Швейцарская Конфедерация официально не признает смену государственной принадлежности Крыма и считает её аннексией, нарушающей международное право. (SRF-SWI)

Российская военно-промышленная компания получила из Швейцарии инновационное оборудование для высокоточной обработки материалов — несмотря на кризис вокруг Крыма. Таковы результаты расследования швейцарского общественного радио SRF.

Когда четыре года назад швейцарская компания из Цюриха Biostrom International AGВнешняя ссылка в установленном порядке обратилась к федеральным надзорным органам Швейцарии с просьбой выдать допуск на осуществление поставки в Россию пяти единиц машин и оборудования немецкого производства, ничто не предвещало возникновения каких-либо проблем, тем более, что получателем заказа фигурировал гражданский металлообрабатывающий концерн, расположенный в уральском регионе.

Проверка МИД и разведкой Швейцарии

Речь шла об инновационных машинах и оборудовании для высокоточной обработки материалов, с помощью которых можно было бы, теоретически, производить вооружения. Государственный секретариат по вопросам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft SecoВнешняя ссылка, автономный департамент Минэкономики, выдающий экспортные лицензии в Швейцарии, — прим. ред.) подключил к оценке данной поставки внешнеполитическое ведомство (Aussendepartement EDA) и швейцарскую службу разведки (Nachrichtendienst des Bundes). В ответ на запрос швейцарского общественного радио SRF сегодня Seco указывает: «Перепроверка (условий сделки) не привела к выводу о том, что данные машины могли бы быть использованы с военными целями».

Политика и экономика Москва поставляла в Венесуэлу оборудование через швейцарскую фирму Швейцарская фирма поставляла в Венесуэлу по заказу России оборудование для производства оружия, официальный Берн не имел об этом никакого понятия. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Поэтому тогда, в 2015 году, Seco дал свое положительное заключение и указанные станки и оборудование отправились в Россию. Сомнения возникли, но позже. Для начала компания Biostrom International AG не смогла полностью исполнить все обязательные условия осуществления данной сделки, в частности, она оказалась не в состоянии гарантировать властям в лице Seco, что данные станки будут введены в строй на Урале и нигде больше.

«В связи с военным характером»

Однако совсем уже всполошилось Seco после того, как в прошлом 2017 году через некоего информанта это ведомство получило сведения о том, что по меньшей мере две единицы оборудования из той поставки попали в распоряжение российской компании «ООО Проммеханика», то есть производственного предприятия, которое, по данным Seco, является компанией военно-промышленного профиля.

Как указывает Госсекретариат по делам экономики в ответе на запрос Radio SRF, «в связи и на основании факта невыполнения условий осуществления экспортной поставки и военного характера этой новой компании Seco в оперативном порядке немедленно подало в Федеральную прокуратуру ходатайство (о возбуждении дела и начале следственных мероприятий в связи с данной сделкой).

Россиянин отвергает обвинения в предумышленном обмане

В центре внимания прокуратуры оказался технический директор цюрихской компании Biostrom International AG, лицо с российским гражданством. Обвинения в том, что он предумышленно ввел в заблуждение швейцарские власти, данное лицо отвергает, утверждая, что у него не было сведений о том, что в России поставленные станки и оборудование попадут в распоряжение третьей стороны, имеющей отношение к ВПК.

Такие утверждения зафиксированы в решении Федеральной прокуратуры, копия которого находится в распоряжении швейцарского общественного (негосударственного) немецкоязычного Radio SRF. В данном решении, датированном концом января 2019 года, технический директор указанной компании указан в анонимном формате как просто некто «А».

Политика и экономика RUAG: Мы не поставляли в Россию снайперские винтовки Вчера мы рассказали о скандале, связанном со швейцарским государственным военно-промышленным концерном RUAG. Сегодня он ответил на обвинения. Этот контент был опубликован 23 марта 2018 г. 12:37

В документе, тем не менее, делается вывод, что «А» все-таки предоставил Seco неверную информацию, дословно: «Dies nahm A. zumindest billigend in Kauf (...).» («На возможность (предоставления неверной информации) „А“, по меньшей мере, закрыл глаза (...)»). Поэтому в итоге прокуратура приняла решение наложить на него условно денежный штраф в размере, эквивалентном 60-ти дням пребывания за решеткой. На днях это решение вступило в силу.

+ Почему в Швейцарии прокуратура имеет право выносить приговоры узнайте по ссылке.

Как указывает Radio SRF, ни сам технический директор компании Biostrom International AG, но двое других членов правления, также россияне, на запросы данного СМИ не отреагировали. Так или иначе, но бесспорен тот факт, что высокоточное оборудование попало из Швейцарии в распоряжении военно-промышленной компании в России. Что конкретно она производит при помощи швейцарской техники Radio SRF не известно.

По данным Seco речь может идти о производстве автоматического стрелкового оружия. Федеральная прокуратура Швейцарии проверила и эту информацию тоже, прекратив однако следственные действия в начале текущего года, не добившись никаких конкретных результатов. Тем самым, как указывает в заключение Radio SRF, прояснить до конца все обстоятельства этой сделки не удалось. С материалом в оригинале на немецком языке можно ознакомиться по ссылке.Внешняя ссылка

Официальная позиция Швейцарии по Крыму Швейцарская Конфедерация официально не признает смену государственной принадлежности Крыма и считает её аннексией, нарушающей международное право. Соответственно правительство Швейцарии, Федеральный совет, приняв к сведению позицию ЕС и отказавшись следовать за ней, принял тем не менее, с учетом ситуации в Украине и непризнания Берном аннексии Крыма и Севастополя, 6 марта 2015 года решение о реализации пакета мер, исключающих возможность обхода западных санкций через «швейцарскую лазейку». Кроме того, 1 июля 2015 года правительство Швейцарии уточнило порядок осуществления военно-технического сотрудничества Конфедерации с иностранными государствами в части, касающейся импорта и экспорта военных материалов и товаров двойного назначения, запретив такого рода сделки в связи с ситуацией вокруг Украины «в случае, если данные материалы и товары предназначены для достижения военных целей, и/или если конечный получатель таких товаров имеет отношение к военной сфере» (подробности по ссылке на немецком языкеВнешняя ссылка). О том, как в Швейцарии проходит дискуссия на предмет военного экспорта, читайте в материале ниже. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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