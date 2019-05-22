Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 7:00

Участницы протестного выступления в Лозанне в 2017 году против сексуального насилия над женщинами. (© Keystone/laurent Gillieron)

По данным неправительственной правозащитной организации Amnesty Switzerland, сексуальное насилие в Швейцарии распространено гораздо шире, чем это считалось ранее: и в реальности с ним сталкивалась как минимум одна из пяти жительниц страны.

Исследование, проведенное институтом амнистии gfs.bern, результаты которого были опубликованыВнешняя ссылка вчера, показало, что 22% женщин старше 16 лет подвергались сексуальным действиям без согласия, а 12% имели половые контакты против своей воли.

«Результаты расследования шокируют. Они показывают, что случаи, зафиксированные в полицейской статистике, являются лишь верхушкой айсберга», – заявила Манон Шик (Manon Schick), директор швейцарского отделения международной правозащитной организации Amnesty International.

По данным опроса проживающих в Швейцарии 4500 женщин, около половины пострадавших не рассказывали о сексуальном насилии, жертвами которого они становились, и только 8% из них обращались по этому поводу в полицию.

Почти 60% опрошенных женщин заявили, что подвергались сексуальным домогательствам: нежелательным контактам, объятиям или поцелуям.

Швейцарский Уголовный кодекс устарел?

В 2018 году полиция зарегистрировала 1 291 сексуальное преступление, включая принуждение к сексу и изнасилование. Количество сексуальных посягательств явно недооценено, и в основном эти действия в Швейцарии остаются безнаказанными.

Согласно швейцарскому законодательству, изнасилование признается таковым только в случае, если имело место принуждение со стороны преступника и сопротивление со стороны жертвы. Однако Стамбульская конвенция, которая вступила в силу в Швейцарию в прошлом году, однозначно требует, чтобы отсутствие согласия уже служило основой для любого юридического определения изнасилования и других форм сексуального насилия.

Швейцарское отделение Amnesty направило министру юстиции Карин Келлер-Суттер петицию с призывом реформировать швейцарское законодательство с тем, чтобы обеспечить наказание за все половые акты без согласия. Организация призывает к обязательной и постоянной просветительской работе с судьями, полицией и адвокатами, которые в силу профессиональных обязанностей имеют дело с жертвами сексуального насилия.

«Уголовное право Швейцарии в отношении преступлений на сексуальный почве устарело и должно быть реформировано коренным образом», – уверена Нора Шайдеггер (Nora Scheidegger), эксперт по сексуальным преступлениям.

Правозащитная также требует систематического сбора данных и проведения исследований относительно того, как сексуальные преступления рассматриваются в швейцарской системе правосудия.

Осенью прошлого года депутаты Национального совета, большой палаты швейцарского парламента, приняли предложение социал-демократа Лоуренса Фельмана Рийе (Laurence Fehlmann Rielle) о введении более широкого понятия концепции изнасилования в Уголовный кодекс, включив в нее принуждение. Малая палата, Совет кантонов, еще не приняла решение по этому вопросу.

Общество Насилие в отношении женщин в Швейцарии стало обычным делом По статистике, число молодых женщин, в отношении которых было совершено насилие в общественных местах, утроилось. Что стоит за этим? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung







Подготовила: Людмила Клот, Keystone-SDA/sb

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