Луциус Вильдхабер выступает с трибуны швейцарского национального парламента 18-го июня 2003 года по случаю 40-летия со дня вступления Швейцарии в Совет Европы.

(Keystone / Alessandro Della Valle)

В большом интервью газете «Нойе Цюрхер цайтунг» Луциус Вильдхабер, швейцарский судья, занимавший с 1998 по 2007 гг. должность президента Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), утверждает, что «Россию не следовало бы в 1996 году принимать в состав Совета Европы». Он рассказывает также о том, как посол России при СЕ пытался давить на него — и о своей таинственной болезни, вызванной стафилококками и вспыхнувшей у него после поездки в Россию в 2006 году.

На вопрос издания о том, как Луциус Вильдхабер отценивает ситуацию с демократией и правами человека в таких странах, как Венгрия, Польша, Турция и Россия, и не разочарован ли он, тот отвечает, что «нет, никакой фрустрации я сегодня не ощущаю, потому что в 1989 году после падения Стены необходимо было сделать все возможное для того, чтобы укрепить везде в Европе демократию и права человека. И если бы мы этого не сделали, вот тогда нам нужно было бы сегодня делать в свой же собственный адрес серьёзные упрёки. Но как писал Гёте, „быть может, ты хотел, чтоб я бежал в пустыню оттого лишь, что (ты) воплотил не все свои мечты“?

Конечно нет, с учетом того, что положение в этой области двадцать и десять лет назад в Вами указанных странах было очень разным. Польша и Венгрия были надёжными партнёрами ЕСПЧ, для них демократия и права человека имели огромное значение. И нынешнее развитие в данных странах и в самом деле может быть рассмотрено в качестве разочарования... Но критичнее всего я рассматриваю ситуацию с Россией»!

На законный вопрос, почему, Луциус Вильдхабер отвечает, что «оглядываясь назад сегодня я придерживаюсь вывода о том, что в 1996 году Россию (ещё) не следовало бы принимать в состав Совета Европы. К такому же выводу, между прочем, тогда пришла и соответствующая комиссия Совета Европы, которая проводила предварительное разбирательство. Россия была просто не готова (к членству в СЕ), и все знали это.

«Правильно проинструктировать» судей



Сложности возникли с самого начала (ее активной работы в Совета Европы). Россия вмешивалась в самые разные, даже наимельчайшие дела, начинала жаловаться на высшем уровне даже в связи с приемом на работу работниц секретариата, не скрывая, что она и не думает уважать независимость суда. Так, например, однажды посол России (при СЕ) появился в моём рабочем кабинете и потребовал от меня соответствующим образом „правильно проинструктировать“ судей ЕСПЧ, которые должны были принимать решение по одному конкретному делу.

Разумеется я отверг это со всей решительностью. Я дал ему понять, что это есть ни что иное, как недопустимое вмешательство в независимость суда». В ответ, рассказывает далее швейцарский судья, российский дипломат «предостерёг меня, что он напишет соответствующую телеграмму в Москву — покинув затем мой офис с красным от гнева лицом. Все это нельзя было воспринять иначе, нежели в качестве открытой угрозы».

«Потому что одно было для меня совершенно ясным: об уступках русским не может быть и речи». Конец цитаты

Сам я, говорит дальше Луциус Вильдхабер, «сначала переговорил с моей семьёй на предмет того, не представляет для на нас всех эта ситуация реальную опасность. Мои дети тогда были уже взрослыми, поэтому они предоставили мне свободу действовать по моему усмотрению.

Сам я считал, что с риском такой степени я смогу жить и работать дальше. Но если бы моя семья среагировала иначе, то, не исключено, что я бы принял решение уйти в отставку с поста председателя ЕСПЧ. Потому что одно было для меня совершенно ясным: об уступках русским не может быть и речи. Именно это я и дал понять со свей откровенностью российской стороне».

«Непослушание» по отношению к Путину

Через пару дней после этого визита, рассказывает швейцарский судья, «российское государственное телевидение выпустило в эфир сюжет, в котором утверждалось, что ЕСПЧ и я имели информацию о готовившемся в Москве чеченском теракте, но что мы предпочли скрыть эту информацию и не дать ей хода. Это был неприкрытый удар по репутации суда и по моей репутации в качестве судьи. Я немедленно выступил с заявлением, что ЕСПЧ не потерпит таких методов. ЕС выступил с резким заявлением, поддержав меня лично и суд. После чего ситуация несколько разрядилась. Но позже один из представителей российской стороны дал мне понять, что дело дошло до обострения только лишь из-за моего „непослушания“ по отношению к Путину и если кто во всем и виноват, то только я один».

Этот сюжет показал тогда, как Россия подходит к вопросу разделения властей, — говорит далее Л. Вильдхабер. «Я почти не сомневался в том, что в России судьи точно также при необходимости „ставятся на место“, с использованием таких же методов, какие были применены в отношении меня. Затем в 2006 году после поездки в Россию я заболел опасной стафилококковой заразой. Причина болезни неизвестна.

Однако я не могу полностью исключать возможности, что опасные бактерии были мне подмешаны кем-то со стороны. У меня нет никаких доказательств и я не утверждаю ничего подобного. Однако полностью такой опции я исключить не могу. Я даже тогда подумывал, а не обратиться ли мне в правоохранительные органы. Но особых перспектив у этого дела я не видел». Что касается самого суда, то, по словам Л. Вильдхабера, никакой реакции с его стороны больше не последовало.

«ЕСПЧ не может ведь принудить те или иные страны уважать суд и его независимость. Никаких санкций в этом случае не предусмотрено. И именно на фоне всего происшедшего я уверен, что Россию не следовало принимать в 1996 году в состав Совета Европы. Все прекрасно знали, что будут проблемы. Но когда Россия подала заявку на вступление в состав Совета Европы, то все рассматривали этот факт в качестве большого успеха Совета. Все рассчитывали, что тем самым мы сможем „интегрировать“ Россию (в европейские структуры) и укрепить в стране суды (в качестве независимых инстанций).

Оглядываясь назад следует сделать вывод, что мы ошибались. Как мы знаем, сегодня российские суды страшно далеки от способности идти в своих решениях наперекор интересам правительства. В 2014 году Дума даже приняла решение, в соответствии с которым российский конституционный суд получает право решать, не нарушают ли решения ЕСПЧ положений российской Конституции».

Луциус Вильдхабер (Luzius Wildhaber). Родился 18 января 1937 года в Базеле. Швейцарский судья. С 1991 по 2006 — судья Европейского суда по правам человека. Находился на должности президента ЕСПЧ с 1 ноября 1998 года по 18 января 2007 года. Был первым президентом Европейского суда по правам человека в его новом формате после ратификации 11-го Протокола, который открыл доступ к суду гражданам из 47-ми стран. Обучался праву в Университете Базеля (доктор права, 1961 год), в Париже, в Йельском Университете (магистр права, 1965 год), на факультете права Гейдельбергского университета (с 1971 года — профессор). Конец инфобокса

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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