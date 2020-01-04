Жарким летом так и тянет искупаться: парад резиновых лодок на Люцернском озере, август 2018 года. Для тех, кто управляет этими «галерами», шесть лет назад был введен предельный лимит содержания алкоголя в крови. С 1 января 2020 года этот лимит снова отменён. (Keystone)

Новый год, новые законы? У нас для вас есть новости и хорошие, и плохие. Новость плохая: с 1 января 2020 года работники в Швейцарии будут вынуждены больше отчислять со своей зарплаты в доход фонда государственного пенсионного страхования (AHV, «первая опора»).

Новость хорошая: власти существенно снизили бюрократическую нагрузку на тех, кто хочет заключить брак. Новость в области налогов, сложно сказать, плохая или хорошая: с 1 января кантоны отменяют свои кантональные налоговые привилегии для иностранных компаний холдингового типа. За курево в неположенных местах будут штрафовать, отправлять цыплят в мясорубку больше не будут. А теперь подробнее.

Блок 1. Государственная пенсия (AHV). Банковская сфера. Коммерческие компании и налоги. Конец инфобокса

Государственная пенсия (AHV). В мае 2019 года избиратели одобрили на референдуме новый порядок финансирования первой, государственной части швейцарской системы пенсионного обеспечения. В результате взносы, уплачиваемые в доход AHV работниками (на паритетных паях с государством и работодателями) вырастут на 0,3 процентных пункта.

+Швейцарская пенсионная система лопается по всем швам



Банковская сфера. Начали действовать более строгие требования к банкам в части минимальной доли их собственного капитала в рамках общего акционерного банковского капитала. Эта доля вырастет, что, например, для флагманских финансовых институтов, таких, как банки UBS и Credit Suisse, будет означать необходимость дополнительного «омертвления» на своих счетах совокупных активов на сумму около 24 миллиардов швейцарских франков. Но есть и хорошая новость, прежде всего для малых банков со значительной степенью капитализации, а также для компаний, управляющих ценными бумагами. Они выиграют от новых административных упрощений, а, следовательно, от новых возможностей экономить на накладных расходах.

Коммерческие компании и налоги. С 1 января кантоны отменяют свои кантональные налоговые привилегии для иностранных компаний холдингового типа. Теперь на таких выгодных условиях будут работать все компании, и швейцарские и иностранные. Более того, теперь от налогов освобождаются все доходы, полученные за счет продвижения на рынке инновационной продукции, разработанной на основе патентов, зарегистрированных в Швейцарии. Не облагаются налогами так же и инвестиции в НИОКР. Тем самым Швейцария создала дополнительный стимул (так называемый режим «Patentbox»), привлекающий в страну инновационный бизнес.

Блок 2. Насилие в отношении женщин и домашнее насилие. Сроки давности. Экологические токсины. Конец инфобокса

Насилие в отношении женщин и домашнее насилие. Швейцария намерена активнее на государственном уровне противодействовать этому злу. С 2020 года вступают в силу новые правовые положения, которые позволяют осуществлять проекты в области профилактики, а также проводить информационно-разъяснительные и просветительские кампании. За счет средств, выделяемых на эти цели, федеральный центр сможет не только осуществлять свои собственные программы, но и поддерживать в этом частные фонды и организации.

+ Каждая пятая швейцарка становилась жертвой сексуального насилия.



Сроки давности. До сих пор иски с требованиями о взыскании задолженностей по возмещению вреда здоровью можно было подавать не позже чем через десять лет, прошедших с момента наступления соответствующего юридического случая. Однако некоторые виды таких вредных воздействий и их негативных последствий, например, последствия, наступившие не по вине жертвы в результате ее контактов с ядовитыми веществами и / или материалами, такими, как асбест, оказывались за пределами этих сроков. Слишком сложные это дела и слишком долго порой длятся «асбестовые» судебные разбирательства. Поэтому теперь срок давности по таким и похожим делам продлевается до 20 лет.

Экологические токсины. В Швейцарии с 1 января 2020 года запрещено применять фунгицид хлороталонил. Федеральный совет уже в середине декабря 2019 года запретил выдавать допуски и разрешения на применение новых препаратов на базе этого вещества. И вот теперь с начала 2020 года использование любой продукции, содержащей этот активный компонент, в Швейцарии запрещено. Это решение связано с подозрением в том, что это вещество может оказывать в долгосрочной перспективе негативное влияния на здоровье людей.

Блок 3. Выбросы CO2. Торговля квотами на выбросы CO2. Энергетика. Конец инфобокса

Выбросы CO2. С 1 января 2020 года в Швейцарии к легковым автомобилям начал применяться новый целевой предельный показатель по выбросам парниковых газов в объёме 95-ти граммов CO2 на погонный километр. Автоимпортёры, которые ввозят в страну в машины, не соответствующие новым нормам, будут становиться объектами штрафных санкций. Для того, чтобы потенциальные покупателей автомобилей могли лучше ориентироваться на авторынке, транспортные средства, соответствующие новым нормам, будут снабжаться специальной маркировкой.

Торговля квотами на выбросы CO2. С нового 2020 года швейцарская и европейская системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объединяются в единую сеть. Таким образом, швейцарские компании смогут в будущем торговать своими правами на выбросы на более крупном и капиталоёмком рынке Евросоюза. На сегодняшний день швейцарская система торговли квотами на выбросы охватывает чуть более 50 промышленных предприятий с высоким уровнем выбросов. В связи с небольшим количеством «действующих лиц» швейцарский рынок квот на выбросы до сих пор функционировал лишь условно. Объединение швейцарской и европейской систем должно будет создать в данной области качественно новую, более динамичную, ситуацию.

+ Торговля квотами на эмиссии парниковых газов является рыночным инструментом снижения выбросов этих газов в атмосферу.



Энергетика. Налоговые и финансовые условия функционирования фотоэлектрических систем будут приближены к реальным рыночным условиям. Тариф компенсационной государственной бюджетной выплаты в доход тех, кто инвестирует в покупку и установку частных солнечных батарей будет понижен до 9 сантимов за 1 кВт⋅ч «солнечной» энергии, выработанной и поданной в общественные распределительные энергосети. Тариф единовременной дотации на установку индивидуальных солнечных энергетических устройств снизится с 1 400 до 1 000 швейцарских франков. Федеральный совет, правительство, рассчитывает тем самым высвободить средства для ускоренного сокращения длины «списков ожидания», в которых зарегистрированы те, кто также хотел бы установить у себя такие фотоэлектрические панели, но вынужден ждать из-за ограниченности бюджетных денежных ресурсов, выделенных на поддержку развития в стране экологически чистых источников энергии.

Блок 4. Штрафы. Отдых на воде. Брак и его заключение. Конец инфобокса

Штрафы. Теперь штрафы за нарушение норм общественного порядка, включая ПДД, будут выписываться и вне рамок традиционного дорожного движения. Примерами таких правонарушений являются курение в неположенных общественных местах, включая потребление продукции на основе каннабиса (марихуаны), ведение телефонных разговоров во время езды на велосипеде, ненадлежащим образом организованная транспортировка легкого стрелкового оружия. Максимальный тариф административного штрафа за такие и похожие правонарушения составит сумму в 300 швейцарских франков.

Отдых на воде. Шесть лет назад для лиц, управляющих легкими прогулочными, в том числе надувными резиновыми, лодками был введен предельный лимит содержания алкоголя в крови. С 1 января 2020 года этот лимит снова отменён. Причина отмены проста: проконтролировать всех все равно нельзя, так зачем иметь норму, которая заведомо не будет исполняться? Тем не менее, по-прежнему сохраняет силу положение о том, что управлять лодками могут только «лица, находящиеся во вменяемом состоянии». Степень «вменяемости» (Fahrtüchtigkeit) может быть отдельно прояснена в каждом отдельном случае. Иными словами, никто вас проверять не будет, но напиваться «в лоскуты» и потом отправляться плавать по озерам все-таки не стоит.

Брак и его заключение. Пары (мужчина и женщина), желающие вступить в брак, вынуждены будут теперь преодолевать меньшее количество бюрократических преград. В частности, отменяется обязательный десятидневный период ожидания между началом процесса подготовки к бракосочетанию и самой церемонией бракосочетания. Это означает, что свадебная церемония может быть проведена сразу же после завершения всех действий, составляющих процедуру подготовки к заключению брака. Базовые правовые условия и нормы заключения брака, включая брачную правоспособность, остаются в силе и не меняются.

Блок 5. Купюры. Налоги. Интернет. Конец инфобокса

Купюры. Старые банкноты выведенных из оборота серий можно теперь обменивать по номиналу на новые банковские билеты неограниченное время, а не только в течение 20-ти лет с момента вывода из оборота данной старой серии купюр. Новое положение распространяется и на банкноты 6-й серии, запущенные в оборот в 1976 году.

+ В Швейцарии представлена новая банкнота в 1 000 франков.



Налоги. Домовладельцы и владельцы иной недвижимости могут теперь воспользоваться новыми видами вычетов и списаний из сумм прямых федеральных налогов. В частности, списываться с налогов теперь могут инвестиции, вложенные в энергосберегающие технологии и расходы на снос и утилизацию старых построек. Данная мера входит в каталог мер по реализации швейцарской «Энергетической стратегии — 2050».

Интернет. Минимальная скорость подключения в рамках базовых услуг по пользованию сетью Интернет увеличена с 3 до 10 мегабит в секунду (Мбит/с). Минимальная скорость загрузки увеличится с 0,3 до 1 Мбит/с. Данные нормы касаются только государственного провайдера интернет-услуг, компании Swisscom. Именно она владеет в стране лицензией на обеспечение Швейцарии минимальными базовыми (социальными) услугами в области подключения к повсеместно протянутой паутине.

Блок 6. Национальный онкологический реестр. Дорогие лекарства. Защита животных. Конец инфобокса

Национальный онкологический реестр. C 1 января 2020 года все онкологические заболевания будут единообразно регистрироваться в общенациональном онкологическом реестре. Врачи и клиники обязаны для нужд этого реестра точно и в срок предоставлять все релевантные данные. Кантоны, те, что этого еще не сделали, обязаны будут завести у себя реестр раковых заболеваний или присоединиться к уже существующему национальному реестру.

Дорогие лекарства. В рамках компенсационного пакета мер, принятого с целью минимизации рисков, с которыми сталкиваются кассы и фонды обязательного медицинского страхования (ОМС), с нового года будут отдельно учитываться тарифно-стоимостные группы, по которым распределены типы медикаментов. Это позволит быстрее выявлять пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, требующими дорогостоящего медицинского вмешательства. Таким образом, структура портфолио отдельных страховщиков станет более сбалансированной, что сделает для касс ОМС охоту на молодых, здоровых застрахованных лиц менее интересной и выгодной.

Защита животных. В Швейцарии официально вступает в силу запрет на перемалывание живых цыплят мужского пола. До сих пор в Швейцарии новорожденные цыплята мужского пола иногда отправлялись в мясорубку, считаясь отходами яичного производства. Умерщвление цыплят с помощью угарного газа остается разрешённым.

Блок 7. Контроль и учет в сельском хозяйстве. Овцы и козы. Задействование армии в спасательных акциях. Система межрегиональных перекрёстных финансовых трансфертов. Конец инфобокса

Контроль и учет в сельском хозяйстве. В Швейцарии будут введены усиленные меры контроля и надзора за условием разведения и содержания животных на животноводческих фермах, ранее обративших на себя внимание неподобающим и недостойным отношением к домашним животным, в частности, к крупному рогатому скоту. В будущем по меньшей мере 40% должны будут проводиться без предварительного уведомления. Проблемные хозяйства будут проверяться более регулярно, а беспроблемные зато — значительно реже.

Овцы и козы. Все эти животные будут занесены в специально созданную единую базу данных. Такой банк данных уже существует для коров. Животные, рожденные до 1 января 2020 года, должны получить второй ушную электронную бирку. Для овец электронная бирка является обязательной. Что касается коз, то каждый фермер будет иметь выбор между возможностью снабдить своих животных бирками с микрочипами или без них.

Задействование армии в спасательных акциях. Новые законодательные положения позволяют Вооруженным силам страны быстрее и проще оказывать помощь гражданским властям и частным лицам в случае наступления чрезвычайных ситуаций. Среди прочего, будут упрощены требования по страхованию гражданской ответственности в части, касающейся использования вертолетов.

Система межрегиональных перекрёстных финансовых трансфертов и выравнивания бюджетных потенциалов субъектов федерации (Nationaler Finanzausgleich — NFA) будет уточнена и адаптирована к новым условиям. Дело в том, что кантоны-реципиенты получают сейчас в рамках этой системы финансовой взаимопомощи субъектов федерации большее денег, чем планировалось. Одновременно кантоны-доноры платят больше, чем обязаны. Федеральный центр сможет сэкономить заметные средства, которые затем целевым образом опять будут задействованы в рамках системы NFA. Подробнее: по ссылке.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch и Keystone/SDA

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