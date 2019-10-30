У иностранцев в Швейцарии есть обязанности, но не нет некоторых прав — например, права голоса. У швейцарцев же, проживающих за рубежом — наоборот, есть все права, и никаких обязанностей. И это несправедливо!

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Да, у иностранцев в Швейцарии слишком мало прав, а у швейцарцев, живущих на ПМЖ за границей, их, напротив, непропорционально много. У одних нет права голоса в вопросах, которые их касаются непосредственно, у других это право есть — хотя эти вопросы не затрагивают их вообще. В любом разумно устроенном государстве права и обязанности граждан находятся в состоянии баланса. Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Любой, кто будет жить с тем или иным решением и его последствиями, должен иметь возможность участвовать в процессе обсуждения и принятия этого решения.

Швейцария создана для интеграции

Конечно, можно сказать — совершенно верно, но ведь всё это касается только швейцарцев. Да неужели? Число иностранцев, проживающих в Швейцарии, достигает уже более двух миллионов человек, а потому мы все зависим от того, насколько успешно люди, способные к интеграции, интегрированы в наше общество. И давайте не будем забывать одну вещь: Швейцария в основе своей всегда была нацелена на социальную интеграцию буквально всех социальных слоёв и классов.

Пауль Видмер (Paul Widmer). (zvg)

Во-первых, мы демократия, основанная не на господстве большинства, но на всеобщем консенсусе. Во-вторых, наш федерализм позволяет нам в разных регионах по-разному решать одни и те же проблемы — а это очень большое преимущество по сравнению с централизованной моделью государственного устройства, которая не допускает иных вариантов, кроме тех, что были «спущены сверху». В-третьих, у нас, особенно на уровне общин/ муниципалитетов, то есть там, где и должна начинаться социальная интеграция, есть много незанятых общественных управленческих должностей.

Я другой такой страны не знаю, где так щедро самой природой государственного устройства создавались бы такие удобные форматы практической интеграции иностранцев в дела «их» социума. Так почему бы не использовать это преимущество еще больше? А право голоса на федеральном уровне иностранцы должны получать уже потом, в качестве признания властями факта успешного завершения процесса их интеграции и натурализации.

Для адаптации нужно четыре года, а не два

В некоторых кантонах иностранцы уже давно могут голосовать, например, в кантоне Невшатель на муниципальном уровне это право существует с 1849 года. И вот теперь мэр Цюриха Корин Маух (Corine Mauch) хочет, чтобы общины кантона Цюрих предоставляли право голоса иностранцам, проживающим в кантоне более двух лет, имеющим здесь работу и платящим здесь налоги. Это весьма разумно.



С другой стороны, сомнителен срок — почему после двух лет проживания? Все-таки вновь прибывшие в страну иностранные граждане должны подробно познакомиться с местными условиями, прижиться здесь. В дипломатии считается, что сотрудники посольств адаптируются на новом месте и пускают, что называется, корни, через четыре года. Вот почему их потом меняют в порядке ротации. Разумно, поэтому, предположить, что и иностранцы, вероятно, тоже окончательно адаптируются в новой стране именно через четыре года.

Право голоса — это не скрепы «для своих»

Теперь поговорим об обратной стороне проблемы — о почти 750 тысячах швейцарцев и швейцарок, проживающих на ПМЖ за рубежом. Им разрешено голосовать и избираться в Швейцарии, но они не несут ответственности за принятые в результате этих голосований решения, поскольку они в этой стране не живут. В 2015 году именно из-за них был с минимальным отрывом выигран референдум по вопросу о переходе на новый порядок взимания так называемого «медийного сбора», за счет которого в Швейцарии финансируется общественное теле- и радиовещание.



Пауль Видмер Родился в 1949 году. Преподает международные отношения в Университете Санкт-Галлена. Был послом Швейцарии в ряде стран, занимал дипломатические должности в ООН в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Иордании. Последняя его должность на дипслужбе – посол Швейцарии в Ватикане.

Данная статья впервые вышла 13 октября 2019 года в швейцарской воскресной газете Neue Zürcher Zeitung am Sonntag. Название статьи и заголовки параграфов придуманы журналистами SWI swissinfo.ch. Мнения и оценочные суждения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору материала и не обязательно отражают позицию SWI swissinfo.ch. Конец инфобокса

Референдум предлагал взимать этот сбор со всех, вне зависимости от того, есть ли у данного лица дома телевизор или радиоприемник, или нет. Без голосов зарубежных швейцарцев эта реформа была бы отклонена, но всё получилось так, как получилось: проживающие за рубежом граждане буквально навязали новый порядок проживающим в стране соотечественникам, при том, что сами они этот сбор как не платили, так и не платят и по сей день. И всё это тоже противоречат принципу сбалансированного соотношения прав и обязанностей.

Многие швейцарцы, проживающие за рубежом, демонстрируют значительную степень привязанности к своей исторической родине. У Швейцарии есть все основания высоко ценить такую лояльность. Но ценить — не означает сразу давать за это право голоса. В самой Швейцарии мы решаем этот вопрос намного строже. Вот я, будучи сам уроженцем кантона Санкт-Галлен, проживающим в Берне, могу точно сказать, что то, что происходит в моем родном кантоне, интересует меня не меньше, чем собственно кантональная политика в Берне. Но именно поэтому я и не могу голосовать там, на родине. Я получу это право только тогда, когда снова постоянно обоснуюсь в Санкт-Галлене и, помимо прав, также возьму на себя все соответствующие обязанности.

Двойное гражданство нарушает базовые правовые нормы

Мои критические заметки явно не добавят мне друзей среди швейцарцев, проживающих на ПМЖ за границей. Я знаю это. Тем не менее, я хочу открыто поговорить о некоторых недостатках — например, о двойном гражданстве. Его наличие — само по себе несправедливость, оно нарушает элементарные базовые правовые нормы. Начать с того, что у соотечественников с двойным гражданством больше прав, чем у обычных швейцарцев, ведь они могут выбирать правительство сразу в двух государствах.

Кроме того, двойное гражданство нередко создает напряжение в международных отношениях. Этим летом президент России Владимир Путин предложил украинцам более легкий доступ к российским паспортам. Еще раньше по совсем уж прозрачным причинам это же сделали Венгрия и Румыния, которые щедро раздавали свои паспорта в Западной Украине. Как в таких условиях государству защищать свой суверенитет?

Второе гражданство имеют три четверти швейцарцев, проживающих за рубежом. Федеральная миграционная комиссия (Eidgenössische Migrationskommission) справедливо, поэтому, ставит вопрос, сколько еще поколений таких швейцарцев должны будут иметь право претендовать на возможность избирать в Швейцарии и быть избранным?

Так что, мне кажется, необходимость пересмотра миграционного законодательства и законодательства, регулирующего порядок предоставления прав гражданства, тут очевидна. В общем зачете по итогам реализации этого пересмотра иностранцы в Швейцарии должны получить чуть больше прав, а швейцарцы, проживающие за рубежом, должны некоторую часть этих прав утратить — и только так снова может появиться искомый баланс между правами и обязанностями.



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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