Моджокерто (индон. Mojokerto) — город в Индонезии, расположенный на территории провинции Восточная Ява. Так там сжигается импортированный пластиковый мусор. (Keystone / Fully Handoko)

Эксперты из 180-ти стран собрались в Женеве с целью наметить пути совершенствования законодательной базы, регулирующей глобальную торговлю пластиковыми отходами. Марко Булетти (Marco Buletti), эксперт, консультирующий швейцарское правительство по вопросам утилизации отходов, уверен, что подходящие решения и намётки на будущее находятся на сей раз в пределах досягаемости.

С 29 апреля по 10 мая в Женеве проходитВнешняя ссылка 14-я конференция стран-участниц Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов от 22 марта 1989 года, организованная параллельно с 9-й конференцией стран-участниц Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле от 10-го сентября 1998 года и 9-й конференцией стран-участниц Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года (подробнееВнешняя ссылка).

Если до конца работы конференции удастся принять предложение от Норвегии, то тогда уже в ближайшем будущем экспортёры пластиковых отходов должны будут предварительно получать официальное согласие стороны-импортёра этого мусора, прилагая его детальную спецификацию (объём поставляемых отходов, их характер и т.д.).

Марко Булетти (Marco BulettiВнешняя ссылка) руководит Отделом сырья и утилизации отходов в Швейцарском Федеральном ведомстве по делам защиты окружающей среды (Bundesamt für Umwelt — BafuВнешняя ссылка). В Женеве он представляет швейцарскую сторону.

swissinfo.ch: Зачем, собственно, вдруг срочно понадобилось совершенствовать законодательную базу, регулирующую глобальную торговлю пластиковыми отходами?

Марко Булетти (Marco Buletti): За последние годы объемы перевозимых по всему пластиковых отходов выросли в разы. Но почти никто никогда не знал, о каком пластике в данном случае идет речь, каковы его технические особенности. В частности, никто не знал в каждом конкретном случае, годится ли данный пластик для переработки или нет? Будет ли он в самом деле переработан, или это просто бытовые отходы, которые под видом пластика вывозятся за рубеж с целью складирования на мусорных полигонах?



Пластик в Швейцарии По данным отраслевого объединения Swiss PlasticsВнешняя ссылка граждане Швейцарии в среднем потребляют совокупно до 800 тыс. тонн пластика в год. Большая часть его (80%) подвергается затем уничтожению путем сжигания с целью получения электроэнергии. Примерно 12% от этого объема (в основном пластиковые бутылки из-под напитков) перерабатываются, а 8% идут на экспорт, прежде всего в Германию, так же с целью переработки. Очень небольшая доля пластика, экспортированного за рубеж из Швейцарии, оказывается в странах Юго-Восточной Азии. Конец инфобокса

Поскольку Китай закрыл в 2018 году свои границы перед импортом пластикового мусора, эти потоки оказались вынужденными искать новые пути и каналы, в итоге некоторые страны сейчас просто тонут в море из пластиковых отходов — ввозимых, якобы, с целью переработки и дальнейшего применения (Recycling). Однако мы не знаем, имеют ли данные страны соответствующую техническую инфраструктуру, которая бы позволяла решать сложные проблемы, связанные с утилизацией и переработкой пластика. Кроме того, мы не уверены в наличии в этих странах надлежащих контрольных механизмов.



swissinfo.ch: Насколько реалистично получить за две последующие недели окончательное решение по норвежскому предложению?

М.Б.: У меня создается впечатление, что страны мира постепенно начинают осознавать, сколь велика опасность, исходящая, причем в глобальном масштабе, от пластикового мусора, не утилизируемого в соответствии с экологическими нормами и правилами. Сигналы в этом смысле уже вполне различимы. Посмотрим только на примерно 130-150 млн тонн пластика, уже находящегося в мировом океане и посмотрим только на миллионы тонн, на которые этот объём увеличивается каждый год.

И тогда станет ясно (почему государства теперь иначе начинают смотреть на проблему пластиковых отходов). Самое время принимать решительные меры. Я в довольно-таки в значительной степени убежден в том, что решение по данной тематике принято будет. В крайнем случае если не на этой встрече, так в следующий раз точно. Потому что упомянутые мной сигналы носят более или менее позитивный характер.

swissinfo.ch: Что изменится для Швейцарии в случае позитивного вотума по норвежскому предложению?

М.Б.: Особых изменений для Швейцарии в этом случае не ожидается. У нас в стране создана уже довольно хорошо разработанная система утилизационного менеджмента. И если мы приходим в магазин и сдаем пластиковые бутылки, то мы точно в Швейцарии знаем, что они будут переработаны. В Швейцарии функционируют современные мусоросжигательные заводы, которые обеспечивают дальнейшее использование потенциала пластиковых отходов в соответствии с самыми строгими экологическими нормами. В частности, за их счет, после сжигания, мы получаем электричество [см. инфобокс о пластике в Швейцарии].

А вот в глобальном зачёте я ожидаю серьезных изменений, с учетом того, что многие страны сейчас просто тонут в пластиковом мусоре, производимом в огромных объемах совсем другими странами. Однако там, в этих «тонущих странах», нет ничего подобного тому, что создано в той же Швейцарии в плане управления мусорными потоками и утилизации пластика. Поэтому в Женеве сейчас предлагается создать глобальную систему контроля за торговлей пластиковыми отходами.

Конференции в Женеве фокусируются также на развитии нового международного частно-государственного партнёрства в области поиска подходящих решений проблем, связанных с пластиковым мусором. Предлагается, в том числе, разработать план конкретных мер, нацеленных на просвещение общественности, создание эффективных систем информационного обмена в этой области, на последовательное наращивание ресурсов, необходимых (для современного и экологичного решения проблемы пластикового мусора). Многие из этих мер уже запланировано протестировать в рамках соответствующих пилотных проектов.

Глобальная торговля пластиковым мусором По всему миру производство пластиковых отходов растёт быстрыми темпами, добравшись до отметки в 320 млн тонн в год, из этого объема только 9% идут на дальнейшую переработку и 12% сжигаются. По данным ООН в мировом океане в настоящее время находятся до 100 млн тонн пластика, причем на 80-90% источники этого пластика находятся в материковой части. Китай в настоящее время является самым крупным в глобальном сравнении импортером мусора из пластика. В начале 2018 года, однако, Пекин, однако, полностью запретил импорт пластикового мусора в любых формах, что стало серьезным ударом по мировой торговле этим материалом, общий объем которого достигает 7 млн тонн в год и 3,7 млрд франков в финансовом эквиваленте. По данным актуального исследованияВнешняя ссылка Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), организованного Greenpeace East AsiaВнешняя ссылка основными экспортёрами пластикового мусора в 2018 году были США, Япония, Германия, Великобритания и Бельгия. После того, как Китай запретил ввоз мусорного пластика, этот поток был перенаправлен в страны с более либеральным законодательством (Малайзия, Вьетнам, Таиланд, а затем в Ю. Корею, Тайвань, Индию и Турцию). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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