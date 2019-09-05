Старший лейтенант Данни Обер (Danny Aubert, слева) и майор Жан-Клод Бонвен (Jean-Claude Bonvin) признают, что набирать добровольцев в пожарные дружины в Швейцарии становится все сложнее.

(swissinfo.ch)

Не будь их — Швейцарии пришлось бы жарко, ведь здесь ответственность за борьбу с пожарами и другими стихийными бедствиями почти исключительно лежит на плечах добровольных пожарных дружин. Что побуждает их участников щедро дарить свое свободное время службе обществу?

Пожарную часть небольшого, с населением всего в 4 700 человек, города Кортайо (Cortaillod), расположенного на берегу Невшательского озера, мы посетили жарким летом, случившемся в Швейцарии в 2019 году. Нашими собеседниками стали майор Жан-Клод Бонвен (Jean-Claude Bonvin) и старший лейтенант Данни Обер (Danny Aubert). Они приглашают зайти в гараж, где ждут своего часа пожарные автомобили. Мы хотим подробнее разузнать о том, как в Швейцарии организована система добровольных пожарных дружин, готовых выехать по вызову на место происшествия в любое время дня и ночи.

Для начала мы оказываемся в дежурном отделении, так называемом «отделе быстрого реагирования» (DPS), который отвечает за выезды по «базовым вызовам», то есть с целью тушения пожаров и устранения последствий природных катастроф. Для этого здесь имеется дюжина пожарных машин, в случае необходимости в кратчайшие сроки город может мобилизовать до шестидесяти пожарных, причем все они — добровольцы.

Быстро, четко и по делу

По словам старшего лейтенанта, во время дежурства волонтеры не должны постоянно находиться в помещениях пожарной части, но при этом они обязаны в случае вызова прибыть в расположение максимум за четыре минуты. «Соблюдение таких нормативов — необходимое условие, потому что только так мы можем прибывать на место возгорания или катастрофы не позднее, чем через 15 минут после объявления тревоги, а именно этого требует от нас муниципалитет», — объясняет Жан-Клод Бонвен.

От пожарного требуется реагировать быстро, четко, без паники, и принимать рациональные решения. Кроме того, он должен постоянно находиться в отличной физической форме. Поэтому желающие записаться в добровольцы должны сначала побывать на медицинском обследовании и сдать тест на выносливость, а затем пройти практический и теоретический курсы базовой подготовки. Но этим учеба пожарных не заканчивается, впоследствии каждый год они проходят углубленную переподготовку. «Это важно: мы продолжаем совершенствоваться как в теории, так и на практике», — отмечает Данни Обер.

Горячие головы сидят дома

Готовность немедленно сорваться и выехать по тревоге, участие в опасных заданиях, сборы и тренировки, теоретические курсы: пожарные-добровольцы не просто занимаются этим как хобби, когда у них появляется время и желание. Постоянная готовность и дисциплина — вот что от них требует их работа. «Авантюристы и прочие „горячие головы“ быстро отсеиваются», — говорит Жан-Клод Бонвен. «Нашим абсолютным приоритетом является безопасность. Ни при каких обстоятельствах мы не должны подвергать людей опасности. Конечно, мы делаем всё, чтобы спасти пострадавшего, но действуем мы при этом, избегая ненужных рисков. В пожарной части нет места для разных «Рембо».

Добровольные пожарные активно участвовали в 2019 году в торжествах по случаю Дня Национального праздника 1-го августа на лугу Рютли. (swissinfo.ch)

Пожарные-добровольцы в Кортайо получают 20 франков в час за всё то время, что они проводят в пожарной части на дежурстве, и в два раза больше — на выезде. Так что деньги для них вовсе не главная мотивация. А что же, тогда? «Гуманизм и желание помогать людям. Кроме того, мы постоянно учимся чему-то новому, нередко в областях, очень далеких от нашей обычной профессии. Другими словами, волонтерская работа обеспечивает нам наличие самых широких знаний. Кроме всего прочего, мы учимся профилактике несчастных случаев, мы должны уметь предвидеть возможные проблемы и сложности. Это очень полезно и в работе, и в жизни. Еще одной сильной мотивацией, безусловно, является дух товарищества», — говорит Данни Обер.

Проблема смены поколений

В глазах современной молодежи, однако, эти благородные мотивы уже не играют былой роли. Статистика показывает, что, хотя количество вызовов, на которые выезжают добровольные пожарные дружины, продолжает расти, самих пожарных становится все меньше. Пожарная часть в Кортайо пока «остается стабильной — в ней всегда было от 50 до 60 добровольных пожарных». Но при этом Данни Обер признает, что и здесь «проблема смены поколения скоро возникнет и здесь. Многие из коллег уже приближаются к 60-летнему рубежу, а сегодняшних молодых людей пожарное дело интересует меньше, чем это было в прошлом».



(Kai Reusser / swissinfo.ch)

Все это Жан-Клод Бонвен объясняет изменениями в менталитете и образе жизни молодых швейцарцев. «Сегодня они гораздо менее привязаны к общине и к региону проживания. Они очень мобильны, у них широкий спектр интересов и развлечений, им хочется попробовать заниматься всем понемногу, постоянно меняя сферы приложения сил и ресурсов».

Еще одна причина: необходимость уделять все больше времени подготовке и тренировкам. «Пожарные в наши дни обязаны постоянно адаптироваться к новым вызовам и угрозам, они должны уметь пользоваться всеми самыми новыми техническими средствами пожаротушения, решая попутно проблемы, связанные со стихийными катастрофами, такими, как внезапные оползни или наводнения, вызванные, к примеру, штормовыми ливнями», — говорит Ж.-К. Бонвен.

Дети и женщины

Это жесткие требования, однако, «придают всей работе налет романтики: жизнь пожарных никогда не бывает скучной», — говорит Жан-Клод Бонвен. Именно за счет этого командир и его зам надеются привлекать к ней молодежь. Понятно, что искать смену нужно уже среди детей самого раннего возраста. С 2019 года пожарная часть Кортайо предлагают всем желающим пройти курсы «молодого бойца». Записываться можно уже с 12 лет. Начиная с игровых форм обучения подростки постепенно, к 18-ти годам — а это минимальный возраст для зачисления в пожарную дружину — смогут развить (разжечь?) в себе страсть к работе взрослого пожарного.

Шлем юного пожарного. Если интерес к пожаротушению разгорается у человека еще в детстве, то, скорее всего, он продолжит гореть им и во взрослой жизни.

(swissinfo.ch)

В настоящее время пожарная дружина Кортайо может рассчитывать на минимум 16 «подающих надежды» молодых пожарных родом из окрестных регионов, причем около половины из них составляют девочки, и такое соотношение видится двум руководителям дружины вполне в духе времени.

Оказывается, в последнее десятилетие в Швейцарии наблюдается рост числа женщин среди добровольных пожарных. В среднем по стране их доля пока не превышает 15%, доходя в Кортайо до отметки в 10%, но при этом среди молодых возрастных групп эта доля находится на уровне около 50%. И если раньше работа в пожарной дружине по традиции передавалась от отца к сыну, она теперь может начать переходить от отца к дочери. Так, как это уже случилось в семье Данни Обера.

Добровольные пожарные! Пожарные в Швейцарии организованы по той же модели, что и политические институты, например, парламент: тушением пожаров они занимаются… на добровольной, общественно-полезной основе, в добавление к своей основной профессии. Это и есть так называемая милиционная система, традиционная практика в Швейцарии, которая, увы, в последние десятилетия переживает кризис. Чтобы привлечь к этому внимание и с целью начать всестороннюю дискуссию в обществе «Союз швейцарских общин и муниципалитетов» (Schweizerischer GemeindeverbandВнешняя ссылка) провозгласил 2019-й год «Годом волонтёрского труда». В этой связи «Швейцарская пожарная федерация» (SFVВнешняя ссылка), отмечающая свое 150-летие, проводит целый ряд мероприятий. Например, в ночь с 30 на 31 августа 2019 года она провела состоялся день – и ночь – открытых дверей. Пожарное депо в Кортайо (CortaillodВнешняя ссылка), кантон Невшатель, также было открыто для всех желающих 30-го августа с 17.00 до 23.00 часов вечера. Конец инфобокса

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