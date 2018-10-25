Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:48 25.10.2018 - 18:48

С января будущего года счет для оплаты за радио и телевидение будет рассылаться не компанией Billag (по имени которой и называли обычно этот сбор), а от новой компании Serafe. (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

С начала 2019 года в Швейцарии вступает в силу новая система взимания платы за пользование радио и телевидением. Тариф общенационального медиа-сбора будет другим, новым станет и агентство-коллектор.

Для большинства частных домохозяйств модернизированный порядок финансирования общенациональных общественных негосударственных (государственных СМИ, вопреки некоторым утверждениям, в стране нет) станет хорошей новостью: размер телерадиосбора пошлины заметно уменьшится.

Сколько швейцарцы будут теперь платить за общественные электронные СМИ?

Годовая плата за пользование радио и телевизором составит 365 швейцарских франков (366 долларов США, 22 200 рублей или 9 800 гривен) в расчёте на каждое частное домашнее хозяйство в Швейцарии. Для сравнения, раньше этот сбор составлял 451 франк. Промышленным предприятиям и фирмам (юридические лица) предстоит платить от 365 франков в год до максимально 35 590 франков — в зависимости от их годового торгового оборота. В иных СМИ указывается только эта сумма в качестве фиксированной, что является заведомым введением в заблуждение: она является лишь крайней верхней границей возможного и довольно широкого и гибкого тарифного диапазона

На самом же деле даже эта сумма не столь уж и гигантская, если знать, что компании с торговым оборотом ниже 500 тыс. франков в год от уплаты сбора (с юридической точки зрения это именно сбор, а не налог, как опять же часто неверно утверждается) полностью освобождены. С другой стороны, теперь платить придется всем, вне зависимости от того, установлены ли в данной квартире радио или телеприёмник. Раньше отсутствие «ящика» и радиоточки освобождало от оплаты, но с приходом интернета буквально в каждый дом на это трудно сослаться сколько-нибудь убедительно.

Кто освобождён от уплаты телевизионного и радио-сбора?

Домашние хозяйства, где проживают люди, получающие дополнительные социальные пособия к пенсии по старости и нетрудоспособности (то есть малоимущие, нуждающиеся в социальной помощи), а также люди, которые живут в домах престарелых, в общежитиях, в интернатах и в пенитенциарных учреждениях, а попросту в тюрьме. Освобождаются от пошлины иностранные дипломаты, а также домашние хозяйства в Швейцарии, расположенные в регионах, где нет гарантированного приёма радио- и телевизионного сигнала.

Что же насчет дач или филиалов фирм?

Ни с тех, ни с других взимать пошлину не будут, так как домашние хозяйства и предприятия платят его только один раз.

С чем связаны изменения в системе сборов за радио- и телевещание в Швейцарии?

В 2014 году парламент одобрил соответствующую реформу законодательства. Сторонники нового порядка оплаты общественных электронных СМИ, в том числе и правительство, указывали, что новые коммуникационные цифровые технологии, а также революция в области потребления контента в лице смартфонов и планшетных компьютеров полностью меняют систему пользования радио и телевидением, сдвигая акцент с «линейного» формата к формату «со сдвигом по времени» и без какой-либо привязки к местности.

Соответствующим образом были внесены изменения в порядок финансирования электронных СМИ, с учетом того, что в Швейцарии практически нет людей без доступа к социальным сетям и интернету. Федеральное ведомство связи Швейцарии провело тендер и право осуществлять расчетно-кассовую деятельность в связи с уплатой медийного сбора с января 2019 года получила компания Serafe, которая заменит коллекторскую компанию Bill AG.

Ожидается, что общий размер сбора достигнет 1,37 млрд. швейцарских франков в год. Большая часть этих денег будет направлена на финансирования швейцарской национальной вещательной корпорации SRG SSR, а также (примерно 6%) пойдут в доход частных радио- и телекомпаний, а также швейцарского информационного агентства Keystone-SDA.

Какую роль сыграла швейцарская прямая демократия?

Огромную. И решающую! Противники реформ в сфере порядка оплаты общественных СМИ, возглавляемые «Союзом малых и средних предприятий Швейцарии» (Schweizerischer Gewerbeverband) добились выноса нового закона на общенациональный референдум. В июне 2015 года швейцарские граждане минимальным перевесом голосов поддержали реформу, так что ни о какой «государственной принудиловке», как иногда неверно утверждается, речи принципиально идти не может. Однако это был еще не конец истории.

Группа молодых политиков правого и правоцентристского толка от Швейцарской народной партии (SVP) и партии либералов (FDP) предложили вообще отказаться от медийного сбора, отдав СМИ на откуп рынку. После беспрецедентно жёсткой идеологической борьбы на референдуме в марте 2018 года эта инициатива была самым убедительным образом провалена народом. За предложение отменить медийный сбор проголосовали только 28,4% избирателей.

В случае одобрения инициативы NoBillag национальная телерадиовещательная общественная телекомпания SRG SSR с ее 24 радио- и телевизионными каналами на четырёх национальных языках, а также Международная информационная служба швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch на 10 языках лишились бы большей части своего финансирования и фактически были бы упразднены, перестав существовать в их нынешней форме. Следующий этап: принятие нового Закона о СМИ. Подробности ниже:





Подготовила: Людмила Клот, swissinfo.ch

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