры в связи с продолжающимися во всем мире нарушениями принципов свободы СМИ», − отмечает политический советник Посольства Канады в Берне Кристен Эмблер (Kristen Ambler). По её словам, подписали это обязательство уже более 25 стран, а дополненный и актуализированный список подписавших стран будет опубликован «на полях» очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в Нью-Йорке в сентябре.

Казус Голунова

Однако критики по-прежнему указывают на нулевую действенность подобного рода документов, учитывая вялую реакцию международного сообщества на случаи, аналогичные делу Джамаля Хашогги, вспомним только убийство Анны Политковской. Это убийство, как и другие случаи насилия в отношении журналистов, а также стремление заставить замолчать неудобные средства массовой информации, стали для многих стран истинно проверкой их готовности действительно отстаивать свободу СМИ в каждом конкретном случае, помимо публикаций заявлений общего характера.

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Итог? Плачевен! «Гибель журналиста из Саудовской Аравии почти не вызвала действенной реакции со стороны международного сообщества» − написала в газете Washington Post Специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламар (Agnès Callamard). Санкции, введенные некоторыми странами против отдельных причастных к убийству лиц, «не учитывают ответственности высшего руководства Саудовской Аравии».

Очевидно, что при отсутствии действий со стороны международного сообщества подобные преступления будут повторяться», — отметила А. Калламар, указывая, что Генеральный секретарь ООН должен был бы инициировать расследование, как это делалось ранее в случаях других резонансных политических убийств. Она также считает, что в ООН необходимо создать независимый механизм «уголовного расследования в отношении целенаправленных убийств журналистов и правозащитников».

А пока в Лондоне занимались подписанием «Глобального обязательства по защите свободы СМИ», группа в составе нескольких НПО, включая организацию «Репортеры без границ», обратились к странам с призывом принять предложение Агнес Калламар о создании такого механизма и оказать ему финансовую поддержку. Несмотря на критику, высказанную в отношении Глобального обязательства, НПО составили перечень мер, которые следует предпринять государствам, чтобы «привлекать к ответу лиц как внутри своих стран, так и у своих партнеров за все случаи противоправного заключения под стражу, убийства и нападения на журналистов». То, что общественность способна добиваться справедливости, показывает сюжет с российским журналистов Иваном Голуновым.

Упреки частного характера

В ответ на вопросы о реакции Швейцарии на убийства Д. Хашогги и журналистки Дафне Каруаны Галиции на Мальте в 2017 г.представитель министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер (Pierre-Alain Eltschinger) заявляет, что, когда речь идет о конкретных случаях альпийская страна «решает проблему на двустороннем уровне», а «ситуации, вызывающие наибольшую обеспокоенность», выносит на рассмотрение многосторонних форумов. Он также напоминает, что официальные должностные лица «неоднократно» поднимали вопрос о деле саудовского диссидента «на двустороннем уровне, а также на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве».

По словам Пьера-Алена Эльчингера, Швейцария принимает участие и в ряде других инициатив в области свободы прессы, таких как партнерство с ЮНЕСКО по созданию условий для обеспечения свободы выражения мнений во франкоговорящей Африке или проект в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по защите безопасности женщин-журналистов от преследований в Интернете.



Имидж- ничто МИД Швейцарии не стал опрашивать россиян о прямой демократии Präsenz Schweiz не стала опрашивать россиян и казахов о прямой демократии, опасаясь, что такой вопрос может быть воспринят как критика режима. Этот контент был опубликован 16 августа 2019 г. 15:38

Помимо обеспечения защиты прав СМИ многие НПО также обеспокоены сохранением «всемирного пространства информации и коммуникации, в рамках которого были бы гарантированы соблюдение прав человека и уважение демократических ценностей», как говорится в совместной декларации Инициативы относительно информации и демократии, представленной на Парижском форуме мира организацией «Репортеры без границВнешняя ссылка». По мнению авторов декларации, современные угрозы включают политический контроль над СМИ и так называемую «дезинформацию», прицельно распространяемую фабриками троллей через Интернет.

По данным «Репортеров без границ» в прошлом месяце упомянутая инициатива получила заметную поддержку, когда руководители стран, входящих в «Большую семёрку»Внешняя ссылка, единодушно указали на важность политического процесса под названием «Партнерство в области информации и демократии», способного «обеспечить осуществление конкретных гарантий в области свободы СМИ». Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Министерство иностранных дел Швейцарии со своей стороны «в настоящее время изучает возможность» включения Швейцарии в состав членов этого партнерства, которое должно быть подписано рядом стран «на полях» сессии Генеральной Ассамблеи ООН позднее в этом месяце.

До официального обнародования партнерства в рамках сессии в Нью-Йорке, остается неясным, выполнением каких конкретных обязательств собирается оно заниматься. Дени Масмежон из швейцарского отделения «Репортёров без границ» не сомневается в том, какое именно решение должна была бы принять Швейцария. «Этот не имеющий обязательной юридической силы текст закладывает основы обеспечения граждан свободной и надежной информацией, что является предпосылкой надлежащего функционирования демократии», − пишет он в электронном письме в ответ на запрос нашего портала.

Демократия и дезинформация В связи и по случаю Международного дня демократии (отмечается 15 сентября), Посольство Канады в Швейцарии вместе с Посольством Великобритании, а также Швейцарское международное радио и SWI swissinfo.ch организуют в Берне дискуссионный форумВнешняя ссылка по вопросам дезинформации и ее воздействия на демократические процессы. Мероприятие состоится 12 сентября. В нем участвуют эксперты Саманта Брэдшоу (Samantha Bradshaw), научный сотрудник Института интернета при Оксфордском университете, и Фабрицио Джиларди (Fabrizio Gilardi), профессор политологии Цюрихского университета. Модератором дискуссии выступит журналист swissinfo.ch Джеральдин Вонг Сак Хой (Geraldine Wong Sak Hoi). Мероприятие пройдет в Бернском Музее истории коммуникацииВнешняя ссылка и является бесплатным и открытым для широкой публики. Конец инфобокса

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