На своей первой сессии, состоявшейся в январе 1920 года, Лига Наций насчитывала 42 государства-члена, представляя 74% населения мира или 1,860 млрд чел.

(United Nations Archives at Geneva)

Лига Наций была основана в рамках Версальского мирного соглашения, подписанного в 1919—1920 годах с целью способствовать глобальному разоружению, предотвращению новых вооруженных конфликтов, обеспечению коллективной безопасности, урегулированию споров между странами путём дипломатии. Ее деятельность освещали почти полторы тысячи журналистов, приехавших в Женеву со всех концов мира. В год столетия Лиги Наций мы вспоминаем тех, кто рассказывал городу и миру о том, как вершится дипломатия на берегах Женевского озера, открывая для них заодно и «незнакомую Швейцарию».



С именем Женевы связано многое в истории, но две вехи стоит назвать непременно: сначала город был «протестантским Римом», затем стал мировым центром глобальной дипломатии, так как именно здесь работали сначала Лига Наций, а потом, и по сей день, размещенное здесь Европейское отделение ООН. Как произошла такая «смена вех»? Вернемся чуть назад в 19 век и вспомним в свое время знаменитое «Дело корабля «Алабама». Это судно было тайно построено конфедератами в Ливерпуле, а потом использовалось для борьбы с кораблями, доставлявшими во время американской гражданской войны грузы северянам.

Международный третейский суд, который должен был решить вопрос возмещения нанесенного США ущерба (а он оценивался в гигантскую по тем временам сумму в 15,5 миллионов долларов), решено было провести в Женеве, что и имело место в 1871-1872 гг. Швейцария проявила себя настолько удачным организатором, что полвека спустя президент США Вудро Вильсон выбрал для размещения штаб-квартиры Лиги Наций Женеву, не в последнюю очередь именно с оглядкой на дело «Алабамы» (здесь подробнее).

Гюстав Адор (1845-1928), политик, президент Швейцарии, прилагал активные усилия для укрепления позиций Женевы в качестве международного центра многосторонней дипломатии. (United Nations Archives at Geneva)

Но вспомним, каким был мир после окончания Первой мировой войны! Он постепенно отходил от потрясения, впервые задумавшись о необходимости создания каких-то глобальных механизмов по предотвращению войн. И здесь, наряду с именем президента Вильсона, следует назвать имена еще и двух швейцарцев, а именно, Гюстава Адора (Gustave AdorВнешняя ссылка, 1845 — 1928), президента Конфедерации в 1919 году и председателя Международного комитета общества Красного Креста (МККК), а также дипломата Уильяма Раппара (William RappardВнешняя ссылка, 1883 — 1958). Провозглашая идеи и ценности беспристрастного арбитража и международного гуманитарного права, они активно лоббировали идею расположения штаб-квартиры Лиги Наций именно на берегах Женевского озера. Так в итоге и произошло,

В Женеву Лига переехала в октябре 1920 года, при этом, по иронии судьбы, самих США среди ее основателей не было, поскольку американский Сенат отказался одобрить членство страны в этой структуре. Лига наций оказалась весьма несовершенным механизмом, пусть даже она иногда и «показывала зубы», исключив, в частности, из своих рядов СССР за агрессию против Финляндии. Однако остановить Вторую мировую войну Лига Наций все-таки не смогла. Тем не менее, на ее счету было множество иных позитивных достижений, особенно в области разоружения, и обо всем этом следовало информировать окружающий мир. Эту задачу и взяли на себя аккредитованные в Женеве при Лиге Наций журналисты.

Легитимность и авторитет

Их материалы с берегов Женевского озера публиковались как в международной прессе, так и в самой Швейцарии. По словам Давиде Родоньо (Davide RodognoВнешняя ссылка), профессора Кафедры мировой истории женевского Института международных отношений и развития (Institut de haute études internationales et du développement), основателем которого как раз был У. Раппар, «журналисты сыграли едва ли не решающую роль в судьбе Лиги Наций, особенно на начальном этапе, придав её деятельности ту легитимность и тот авторитет, в которых она столь отчаянно нуждалась. Департамент Информации и печати Лиги был важнейшим изобретением, мир не только узнавал о Лиге Наций. Нет! То же самое произошло и со Швейцарией — она вдруг появилась на мировой политической карте».

В газете «Асахи Симбун» (Токио) 6 августа 1919 года была помещена статья под названием «Место Лиги Наций». Женеву в ней называли на японский манер «Зенеба». (swissinfo.ch)

В те времена мир не был еще столь взаимосвязанным, поездка, даже, скорее, кругосветное путешествие, из Японии в Швейцарию занимала около месяца. Одним из журналистов, аккредитованных тогда в Женеве при Лиге Наций, был Сейго Ватанабе (Seigo Watanabe), который работал, в том числе, на газету «Асахи Симбун». В своем материале от 6 августа 1919 года он писал, что снаружи штаб-квартира Лиги выглядит огромным готическим храмом, но при этом, как бы удивительно это ни было, внутри она слишком тесна для того, чтобы по-настоящему разместить такую организациию, как Лига Наций.

Интересно, что в поле зрения журналистов тогда находились не только вопросы международной политики, но еще и проблемы, связанные с обеспечением защиты интересов трудящихся. Этими вопросами занималась Международная организация труда (МОТ), также созданная в рамках Версальского договора и обосновавшаяся в Женеве. В связи с произошедшей в России, формально под лозунгами освобождения труда, революцией, работе МОТ аккредитованные журналисты уделяли, поэтому, особенное внимание.

Интерес к Женеве, а потом и к Швейцарии

Создание Лиги Наций и ее расположение в Женеве привело к тому, что город, да и страна в целом, неожиданно оказались в поле зрения мировой интеллектуальной и политической элиты. Приезжая сюда по работе, ее представители невольно становились туристами, открывающими в себе сначала интерес к Женеве, а потом и к остальной Швейцарии. Документы этого периода сохранились не полностью, но перечни иностранных журналистов и их фотографии все еще можно найти в архивах Лиги НацийВнешняя ссылка. Еще одной важной датой стал январь 1921 года, когда в Женеве была создана «Международная ассоциация журналистов, аккредитованных при Лиге Наций» («Association Internationale des Journalistes, accrédités auprès de la Société des NationsВнешняя ссылка»).

Журналисты из Голландии, Дании, Швейцарии и Швеции в гостях у Секретариата Лиги Наций. (United Nations Archives at Geneva)

Согласно материалам архивов, основу ассоциации составили 1 456 журналистов из 55 стран, включая и страны, которые не были членами Лиги, такие как Соединенные Штаты и Советский Союз (Москва вступила в ЛИгу Наций только в 1934 году), или же такие страны, как Германия, Италия или Япония, которые потом сами вышли из Лиги в 1930-е годы. Были даже представители Вольного города Данциг и Территории Саарского бассейна, которая с 1920 по 1935 годы находилась под управлением Лиги Наций.

После прихода к власти в Германии национал-социалистов политическая напряженность в Европе медленно, но верно начала возрастать. Идеалы коллективной безопасности постепенно теряли свою значимость. Не могло это не отразиться и на работе журналистского корпуса в Женеве, среди членов которого стали всё чаще курсировать слухи о том, что тот или иной журналист может заниматься «деятельностью, несовместимой с его статусом», а попросту шпионажем.

Швейцария вступила в Лигу Наций по итогам всенародного голосования на референдуме, который прошел 16 мая 1920 года. Неожиданно мировые СМИ осознали, что за пределами Женевы находится какая-то очень интересная страна с какими-то очень любопытными политическими традициями и механизмами. В итоге журналисты, которые до того события в остальной Швейцарии почти никогда не освещали, стали делать это всё более активно.

Старейшая ассоциация журналистов в Швейцарии

Сначала это были в основном материалы туристического характера о природе и Альпах. Но по мере того, как росло число иностранных журналистов, аккредитованных в Женеве, увеличивалось и количество материалов о стране за пределами города Кальвина. И так мировое сообщество получало все более «объёмное» представление о Конфедерации. Теперь статьи журналистов при Лиге Наций были посвящены не только красоте ландшафтов, но также и таким «странностям» швейцарской политической системы, как прямая демократия, а также нейтралитету и в целом культуре страны.

Общая конференция журналистов Лиги Наций. Раз в год журналисты из разных стран, проживающие в Женеве, и сегодня проводят общее собрание и устраивают праздничный ужин. (United Nations Archives at Geneva)

А в 1928 году в Женеве была создана «Ассоциация иностранной прессы в Швейцарии и Лихтенштейне – APESВнешняя ссылка» (Association de la Presse Etrangère en Suisse et au Liechtenstein), отметившая в 2018 году свой 90-летний юбилей. Это одна из старейших ассоциаций профессиональных журналистов в Швейцарии. В 1928 году три иностранных журналиста, работающих на территории Швейцарии, француз, немец и англичанин, будучи ярыми приверженцами демократических ценностей и идей социальной справедливости создают APES, первым президентом которой был Юлиус Бекер (Julius Becker), ведущий журналист берлинской либеральной газеты Vossische Zeitung.

Главной целью ассоциации является защита профессиональных интересов её членов. Тесно сотрудничая с МИД Швейцарии и имея постоянные контакты с высшими лицами в политическом руководстве и в бизнесе, APES помогает иностранным журналистам «открывать двери» во все сферы швейцарской жизни. Примечательно, что с 2011 по 2015 годы пост Президента ассоциации занимала журналистка из Украины Эмилия Назаренко. Впервые за все годы существования Ассоциации её руководство было доверено представительнице страны Восточной Европы.

В 1930-е года «Радио Лиги Наций» было важнейшим каналом распространения информации о деятельности этой организации. (United Nations Archives at Geneva)

Еще одной важной структурой информационного обеспечения работы Лиги было информационное агентство «Argus Suisse», штаб-квартира которого находилась в Женеве. Ее сотрудники анализировали и переводили на все основные языки самые важные и интересные публикации в мировых газетах, а также предоставляли Лиге Наций и другим заинтересованным сторонам переводческие услуги (письменно и устно). В итоге на базе этого агентства сложилась целая разветвленная сеть по обмену информацией.

Швейцария не имела особого влияния на мировую политику, но на выработку стандартов глобального информационного обмена она повлияла самым непосредственным образом. Агентство «Argus Suisse» было едва ли не первым современным информационным агентством, благодаря которому иностранная аудитория стала получать, и внимательно к ней прислушиваться, информацию из Швейцарии и о ней. Затем, в начале 1930-х годов Швейцария уже сама взяла на вооружение этот опыт на основала свою собственную коротковолновую структуру информационного иновещания, наследниками которых являемся уже мы, журналисты этого портала SWI Swissinfo (здесь подробнее).

Среди сотрудников Департамента информации и печати Лиги Наций были представители самых разных стран и народов. (United Nations Archives at Geneva)

Лига Наций оказала влияние на политику и культуру не только Швейцарии в целом, но и конкретно на культурную ситуацию в Женеве и вообще во франкоязычной части Конфедерации. В газете «La Gazette de Lausanne» например, упоминаются спектакли, которые были даны в 1930 году труппой «Театра Японии» в Женеве и Лозанне — это была первая презентация традиционного японского театрального жанра «НоВнешняя ссылка» в Швейцарии.

В 1939 году, в связи с началом Второй мировой войны, Лига Наций утратила свое значение и была упразднена в 1946 году. Штаб-квартира вновь созданной Организации Объединенных Наций была уже расположена в Нью-Йорке, хотя в Женеве по-прежнему находится штаб-квартира Европейского отделения ООН. Подробнее о ней и о международной Женеве ниже.

Международная Женева В Женеве расположены штаб-квартиры 32 международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирную торговую организацию (ВТО) и Международный Комитет Красного Креста (МККК). В общей сложности в городе на Роне работает более 42 тыс. дипломатов и должностных лиц со всего мира. Только в одном Европейском отделении Организации Объединенных Наций в Женеве трудится 8 500 человек, что является самым высоким показателем концентрации сотрудников ООН в мире. Кроме того, здесь же присутствует 168 постоянных миссий при Европейском отделении ООН. Около 2 400 человек работают на неправительственные организации. В Женеве ежегодно проводится 2 700 разного рода международных конференций и заседаний, что куда больше, чем в Нью-Йорке. Данные мероприятия привлекают в город более чем 200 тыс. специалистов и экспертов. Ежегодно здесь проходит примерно 3 тыс. визитов на высшем уровне (главы государств и правительств, а также министры). Каждый год Международная Женева приносит в казну кантона доход в размере около 3 млрд. швейцарских франков. В Женеве зарегистрировано более 900 транснациональных компаний, создающих на рынке труда 76 тыс. рабочих мест. 24 октября 2015 года в Женеве проходил «День объединенных наций». Дата была избрана неслучайно: именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. На этот раз «День» состоялся под девизом «Strong UN — Better World» («При сильной ООН мир становится лучше»). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Евгений Мамонтов под ред. Игоря Петрова.

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