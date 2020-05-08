Парламент Швейцарии не стал запрещать выплату дивидендов и процентов.

(© Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari)

Экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией, вынуждает швейцарские компании массово прибегать к переходу на укороченный трудовой графикВнешняя ссылка. Всего на данный момент в таком режиме работает одна треть всех жителей Швейцарии, имеющих регулярное трудовое соглашение. Компании, перешедшие на укороченный график, имеют право на компенсацию из федерального бюджета. Возникает вопрос: имеют ли право такие компании выплачивать в нормальном порядке своим акционерам дивиденды и проценты по итогам 2019 и 2020 годов?

Со стороны ситуация выглядит очень «комфортно»: сидим дома, ничего не делаем, смотрим сериалы, получаем компенсации из госбюджета и выплачиваем еще и дивиденды. Многие парламентарии, собравшиеся на этой неделе в Берне на специальную сессию, прежде всего, с левого политического фланга, рассматривали создавшееся положение именно такВнешняя ссылка. Выплата дивидендов компаниями, получающими выгоду от укороченного графика работы? Но пасаран!

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Тем самым чисто экономический вопрос тут же превратился в политический, партии, фракции и отдельные депутаты начали с удвоенной энергией заниматься тем, зачем их, собственно, в Берн и избирали: защищать интересы своей клиентуры и заниматься самопрофилированием и самолюбованием. Ничего криминального в этом нет: это демократия! Но все равно остается вопрос: насколько экономически допустимо за счет компенсаций выплачивать дивиденды?

Во вторник 5 мая Национальный совет (большая палата парламента) ответила на этот вопрос отрицательно, проголосовав за запрет выплаты дивидендов 93 голосами против 88 при 11 воздержавшихся. Выплачивать дивиденды тем самым компании не имели бы права ни в этом году, ни в следующем. Однако все решения в парламенте Швейцарии принимаются консенсусом двумя равноправными палатами. Ни одна из них не стоит над другой, их полномочия совершенно одинаковы, потому и назвать их верхней и нижней палатами нельзя.

Разные точки зрения

После голосования в большой палате (Национальном совете) вопрос дивидендов перешел на обсуждение в малую, Совет кантонов (сенат). И вот он уже днем позже в среду похоронил эту идею очевидным большинством 31:10 при одном воздержавшемся сенаторе. В малой палате к вопросу о дивидендах подошли иначе. В большой палате превалировало левое мнение о том, что «в эти трудные времена нам кажется просто неприличным национализировать потери и одновременно приватизировать прибыль». Таковы были, в частности, слова депутата от социалистов Маттеа Майер (Mattea MeyerВнешняя ссылка). Однако решение, принятое Национальным советом вызвало в бизнес-сообществе Швейцарии волну возмущения.

Ассоциации работодателей начали оказывать мощное политическое давление на Совет кантонов с целью заставить его перечеркнуть данное решение. «Нас захлестнула волна негативных реакций со стороны работодателей», — заявил в среду 6 мая сенатор-социалист Пауль Рехштейнер (Paul RechsteinerВнешняя ссылка). Так, с точки зрения «Швейцарского союза работодателей» («Schweizerischer ArbeitgeberverbandВнешняя ссылка») запрет на выплату дивидендов будет представлять собой недопустимое вмешательство государства в свободу предпринимательской деятельности компаний, а это есть нарушение принципа «экономической свободы», гарантированного Конституцией.

«Этот шаг противоречит целям, для достижения которых собственно и вводился режим сокращенного трудового дня, а именно, целям сохранения рабочих мест и противодействия росту безработицы», — пояснил Марко Таддей (Marco TaddeiВнешняя ссылка), курирующий в «Союзе работодателей» франкоязычную Швейцарию. «Компенсации за переход на сокращенный рабочий график не есть субсидия, это страховка. Компании вносят свой вклад в борьбу с негативными последствиями карантина, это не подарок за просто так». Большинство депутатов Национального совета придерживались иного мнения.

В ходе дебатов, в частности, часто указывалось на то, что правительство уже выплатило из федерального бюджета шесть миллиардов франков фондам страхования от безработицыВнешняя ссылка в плане компенсации их непредвиденных расходов. Тем самым федеральный центр хочет избежать связанного с кризисом увеличения страховых взносов работников. «Компании получат за счет этих денег очевидную выгоду, а поэтому решение запретить им взамен выплачивать дивиденды вполне оправдано», — настаивала Маттеа Майер. Сенат, однако, к этой аргументации прислушиваться не стал.

Успех на рынке? Получи дивиденды!

Среди крупных компаний, которые решили выплачивать дивиденды, получая при этом бюджетную компенсацию за переход на укороченный график работы, находятся франко-швейцарский производитель цемента Lafarge-HolcimВнешняя ссылка, часовой концерн SwatchВнешняя ссылка и поставщик комплектующих для автомобильной отрасли Georg FischerВнешняя ссылка. Эти компании сообщили в ответ на запрос портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch, что их решение выплатить дивиденды своим акционерам было основано на «позитивных финансовых результатах по итогам работы за 2019 год».

Компания Swatch Group отметила, что «объем выплаченных дивидендов был и так уменьшен на 30% по сравнению с 2018 годом исходя из элементарного здравого смысла, который всегда должен превалировать в любой компании в сфере планирования собственных финансовых ресурсов». Концерн Lafarge-Holcim заявил, что «компании удалось сократить во время кризиса свои фиксированные расходы, в результате чего практически у нас не было необходимости работать в укороченном формате». Концерн Swatch Group, крупнейший в мире производитель часов, рассматривает «переход на укороченный график и обусловленное этим переходом право на получение компенсации как страховой полис, финансируемый и работодателем, и работником.

За последние двадцать лет Swatch Group внесла в фонды страхования от безработицы несколько сотен миллионов франков, прибегая к помощи этого механизма в крайне редких случаях». Напомним, что работники, вынужденно переведенные на укороченный график, получают в Швейцарии, по итогам подключения всех предусмотренных механизмов, включая фонды страхования на случай безработицы, 80% своей нормальной заработной платы. Компания Swatch Group подчеркивает, что она сама взяла на себя обязательство выплачивать оставшиеся 20%.

В итоге большинство сенаторов Совета кантонов согласились с аргументами предпринимателей и мнением правительства, Федерального совета, которое также выступало против запрета на выплату дивидендов. «Заставлять компании выбирать между укороченной работой и выплатой дивидендов было бы контрпродуктивно, так как это только повысило бы степень неопределенности условий работы экономики, и без того высокую в ситуации кризиса», — указал Ги Пармелен (Guy Parmelin), министр экономики Швейцарии (Швейцарская народная партия, SVP)

Идеальный инструмент в кризисные времена?

Но если парламентарии обеих палат, большой и малой, и были в чем-то едины, так это в оценке «укороченного графика работы» в качестве «очень эффективного инструмента антикризисного реагирования, который вполне и еще раз доказал свою действенность». Проведенное после финансового кризиса 2009 года «Швейцарским НИИ исследования проблем промышленной конъюнктуры (KOFВнешняя ссылка) при Цюрихском политехе (ETH) исследованиеВнешняя ссылка показало, что только введением укороченного графика работы можно эффективно противодействовать массовым увольнениям и росту безработицы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

«Без этого инструмента уровень безработицы в Швейцарии во время последнего кризиса был бы на 0,5 процентных пункта выше, чем сейчас», — говорит Михаэль Зигенталер (Michael Siegenthaler), руководитель отдела швейцарского рынка труда в KOF. «В условиях же нынешнего кризиса, когда к укороченному графику прибегли в двадцать раз больше компаний, чем обычно, можно предположить, что без него уровень безработицы в Швейцарии уже достиг бы отметки в 10%».

По мнению М. Зигенталера, нынешняя ситуация «особенная, потому что она влияет на экономику в целом. Почти все сектора промышленности напрямую затронуты кризисом. И если мы решили сначала заморозить экономику, а потом, когда кризис закончится, вернуть ее в нормальное русло, то укороченный график работы является идеальным методом кризисного противодействия негативным последствиям пандемии, при условии, конечно, что „заморозка“ носит временный характер, поскольку укороченный рабочий график как инструмент эффективен только на коротких дистанциях».

«В одних секторах кризис действительно продлится недолго. А вот в других секторах, например, в транспортной отрасли, падение объемов производства и сокращение торгового оборота могут приобрести долговременный характер. Не исключено ведь, например, что многие люди будут избегать общественного транспорта месяцами или даже годами из-за страха перед новым заражением коронавирусом. И тогда реструктуризации производства, включая увольнения, могут стать неизбежными.

Однако пока делать какие-то прогнозы очень трудно, поскольку характер развития пандемии остается во всех наших уравнениях неизвестной величиной. Остается надеяться, что у нас будет V-образная модель рецессии, и тогда укороченный график работы докажет, что в таких условиях он действительно является наилучшим антикризисным инструментом, находящимся в нашем распоряжении», — резюмирует М. Зигенталер.



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