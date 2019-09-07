Российский самолет вылетает из аэропорта Борисполь. (SRF-SWI)

«Так близко Россия и Украина в рамках своих отношений не сходились, наверное, за последние полдесятилетия. Обмен 35 украинских пленных на 35 российских пленных стал результатом дипломатических усилий самых разных сторон», — указывает швейцарское радио SRF о украино-российском обмене заключенными.

«Освобождение пленных считалось предпосылкой для переговоров в Нормандском формате, инициированном Германией и Францией в 2014 году с целью нахождения выхода из конфликта между Россией и Украиной. За реанимацию этого формата особенно активно выступал президент Франции Э. Макрон.​​​​​​​

С политической точки зрения сегодняшний день должен считаться успехом прежде всего президента Украины Владимира Зеленского», — анализирует швейцарское общественное национальное (негосударственное) радио SRFВнешняя ссылка. «После всего лишь нескольких месяцев пребывания на своей должности он уже смог во многом выполнить одно из своих предвыборных обещаний, а именно, вернуть домой украинских пленных.

Знакомых на незнакомых

Пленные, отпущенные Россией, в Украине широко известны. Наряду с 24-мя матросами, задержанными российской стороной в 2018 году недалеко от полуострова Крым, домой вернулся и 43-ний Олег Сенцов, который давно стал в Украине знаковой, символической фигурой. Отсюда можно в какой-то степени объяснить, почему процедура обмена пленными получила в Украине куда больше общественного внимания, чем в России.

Обзор прессы Швейцарские СМИ о парламентских выборах в Украине «Сразу хорошая новость: Украина — это демократия»! Таково мнение швейцарского общественного радио SRF. Подробности в нашем материале. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Россияне же, освобожденные украинской стороны, являются, прежде всего, бойцами, воевавшими на востоке Украины. С точки зрения Кремля особый интерес для Москвы должен представлять только лишь 58-летний Владимир Цемах, важный свидетель по делу о гибели малайзийского «Боинга» MH17.

Однако для президента В. Зеленского возвращение пленных имеет, как видно, большую значимость, нежели окончательное расследование всех обстоятельств этой трагедии. И наверное такой тяжелый компромисс будет у него не последним в рамках переговоров и торга с Россией.

В интересах обоих государств

Сдержанная реакция на возвращение пленных на российской стороне можно объяснить тем, что, в отличие от Киева, Москва не может в той же степени представить обмен в виде своего политического успеха. Для Украины освобожденные люди были беззаветными патриотами, которых удалось вернуть домой. Для российского руководства освобожденные граждане по факту являются жертвами конфликта, к которому, как официально продолжает утверждать Кремль, Москва не имеет никакого отношения. Поэтому-то президент Владимир Путин и не стал лично встречать возвратившихся россиян, все ограничилось приветствием, переданным им через пресс-секретаря.

Но какими бы мотивами не руководствовались бы обе стороны и правительства обеих стран, главное, чтобы они нашли в себе силы сделать и следующие шаги, потому что главное для людей обеих странах — это как можно более скорое нахождение решения этого конфликта». По мнению газеты Neue Zürcher ZeitungВнешняя ссылка обмен пленными стал действительно первым успехом президента Зеленского, и это при том, что он еще ни разу не представил какой-то более или менее внятной стратегии прекращения войны на Донбассе.

С другой стороны, тот факт, что после своего вступления в должность в изматывающем конфликте на востоке Украины возникла новая динамика, является логичным следствием всех предыдущих событий, ведь победа В. Зеленского на выборах стала возможной только потому, что в нём увидели новую надежду на мир. И теперь обмен пленными и возвращение Олега Сенцова как главной символической фигурой в современной Украине, поможет ему успокоить тех на западе страны, кто обеспокоен тем, что новый президент, мол, склонен идти на слишком уж большие уступки Москве.

Интересы Путина

Однако решающее согласие на обмен поступило, в конечном итоге, из Москвы, где разумеется отметили «сокрушительную» победу на выборах такой нестандартной политической фигуры, как нынешний президент Украины. Большинство россиян хочет жить в мире с братским народом Украины. При этом движущей силой за совершившимся обменом были европейцы, Макрон и Меркель, которые настаивали на этом шаге, стремясь сделать реальной новую встречу в Нормандском формате, в рамках которого можно было бы начать снова продвигаться к реальной реализации Минских договоренностей.

Российские комментаторы не исключают, что В. Путин не будет отмахиваться от этой темы и что В. Зеленский, которого российский коллега так до сих пор и не поздравил с победой на выборах, также даст «миру шанс» в рамках этого формата. При всех кардинальных расхождениях во мнениях с Западом Кремль ведь тоже, в конце концов, хотел бы добиться все-таки нормализации отношений с европейцами — но такой, которая бы отвечала его представлениям о том, как такая нормализация могла бы выглядеть.

Так или иначе, но до прочного мира на Востоке Украины, мира, признанного всеми сторонами, еще очень далеко. И велика надежда на то, что обмен пленными стал первым препятствием, устраненным на пути к нахождению мирного решения на Донбассе.

Политика безопасности Украина - долгосрочный приоритет внешней политики Швейцарии Для Швейцарии Украина могла бы стать флагманом миротворческой и посреднической политики Конфедерации, своего рода «вторым Косово». Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Напомнимаем, что обзор прессы служит информационным целям, он не является формой отражения мнения журналистов SWI Swissinfo, которые могут быть согласны, а могут быть и не согласны с оценками цитируемых СМИ.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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