Проживание в собственном доме в Швейцарии может весьма заметно сказаться на ситуации с налогами. (Keystone/Walter Bieri)

Одной из особенностей Швейцарии является дополнительный налог для домовладельцев, который они должны платить, даже если они и не сдают свои дома в аренду. В прошлом попытки покончить с налогообложением так называемой вменённой (условно начисляемой) арендной платы для проживающих на своей площади собственников регулярно терпели неудачу, даже несмотря на давление, оказываемое на Швейцарию на международном уровне.

В частности, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСРВнешняя ссылка) неоднократно выносила в отношении Швейцарии рекомендации в плане отмены этого порядка налогообложения, который рассматривается в качестве существенного фактора, способствующего росту объемов потребительской задолженности в Швейцарии особенно по сравнению с другими странами. В самой Швейцарии противники этого налога также утверждают, что вменённая арендная плата за недвижимое имущество создает для владельцев жилья искусственное и несправедливое налоговое бремя.

Уточним, что в своих ежегодных налоговых декларациях домовладельцы обязаны указывать предполагаемую вменённую стоимость недвижимости, которая даже, может быть и не сдается внаём, то есть никакой прибыли собственники этой недвижимости не получают. Данная мнимая сумма эквивалентна оплате, которую они получали бы, если бы они сдавали жилье в аренду. В результате их налогооблагаемый доход оказывается завышен и с них требовали уплачивать неадекватно завышенные налоги.

Виновата, как всегда, швейцарская стабильность: здесь многое существует десятилетиями и даже веками, и порой на некоторые вещи никто уже не обращает внимания — но до поры до времени, как этом случае, когда речь пошла уже «о святом», а именно, о налогах и деньгах. Система налогообложения вменённой арендной платы была введена в Швейцарии во время Первой мировой войны, поскольку правительство занималось тогда поиском дополнительных финансовых поступлений, с тем чтобы компенсировать убытки федерального бюджета, возникшие в результате резкого падения объемов таможенных платежей в период мирового вооруженного конфликта.

Хотели как лучше...

В то время эта мера считалась временной, но как известно, нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Действие данного порядка неоднократно продлевали вплоть до 1958 года, после чего он из временного... стал постоянным. Обосновывался этот шаг стремлением уравнять в правах и обязанностях налогоплательщиков, коль сколько арендаторы жилья не имеют права списывать с налогооблагаемой базы свои расходы на аренду жилой площади, из-за чего они оказываются в невыгодном положении по сравнению с более состоятельными гражданами, доходы которых позволяют им приобретение дома в собственность.

Со своей стороны домовладельцы могли применять соответствующий налоговый вычет как при процентных платежах банку по ипотечному кредиту, так и при расходах на содержание или ремонт недвижимости, в которой они проживают и которой владеют. В ситуации каждого конкретного домовладельца вменённая арендная плата может быть, а может и не быть дополнительным налоговым бременем. Чтобы не запутаться окончательно, приведём два примера, которые могут помочь разобраться в том, кто при нынешней системе налогообложения оказывается в выигрыше, а кто в проигрыше.

С одной стороны мы имеем, например, домовладельцев преклонного возраста, которые, как правило, уже расплатились с ипотекой и зачастую в их планы вообще не входят больше значительные расходы, например, на капитальный ремонт или на реконструкцию дома. А это означает, что налог на вменённый теоретический доход от сдачи этой недвижимости в аренду нельзя будет сократить за счет зачета расходов на ремонт или реконструкцию.

В глазах этой категории домовладельцев такое дополнительное налоговое бремя может быть воспринято как весьма несправедливое. Иначе обстоит дело с домовладельцами, которые всё еще должны платить проценты по ипотеке или планируют капитальный ремонт. Они могут сэкономить на налогах, если процентные платежи или стоимость капитального ремонта выше вмененной стоимости аренды.

Пока безуспешно

В Швейцарии дискуссии на предмет изменения такого порядка налогообложения вменённого арендного дохода возникают периодически. Вопрос возможной отмены этого порядка регулярно выступает на первый план общественных дискуссий. Одни аргументируют, что увеличение налогового бремени домовладельцев за счет добавления налога на несуществующий доход является несправедливым абсурдом.

Другие добавляют, что такая система отбивает у домовладельцев желание погашать свои ипотечные кредиты, ведь платежи по ним можно списывать с налогов, что позволяет компенсировать несправедливый налог на вменённый арендный доход. А это, с другой стороны, ведет к абсолютному увеличению совокупного объема частной финансовой задолженности физических лиц в Швейцарии, и это при том, что по данному показателю Конфедерация и так уже находится практически впереди планеты всей.

Попытки найти приемлемое решение, предпринимавшиеся ранее как в парламенте, так и в ходе референдумов, успехом пока не увенчались. В 2012 году народная законодательная инициатива по отмене налогообложения предполагаемой вменённой арендной платы для лиц на пенсии была отклонена народом. Один из парламентских комитетов недавно выступил с новым предложением, которое считается более сбалансированным и предусматривает несколько вариантов.

Но и оно носит ограниченный характер и не распространяется, например, на загородные дома. Ключевым фактором успешной реформы старого налогового порядка стал бы поиск такого сбалансированного решения, которое, в итоге, предусматривало бы лишение домовладельцев тех налогово-финансовых преимуществ, которыми они пользуются в отличие от большинства населения, более 60% которого, согласно официальным данным, проживает именно в съемном жилье.

Возможный референдум

Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga), член парламента от левой социал-демократической партии (SP) и председатель Организации арендаторов жилья франкоязычной части ШвейцарииВнешняя ссылка, уже дал, однако, понять, что будет внимательно следить за ситуацией и без колебаний выступит против любого неблагоприятного для арендаторов парламентского решения, прибегнув даже к инструментам прямой демократии.

Все это свидетельствует только о том, насколько трудно найти решение этой застарелой проблемы. В итоге ведь неизбежно появятся не только те, кто будут в выигрыше, но и те, кому не повезет. На данном этапе упомянутый парламентский комитет направил свои предложения на рассмотрение, запустив процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования (Vernehmlassung).

Исходя из полученной реакции парламент приступит к обсуждению этих предложений, а на более позднем этапе, после несомненно бурной общественной дискуссии, избиратели, возможно, выразят на этот счет свое окончательное мнение, может быть даже на новом референдуме.



Рынок жилья Сколько пустых квартир требуется Швейцарии? В Швейцарии наблюдается рост числа несданных в аренду, «пустых» квартир, которые не приносят их владельцам деньги, а, наоборот, их «съедают». Этот контент был опубликован 6 февраля 2019 г. 14:22



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!