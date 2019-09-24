Несмотря на отсутствие купола и зеркала эта конструкция высотой в 15 метров, выставленная в одном из парков Женевы, дает хорошее представление о размерах оптических телескопов типа VLT (Very Large Telescope / Очень Большой Телескоп, ОБТ).

(SWI - Frédéric Burnand)

В Женеве с 15 по 20 сентября 2019 года прошла очередная крупная международная конференцияВнешняя ссылка, участниками которой были ученые, занимающиеся поиском планет за пределами Солнечной системы. Это мероприятие дало возможность швейцарским ученым еще раз привлечь внимание международной научной общественности к своим собственным уникальным научным разработкам в этой области, включая космический телескоп «Хеопс» (CHEOPS — CHaracterising ExOPlanets Satellite).

«Глядя на фотографию Эйфелевой башни, вы говорите себе: „О, да, здорово...“, но, находясь у ее подножия вы переживаете совсем иные, особые чувства», — говорит астроном Пьер Братчи. Именно поэтому он и его коллеги по Женевской обсерватории решили воссоздать точную копию одного из четырех оптических телескопов, объединенных в систему Очень Большого Телескопа (VLTВнешняя ссылка), установленной на горе Серро-Парналь в пустыне Атакама в Чили.

Конструкция высотой в 15 метров была установлена на территории площади Пленпале (Plainpalais) в Женеве на время проведения в сентябре 2019 года съезда ученых-планетологов − тех, кто занимается поиском экзопланет за пределами Солнечной системы. Рядом с копией оптического телескопа VLT находится более скромная копия орбитального телескопа «ХеопсВнешняя ссылка».

Швейцарский космический телескоп «Хеопс» (CHEOPS — CHaracterising ExOPlanets Satellite). (ESA/S. Corvaja)

Астрономы возлагают большие надежды на этот научный аппарат, разработанный швейцарскими исследователями. Планируется, что в конце 2019 года телескоп Хеопс будет запущен на околоземную орбиту с помощью российского носителя «Союз». Телескоп будет заниматься изучением экзопланет, что позволит более точно определить их размеры, плотность и узнать их возможный состав и структуру. Аномально высокая концентрация в атмосфере планет таких газов, как кислород, может быть признаком присутствия жизни. Фотографии, отправленные телескопом, будут изучены в Женеве.

Город экзопланет

Наука и культура Смотреть на звезды в швейцарской деревне Фалера Приглашаем вас в гости в обсерваторию «Мирастейлас», расположенную в очаровательной швейцарской деревне Фалера. Автор: Дарья Шори, г. Цюрих

Женева остаётся наиболее подходящим местом для дальнейшего изучения экзопланет, поскольку именно здесь начали заниматься каталогизацией данных об этих планетах. В 1995 году астрономы Мишель Майор (Michel Mayor) и Дидье Кело (Didier Quéloz) в Женевской Обсерватории (Geneva Observatory) объявили об открытии экзопланеты 51 Пегаса b (51 Pegasus b), первой обнаруженной планете, которая совершает оборот по круговой орбите вокруг материнской звезды, а не Солнца.

В то время в мире существовало не больше дюжины ученых, занятых поиском миров настолько далеких, что их нельзя было увидеть ни в один из телескопов. В настоящее время каталог экзопланет насчитывает более 4 000 учетных записей, а если прибавить сюда еще открытия, которые находятся на стадии проверки и которые еще предстоит подтвердить, то мы получим более 6 000 таких записей. Изучение этих планет представляет основную область научных исследований астрофизики, занятой поиском ответа на вечный вопрос: одни ли мы во вселенной?

Сегодня во всем мире экзопланеты изучают тысячи ученых-планетологов. Каждые четыре года в рамках Европейского конгресса планетарных наук (the European Congress of Planetary Sciences) проходят встречи по обмену опытом между американскими и европейскими экспертами. Около двух тысяч из них как раз участвовали во встрече в Женеве, которая завершилась 20 сентября. Что касается установленной в парке Пленпале конструкции, то она будет передана Женевской обсерватории, расположенной на окраине города и каждый год принимающей около 1 500 гостей.

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