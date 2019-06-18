В Базеле трамвайный маршрут, соединяющий Швейцарию с Германией и Францией, стал символом успешного трансграничного сотрудничества этих трёх стран. (© Keystone / Georgios Kefalas)

Правда ли, что город у границы всегда отмечен некоей особой аурой, уникальным духом? Что касается Базеля, то это и в самом деле так: приезжаешь на вокзал — и тут же указатель, мол, если вам во Францию, то тогда вам налево! Дальние страны вдруг оказываются в буквальном смысле у порога. Социолог Ян Дюбуа (Yann Dubois), автор недавно вышедшей монографииВнешняя ссылка «Frontières et mobilité au quotidien: modes de vie dans l’agglomération bâloise» [«Границы и мобильность в повседневной жизни: формы организации социального бытия в Агломерации Базеля»] с такой постановкой вопроса в целом согласен.

С его точки зрения Базель является уникальным, как для Швейцарии, так и для Западной Европы, примером того, как надо налаживать трансграничные социальные и экономические связи. Этот пример в идеальном мире давно бы стал моделью для всего старого света. Референдум по вопросу массовой иммиграции в 2014 году в Швейцарии, плебисцит 2016 года по вопросу о так называемом Brexit в Великобритании, рост националистических и изоляционистских настроений в восточноевропейских странах-членах ЕС: десятилетиями культивировавшаяся в Европе идеология открытости вновь ставится сейчас под вопрос, из «соображений безопасности» многие страны Европы усиливают охрану государственных границ.

И в этой ситуации мы имеем перед глазами пример единого трансграничного региона Верхний Рейн, который, как кажется, остаётся абсолютно невосприимчивым ко всем этим негативным трендам и событиям: гордая метрополия Базель в свое время была в числе первых — если не самой первой — в деле развития малого и среднего транс- и приграничного сотрудничества, близкие, можно сказать привилегированные отношения со своими немецкими и французскими соседями поддерживает она и сегодня.

Регион Большой Базель — Верхний Рейн. Карта из монографии Я. Дюбуа.

(YD, LaSUR, 2017)

Ян Дюбуа (Yann Dubois), гостевой научный сотрудник Лаборатории городской антропологии и социологии при Швейцарской высшей федеральной технологической школе в Лозанне (EPFL) поставил перед собой задачу всесторонне изучить особенности агломерации Большого Базеля и вскрыть механизмы её функционирования. Итогом его усилий стала 615-страничная монография о «Границах и повседневной мобильности». Среди источников: анализ ответов, данных на более 4 800 опросных листов, разосланных автором в своё время жителям региона из числа швейцарцев, немцев и французов. Мы встретились с Яном Дюбуа и задали ему несколько вопросов.

swissinfo.ch: В Вашей монографии вы сравниваете 12 трансграничных регионов Швейцарии, ведущие из которых — это города Женева и Базель, а также кантон Тичино. Почему Базель привлек к себе Ваше особенное внимание?

Видео Город Базель расширяет границы Швейцарский город, окруженный с двух сторон Германией и Францией, пытается выйти за рамки границ. Подробности в нашем видео-сюжете.

Я.Д.: Базель представляет интерес сразу в нескольких отношениях. Если не считать Люксембурга, то это практически одна из немногих агломераций в Европе, включающая в себя регионы сразу трёх стран! С точки зрения Швейцарии этот случай уникален также и по интенсивности и относительной гармонии сложившихся здесь трансграничных связей. Я ученый из франкоязычной части Швейцарии, и мне это сразу бросается в глаза, особенно по сравнению с тем, что можно наблюдать в Женеве или в кантоне Юра.

swissinfo.ch: Базель стоял у истоков развития регионального трансграничного сотрудничества в регионе излучины Рейна. Может быть швейцарское ДНК этого проекта и стало причиной такой редкой гармонии в отношениях, да еще между тремя странами?

Я.Д.: Это, несомненно, очень важный фактор. Еще до Первой мировой войны здесь существовала хорошо развитая система кооперационных связей, а трамвайные линии уже тогда пересекали границы трёх стран. Глобальные конфликты и мировые войны на время положили конец этому сотрудничеству, но после окончания Второй мировой войны начался новый этап сближения стран и народов этого региона. В 1960-х годах Базель стал ареной, на которой проходили апробацию самые первые формы европейского трансграничного сотрудничества. Работа была проделана большая и долгая, и только благодаря ей сегодняшние жители региона хорошо понимают и осознают, как надо жить в этом особом пространстве и какое оно на самом деле уникальное.

swissinfo.ch: Можно ли как-то еще объяснить такие особенно гармоничные трансграничные отношения в этом регионе?

Я.Д.: В Базеле рост числа «фронтальеров», то есть рабочих кадров из числа жителей сопредельных приграничных областей, шел намного более мягко и плавно, нежели в Женеве или Тичино, где их численность резко скакнула вверх сразу с момента вступления в силу соглашения о свободном передвижении людей и капиталов между Швейцарией и ЕС в начале 2000-х годов. Это позволило Базелю провести адаптацию к новым условиям в щадящем режиме, почти полностью исключающем возникновение серьёзных конфликтов на рынке труда. На рынке недвижимости напряженность здесь также менее заметна, чем, скажем, в Женеве.

Общины, откуда родом трансграничные работники, живущие в Германии или Франции, но работающие в Швейцарии. Карта из монографии Я. Дюбуа. (YD, LaSUr, 2017)

swissinfo.ch: Одним словом, здесь всё прекрасно и проблем нет вообще никаких?

Я.Д.: Нет, потому что тогда бы это была «лакировка действительности». Здесь есть заметные проблемы, особенно в области управления автодорожным движением. И пусть они куда менее заметны, чем в той же Женеве, базельцы все равно страдают от транспортных потоков, которые утром едут «сюда», а вечером «обратно», надеясь на то, что когда-нибудь власти положат конец транспортным заторам на дорогах.

swissinfo.ch: Столкнулись ли Вы в данном регионе с какими-то особенными формами организации жизни населения?

Я.Д.: Здесь значительная часть населения весьма космополитична, она вообще предпочитает не замечать государственных границ. Для этих людей государственные рубежи выглядят границами муниципального уровня: к примеру, они в один и тот же день могут сходить по магазинам во Франции, потом поесть в ресторане в Германии и побывать на концерте в Швейцарии.

«Огромную роль для базельцев играет идея открытых границ и совместного существования граждан разных государств», — отмечает социолог Ян Дюбуа. (DR)

Другие относятся к границе более утилитарно, они только пересекают только если нужно поехать на работу или за покупками. И почти никогда не ездит в соседние страны абсолютное меньшинство, таких примерно 15%. Факт остается фактом: для большинства местных жителей трансграничный дух, характерный для региона Базеля, имеет сверхценное значение. Они очень привязаны к идее единой жизни представителей разных государств и к идеалам открытых границ. Это для них — предмет настоящей гордости. Это состояние души, подобия которому нет нигде больше в Швейцарии.

swissinfo.ch: Но ведь есть все-таки сферы жизни, в которых наличие границы все еще ощущается довольно-таки отчетливо?

Я.Д.: Граница по-прежнему в значительной степени влияет на межличностные отношения. Так, по-настоящему близкие друзья и члены одной семьи живут по большей части и в одной стране. Жители Базельской агломерации также предпочитают проживать все-таки в стране своего происхождения и они довольно мало расположены к переезду на другую сторону от границы. И если французы все же немного более открыты к идее переезду за рубеж на ПМЖ, то швейцарцы — куда меньше, они домоседы.

И пусть даже стоимость аренды и покупки жилья в Базеле относительно высока, у местных все равно нет нужды перебираться в соседнюю страну для улучшения своих жилищных условий, как это сплошь и рядом происходит в Женеве. Не стоит также забывать, что когда мы переезжаем по другую сторону границы, то вместе с переездом мы меняем такие «основы нашего бытия», как школьная система, социальное обеспечение, медицинское страхование, язык и так далее. Такие перемены могут оказывать на людей сильное стесняющее и ограничивающее воздействие.

swissinfo.ch: В настоящее время во многих странах Европы, да и в самой Швейцарии тоже, идея трансграничной мобильности поверх барьеров подвергается серьёзным сомнениям. Как этот тренд способен в теории повлиять на Базель и на агломерацию вокруг него?

Я.Д.: У большого Базеля есть в распоряжении всё необходимое, чтобы и дальше продолжать свой путь к успеху избранным курсом. Более того — чтобы служить моделью для других. Ведь Базель — это своего рода образцовая мини-Европа. Он с фактами в руках доказывает, что открытая Европа не фантом и что она способна существовать. При условии, конечно, наличия у неё необходимых средств, а также прагматичного и эффективного отношения к самой идее кооперации, преодолевающей границы и рубежи.

swissinfo.ch: Не парадоксально ли, что такой пример возник в регионе на обочине Евросоюза?

Я.Д.: Один уже тот факт, что страна не является членом ЕС, обязывает Швейцарию искать и находить прагматичные решения. Такой подход заложен в ее ДНК. Следует также не забывать, что трансграничное сотрудничество в этом регионе возникло куда раньше Европейского союза. Кантону Базель-городской относительно рано, прежде всего из-за своих напряженных отношений с соседним «братским» кантоном Базель-сельский, пришлось начинать искать других экономических партнеров. Именно поэтому он и повернулся лицом к Германии и Франции. Свою роль сыграла также разработанная и запущенная в Швейцарии с начала 2000-х гг. программа мер, направленных на поддержку интересов городских агломераций. Эта программа тоже стала выражением прагматизма, присущего швейцарцам.



Приграничный город Базель Население располагающейся на границе трех государств (Швейцарии, Германии и Франции) агломерации Большого Базеля достигает около 830 тыс. человек, большинство из которых проживают в Швейцарии (525 тыс.). В Германии живут 205 тыс. человек и во Франции 100 тыс. Если увеличить масштаб, то мы увидим, что Базельская агломерация является частью куда более крупного политико-экономического региона Верхний Рейн в составе исторической области Эльзас во Франции (с 1 января 2016 года входит в состав административного региона Гранд-Эст), немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг (плюс южные регионы федеральной земли Рейнланд-Пфальц) и швейцарских кантонов Базель-городской, Базель-сельский, Золотурн, Ааргау и Юра. Специализирующаяся главным образом на сфере услуг (финансы, страхование), а также химической и фармацевтической промышленности, агломерация Базеля предоставляет работу почти 410 тыс. человек (из которых 170 тыс. приходятся только на один город Базель), является истинным центром торгово-экономической деятельности и перекрёстком транспортных путей в регионе Верхний Рейн. В обоих кантонах Базеля (городской и сельский) работают около 55 тыс. так называемых «фронтальеров» (работников из-за рубежа, Германии и Франции), а учесть всю северо-западную Швейцарию (включая кантон Юра), то этот показатель возрастёт до 80 тыс. Конец инфобокса

С автором этой статьи можно связаться в социальной сети Twitter: @samueljabergВнешняя ссылка



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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