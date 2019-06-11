Рабочие-мигранты из Камбоджи на стройках Бангкока (Таиланд), 2016 год. (Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Как будут выглядеть рабочие места и отношения труда и занятости в ближайшем будущем? Этим и другим родственным темам посвящена очередная ежегодная Конференция Международной организации труда (МОТВнешняя ссылка), чья штаб-квартира находится в Женеве и которая в этом году отмечает свой столетний юбилей! Главная тема конференции — согласование текста Глобального договора о защите работников от преследований на производствеВнешняя ссылка.

В ходе консультаций участники Конференции должны непременно прийти к единому мнению о том, в какой степени работодатели обязаны нести ответственность за факты неподобающего отношения к сотрудникам на производстве и стоит ли включать в договор специальные условия, оговаривающие особую защиту интересов представителей сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТ). Добиться такого консенсусного понимания будет непросто. И все-таки, несмотря на все сложности и препятствия, посол Швейцарии при МОТ Жан-Жак Эльмигер (Jean-Jacques ElmigerВнешняя ссылка) выражает уверенность в том, что договор будет в итоге принят уже в июне месяце на ежегодной всеобщей Ассамблее членов организации.

«Я думаю, что у нас нет выбора. При этом проблема заключается не только в необходимости сформулировать и принять новые стандарты в сфере защиты труда и интересов работников, но и в том, чтобы сделать так, чтобы большинство стран затем смогли ратифицировать соответствующие документы. С похожими проблемами, впрочем, мы в МОТ сталкиваемся каждый год», — подчеркнул Жан-Жак Эльмигер в разговоре со Швейцарским международным радио SWI swissinfo.ch. Напомним, что конвенции такого характера принимаются по уникальным правилам МОТВнешняя ссылка только на основе консенсуса представителей «треугольника» в лице государств и правительств, организаций работодателей и трудящихся (профсоюзов).

Будущее труда: целый набор тем и вопросов!

Каким станет труд в ближайшем будущем? Обсуждению этого вопроса делегаты Конференции посвятят большую часть имеющегося у них времени. Некоторые намётки и варианты ответа на этот вопрос уже есть и содержатся они в недавно опубликованном Глобальной комиссией МОТ докладе о будущем сферы трудаВнешняя ссылка. Так что делегатам будет от чего оттолкнуться в своих размышлениях.

Этот документ, опубликованный в январе 2019 года, призывает, частности, государства и правительства, работодателей и профсоюзы, разработать «ориентированную на человека» программу мер по обеспечению права человека на достойный труд, в центре же этих мер должна лежать идея инвестирования в человеческие капитал и возможности, а также в создание и поддержку достойных и экономически жизнеспособных и ориентированных на будущее рабочих мест.

Авторы доклада предупреждают, что сегодня мир труда сталкивается с «беспрецедентными трансформационными изменениями», вызванными процессами автоматизации и роботизации технологических процессов, включая появление технологий на основе искусственного интеллекта. Свою роль играют также изменение климата, миграция и промышленная глобализация.

«Сегодняшние работники, все равно, идет ли речь о молодом человеке в возрасте 18-ти лет, только-только начавшем свою трудовую карьеру, или же о том, кто в зените своей карьеры столкнулся с проблемой безработицы, вызванной технологическими изменениями, вынуждены постоянно задавать себе экзистенциальные вопросы. Именно такого рода проблемы и ведут, в том числе, к возникновению в обществе опасного неравенства и в целом к возрастанию степени неопределенности в области перспектив развития сферы труда как таковой. Все эти вызовы требуют наших ответов», — заявил в прошлом месяце журналистам генеральный директор МОТ Гай Райдер (Guy Ryder).

«Демографический поворот»

Как подчеркнул далее генеральный директор МОТ, структура рабочих мест и отношений занятости меняется и под воздействием последствий качественных, основополагающих демографических изменений. «Увеличение средней продолжительности трудовой жизни будет их неизбежным следствием. Разумеется, рынок труда должен подчиняться строгим регулирующим нормам и мы не вправе заставлять людей выходить за рамки их естественных физических возможностей. Но если мы ожидаем от работников готовности трудиться до 70 лет и даже дольше, то тогда мы должны создать систему их постоянной переподготовки и переобучения», — считает Гай Райдер.

В Швейцарии в настоящий момент мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины в 64 года. При этом в среднем шестеро из каждых десяти жителей страны перестают работать даже еще до наступления законодательно установленного пенсионного возраста, причем — нередко даже не по своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств.

«Проблема в Швейцарии заключается в том, что мы регулярно обучаем и поставляем на рынок труда молодые квалифицированные кадры, не обращая внимания на опыт пожилых работников, который также может быть очень полезен для развития и успеха данной компании. Мы должны найти форматы занятости, которые позволяли бы работодателям удерживать пожилых работников на производстве как можно дольше, обучая их в постоянном режиме с тем, чтобы те были на высоте требований времени и рынка труда», — указывает швейцарский дипломат Жан-Жак Эльмигер.

Двигаться вперед

В докладе Глобальной комиссии МОТ о будущем труда перечислены десять практических рекомендаций, среди которых увеличение инвестиций в образовательные схемы на основе принципа «пожизненного обучения», обеспечение наличия твердых социальных гарантий и защиты интересов работников, включая всеобщую гарантию доступа к труду, обеспечивающему прожиточный минимум, противодействие тенденциям к неограниченному увеличению продолжительности рабочего времени, защита безопасности человека и его здоровья на производстве.

Ожидается, что по итогам осуждения всех этих и иных вопросов нынешняя Конференция МОТ примет не носящую юридически обязательного характера «Декларацию Столетия» (Centenary DeclarationВнешняя ссылка). «Нам нужно компактное по форме и объёмам политическое, но также и стратегическое заявление, которое бы зафиксировало нынешнее положение в области труда, обрисовало бы вызовы и угрозы, с которыми мы все в ближайшее время можем столкнуться в этой области, а также наметить в общих чертах то, что могли бы, или должны были бы, сделать как МОТ, так и отдельные государства и международное сообщество в целом», — указал в заключение Гай Райдер.

100-летний юбилей МОТ В период с 10 по 21 июня 2019 года в Женеве Международная Организация Труда проводит юбилейную Конференцию, приуроченную к 100-летию МОТ. Исторический саммит, который в этом году проходит под председательством Швейцарии, будет посвящен поиску подходов к решению проблем, с которыми в ближайшем будущем человечество может столкнуться в области труда и заработной платы. Отдельно речь пойдет и о роли МОТ в предстоящие годы и десятилетия. Открыли Конференцию генеральный директор МОТ Гай Райдер и министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе (курирует социальную сферу, в том числе применительно к параметрам и стандартам трудовых отношений). В Конференции примут участие 5 тыс. делегатов и более сорока глав государств и правительств, в том числе президенты Франции и Италии Эммануэль Макрон и Серхио Маттарелла, а также канцлер Германии Ангела Меркель и председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выступит с заключительной речью 21 июня 2019 года. Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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