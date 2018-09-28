Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 14:35 28.09.2018 - 14:35

«Какая глыба, а? Какой матёрый человечище!». Вилли Ричард на трибуне парламента. (Photopress Archiv/Keystone)

Швейцарская политика не рассчитана на «звёзд» и «шоуменов». Человек, попавший в правительство, должен просто выполнять свою работу, искать компромиссыВнешняя ссылка, оттачивать фразы в документах и, по возможности, не раздражать никого. Поэтому-то федеральные министры в Швейцарии за пределами страны совершенно не известны, а кто в Конфедерации президент — этот вопрос способен поставить крест на мечте любого, кто «хочет стать миллионером».

Но были в истории страны и люди, которые неожиданно начинали выбиваться из предписанных рамок. Таков и был Вилли Ричард (Willi Ritschard, 1918-1983), которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Человек едва ли не в прямом смысле от сохи, сын сапожника, профсоюзный деятель, секретарь, а потом и руководитель кантональной секции Швейцарской ассоциации рабочих строительной и деревообрабатывающей промышленности в кантоне Золотурн, слесарь по ремонту нагревательного оборудования, член федерального кабинета министров, президент Швейцарии в 1978 году — он стоял у истоков так называемой «Магической формулы» формирования правительства Швейцарии.Внешняя ссылка

Он был первым и пока последним настоящим рабочим в составе швейцарского правительства, пробыв в Федеральном совете с 1973 по 1983 годы. Сначала он руководил Федеральным Департаментом / Министерством транспорта, коммуникаций и энергетики, затем перешёл на пост главы Минфина. 3 октября 1983 года Вилли Ричард объявил о своей предстоящей отставке, однако не дожил до неё. 16 октября находясь на прогулке на горном плато Грехенберг (Grenchenberg) в горах Юры неожиданно умер от сердечной недостаточности.

Для Швейцарии это был настоящий шок, в народе он был любим и почитаем за свою непосредственность и близость к избирателям. Удивительно, но швейцарская панк-группа «Hertz» даже посвятила ему свою песню, которая так и называлась «Willi Ritschard» и в которой речитативом излагается его политическая биография.

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Будучи уже членом Федерального совета, он никогда не забывал своих корней: будучи еще ребёнком, он постоянно получал тычки и оплеухи от соседских мальчишек, которым не нравилось, что Вилли является «сыном соци», «левака». Он обладал какой-то прирождённой мудростью, он умел говорить так, что в парламенте все просыпались и слушали его, даже будучи с ним совершенно несогласными (Вилли Ричард был, например, сторонником атомной энергетики).

При этом он никогда не скрывал, что свои речи он пишет не сам, и что в этом ему помогает его друг и сосед, известный швейцарский писатель Петер Биксель (Peter Bichsel). Однако авторство его острых, часто неожиданно мудрых и попадающих в точку высказываний, точно принадлежит самому Вилли Ричарду.

Вот десятка его лучших сентенций: «Швейцарцы такой народ: он рано встаёт, а просыпается значительно позже!» «Я не доверяю своей памяти, поэтому я никогда не вру!» «Как правило, на сотню умников-теоретиков приходится только один трудяга-практик» «Чем выше обезьяна забирается на дерево, тем дальше видна ее задница» «Делать государственные долги дело плёвое: государство в итоге ведь никогда не бывает банкротом, а все потому, что эту честь оно оставляет своим гражданам!» «Что толку покупать мощную, как слон, машину, если за рулём у нее все равно сидит осёл?» «Мало быть закрытым молчуном, чтобы стать философом. Иные шкафы молчат и закрыты, а заглянешь вовнутрь, так там сплошная труха!» «Славьте Господа, но с безопасной дистанции!» «При диктатуре ничего нельзя сказать, но можно обо всём думать. При демократии говорить можно, что угодно, и при этом никто не обязан сначала подумать хорошенько!» «Если бы королева Изабелла потребовала от Колумба представить сначала бизнес-план, то Америка так и осталась бы неоткрытой»! Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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