Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 11:00 16.10.2018 - 11:00

Украинские нефтекомпании могут получить право ходатайствовать об аресте и конфискации активов и собственности российских государственных компаний за рубежом. На фото: здание Федерального суда в Лозанне, Швейцария.

(Keystone)

Сегодня в швейцарской Лозанне Федеральный суд Конфедерации начнёт решать вопрос арбитражной юрисдикции по иску, поданному украинскими нефтяными компаниями против России в связи с аннексией Крыма и потерей ими сети автозаправок на полуострове. Российское государство сегодня представит в суде свой взгляд на ситуацию. Официальная Москва не хочет, чтобы это дело стоимостью во многие десятки миллионов решалось в Швейцарии. Отношения России и Швейцарии могут осложниться дополнительно.

Сегодня 16 ноября Федеральный суд в Лозанне принимает особых гостей: официальных представителей Российского государства, точнее, целую команду адвокатов, посланную на берега Женевского озера от имени российского Минюста. Их цель: сделать так, чтобы Швейцария не стала местом разбирательства по делу, имеющему характер непосредственного следствия «конфликта вокруг Крыма».

Федеральный же суд должен решить, имеет ли право швейцарский Арбитражный суд в Женеве разбирать иск, поданный против российского государства 12-тью украинскими нефтяными компаниями. Их интересы будут также представлять адвокаты, в частности, юристы, действующие в интересах полугосударственной нефтяной компании Ukrnafta, самого большого производителя нефтепродуктов в Украине. В 2013 году эта компания контролировала на полуострове Крым 10% всего рынка автомобильного топлива, имея в своём распоряжении, как и другие украинские нефтекомпании, участвовавшие в подаче иска, целую сеть АЗС.

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После своего вторжения в Крым российская сторона конфисковала всю инфраструктуру этих компаний и насильственно перевела в свою собственность принадлежащие им автозаправочные станции. Компания Ukrnafta требует выплаты ей компенсации в размере 50 млн долларов США, другие 11 компаний требуют в совокупности 47 млн долларов.

Справедливо относиться к инвесторам

Компании, подавшие иск, опираются на Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года (вступило в силу в 2000 году). В частности, этот документ (текст по ссылкеВнешняя ссылка) гарантировал инвесторам одной стороны на территории другой стороны справедливое обхождение и, в первую очередь, то, что собственность инвесторов не будет экспроприирована, национализирована или подвергнута мерам, равным по последствиям экспроприации.

В спорных случаях, не разрешённых в течение 6 месяцев, стороны договорились (Ст. 9, п. 2) передавать дело на рассмотрение либо компетентного суда или арбитража Договаривающейся Стороны, на территории которой осуществлены инвестиции, либо в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты, или же в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединённых Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Общая координация решения спорных вопросов должна осуществляться под эгидой Постоянной палаты третейского суда (Permanent Court of Arbitration, PCAВнешняя ссылка), международного арбитражного суда, расположенного в Гааге, Нидерланды, и учреждённого в 1899 году по решению первой Гаагской мирной конференции, созванной по инициативе императора России Николая II. В рамках данного конкретного случая, однако, Россия не признает юрисдикцию этого старейшего в мире органа для разрешения международных споров.

Обычно спорящие стороны назначают арбитров вместе. Российская сторона в случае с АЗС в Крыму, такой путь бойкотирует. Поэтому ППТС в Гааге своей властью назначила одного судью для украинской стороны и одного – для российской. Затем этот дуэт судей выбрал себе председателя, и их выбор пал на 65-летнюю Габриэль Кауфманн-Колер (Gabrielle Kaufmann-KohlerВнешняя ссылка) из Женевы. Так частично «крымский кризис» попал в Швейцарию, за которой стоит долгая традиция международного арбитража. Госпожа Кауфманн-Колер является профессором Университета Женевы и считается одним из самых авторитетных арбитражных судей в мире.

Ощутимые последствия

Российская сторона пока никак не участвовала в процессе по иску украинских компаний, подав, однако, жалобу в Федеральный суд в Лозанне с требованием не признавать Женевский арбитраж в качестве судебной инстанции, компетентной разбирать данное дело.

ДОСЬЕ ДОСЬЕ Шпионский скандал В этом досье собраны материалы на тему «шпионского скандала», разразившегося между Россией и Швейцарией.

С точки зрения российских адвокатов, до тех пор, пока Украина не признает Крым частью России, упомянутые нефтяные компании не будут иметь права ссылаться на указанное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Ведь если Украина утверждает, что Крым все еще принадлежит ей, значит с украинской точки зрения речь должна, мол, идти об инвестициях на ее собственной территории. Однако пока мало что говорит о том, что суд в Лозанне в самом деле последует такой аргументации.

Ведь в рамках уже имевшего место прецедента ППТС в Гааге уже решила, что Россия обязана будет выплатить 160 млн долларов группе инвесторов, владевших рядом отелей и пансионатов на Чёрном море. И хотя Россия также не принимала участия в этом процессе, и данное решение ею официально не признается, все равно оно может иметь для Москвы весьма ощутимые последствия, ведь авторы иска получили официально право ходатайствовать об аресте и конфискации активов и собственности российских государственных компаний за рубежом.

Точно такое же право могут получить и упомянутые украинские нефтяные компании в случае, если сегодня Лозаннский суд признает юрисдикцию Женевского арбитража, и если этот Арбитраж примет решение в пользу истцов. А это решение могло бы дополнительно осложнить отношения России и Швейцарии, и без того отягощённые т.н. «шпионским скандалом».



Подготовил: Игорь Петров

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