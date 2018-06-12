Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 12:17 12.06.2018 - 12:17

Прямая демократия, то есть право граждан непосредственно участвовать в управлении государством, является неотъемлемым элементом швейцарской идентичности, наряду с федерализмом, кантональной автономией и политикой нейтралитета. По каким вопросам, как и когда голосовали швейцарцы в последние 150 лет, какие законодательные инициативы выдвигали, какие законы выносили на референдумы? Обо всем этом можно теперь быстро и легко узнать при помощи этой уникальной инфографики.

Швейцарцев нередко и в целом справедливо называют «чемпионами мира» по степени вовлеченности в политическую жизнь своей страны. Обеспечивается это при помощи регулярных голосований на общенациональных, кантональных и коммунальных/общинных референдумах. Швейцарец ходит голосовать не раз в четыре года, но четыре раза в год, а то и чаще! Другим способом, позволяющим гражданам непосредственно вмешиваться в управление страной и формировать политическую повестку дня государства, является «народная законодательная инициатива».



Соответственно и данная инфографика подразделена на три элемента. Первый показывает динамику использования народом инструмента законодательной инициативы в период с 1893 года до наших дней (с учетом референдума 10 июня 2018 годаВнешняя ссылка). Второй элемент показывает в хронологическом порядке темы факультативных референдумов, проведенных с 1875 г. по 2015 г. Третий элемент систематизирует вопросы и темы обязательных референдумов, состоявшихся в Швейцарии в период с 1848 г. по 2015 г.

Примечание: Интерактивные графики оптимизированы для просмотра на всех видах пользовательских устройств, включая настольные и планшетные компьютеры. Действует функция «zoom» («увеличения») отдельных графических плоскостей. Наведите курсор на выбранный элемент: всплывающее окно сообщит подробную информацию о теме голосования, доле избирателей, принявших в нем участие, количестве голосов, поданных «за» данную инициативу, а также о том, был ли законопроект «принят» или «отклонен». Конец инфобокса

Швейцарию иногда называют «страной с 700-летней демократией», что, строго говоря, не совсем так. Современные инструменты демократического участия граждан в управлении обществом и государством начинают развиваться здесь только после 1848 года, то есть после создания современного федеративного швейцарского государства.

Уже одна теоретическая возможность проведения референдума по любому закону оказывает серьезное сдерживающее и корректирующее воздействие на работу парламентариев. Конец цитаты

Другое дело, что в Швейцарии никогда за всю историю не было единого центра политической власти. Кроме того, в стране были развиты традиции и принципы регионального самоуправления, что отнюдь не идентично демократии: данный регион мог быть суверенен, но управляться при этом вполне недемократическими методами. Самый яркий тому пример: абсолютистско-патрицианский режим, на основе которого управлялся Берн до 1798 года.

Коренные политические преобразования, имевшие место в Швейцарии в 1848 году в результате гражданской войны, превратили межгосударственный союз кантонов в союзное государство, существующее на базе нового основного закона, Федеральной конституции, и федерального парламента, состоящего из двух равноправных палат: Национального совета и Совета кантонов.

Именно это равноправие и не позволяет, кстати, называть их по привычке «нижней» или «верхней» палатами. Их корректное наименование: соответственно, «большая» и «малая». Как бы там ни было, современные народные демократические права начинают формироваться в стране только в период с 1874 по 1891 гг., то есть после первого всеобщего (или, как говорят в Швейцарии, «тотального») пересмотра текста конституции и до момента официального запуска такого инструмента прямой демократии, как народная законодательная инициатива.

Она дает гражданам возможность предлагать изменения текста федеральной конституции, либо же выносить на суд народа новые законопроекты и/или поправки к уже действующим законодательным актам. Для этого в течение 18-ти месяцев необходимо собрать 100 тыс. подписей, нотариально заверить и передать в Федеральную канцелярию (BundeskanzleiВнешняя ссылка) в Берне.

Внешний контент инициативы

Если проанализировать этот график, то мы увидим, что число народных законодательных инициатив начинает резко увеличиваться начиная с 1970-х гг., достигая своего исторического максимума в наши дни. Начиная с 1891-го года, народом были одобрены 22 законодательные инициативы, причем 10 из них были поддержаны избирателями за одно только последнее десятилетие. Подробнее в нашем материале здесь.

Федеральные законы (ФЗ) в Швейцарии принимаются, как это происходит в любой другой демократической стране, парламентом, и тут же вступают в силу. Обычно к большинству законов ни у кого никаких претензий нет. Однако, и здесь начинаются швейцарские особенности, законодательство позволяет отдельному гражданину, группе граждан, партии, профсоюзу и любой другой организации предложить вынести тот или иной закон на референдум. Правда, это нужно успеть сделать за 100 дней со дня официальной публикации его текста.

В этом случае речь идет о «факультативномВнешняя ссылка» («необязательном») референдуме, то есть о праве на его проведение, которое может быть использовано, а может и не быть. Затем за три месяца необходимо собрать 50 тыс. подписей граждан и представить Федеральной канцелярии текст либо поправок в закон, либо любой другой официальный текст с предложениями от инициативной группы, с которыми она собирается выходить на референдум. Федеральная канцелярия должна дать свое «добро», и тогда данные поправки встают «в очередь» в ожидании срока проведения голосования.

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Парламент может разработать свои так называемые «контрпредложения» к проекту, выдвигаемому инициативной группой, или же он может, не дожидаясь голосования, соответствующим образом изменить закон. И очень часто случается так, что инициаторы той или иной поправки или законопроекта отказываются от дальнейшей борьбы, удовлетворившись тем, что уже сделал парламент или тем, что он предлагает сделать. Уже одна теоретическая возможность проведения факультативного референдума по любому закону оказывает серьезное сдерживающее и корректирующее воздействие на работу парламентариев.

На так называемый «обязательныйВнешняя ссылка» референдум всегда выносятся, в частности, любые поправки в федеральную конституцию, а также тексты всех важных международных соглашений и договоров, заключаемых или подписываемых Швейцарией. Если проанализировать и эти графики, то мы увидим схожую картину: количество вопросов, выносимых на референдумы (проводятся четыре раза в год), резко растет с конца 1970-х гг.

Внешний контент Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Методология

Эти графики были созданы с помощью инструментов с открытым исходным кодом. Детальную информацию можно получить здесьВнешняя ссылка.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров, swissinfo.ch

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