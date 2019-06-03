С 3 июня 2019 года швейцарское общественное (негосударственное) телевидение и радиовещание нельзя будет принимать при помощи обычных воздушных антенн. (Keystone)

Из соображений экономии средств, а также реализуя программу перевода работы электронных СМИ страны на инновационные цифровые рельсы швейцарский теле- и радиохолдинг SRG, автономным подразделением которого является и данный сайт швейцарского международного радио SWI, принял решение отказаться от вещания в техническом формате DVB-T. Не все зрители и слушатели как в Швейцарии, так и в ближайшем зарубежье, довольны таким решением. Впрочем, для такой специфической аудитории, как швейцарцы, проживающие на ПМЖ за рубежом, было найдено особенное решение.

Итак, с сегодняшнего дня 3 июня 2019 года швейцарское общественное (негосударственное) телевидение и радиовещание на всех национальных языках (а таковых в Швейцарии четыре) нельзя будет принимать при помощи обычных воздушных антенн. Речь идет, если быть совсем точным, о формате DVB-T, в рамках которого осуществлялось традиционное вещание, принимавшееся при помощи обычных теле- и радиоприемников. Следует уточнить, что в своё время этот формат был (а для многих он и сейчас остаётся) прогрессивной и общедоступной цифровой технологией передачи теле- и радиосигнала.

Однако свою роль здесь играет и политика: после того, как в марте прошлого 2018 года народ Швейцарии на референдуме подавляющим большинством отверг так называемую инициативу NoBillag, которая, в случае своей реализации означала бы смерть вообще всех швейцарских электронных СМИ, избирателям страны было обещано снизить общий тариф ежегодного медийного сбора, за счет которого в Швейцарии осуществляется солидарное всенародное финансирование независимых электронных средств массовой информации.

С 1.1.2019 года этот тариф составляет 365 франков в год или один франк (64 рубля или 27 гривен) в день. С другой стороны, сокращение имеющихся в распоряжении холдинга SRG средств ведет к необходимости экономии средств. Одним из шагов в этом направлении стало решение о переводе радио из Берна в Цюрих (не все как в сфере политики, так и журналистики, согласны с этим решением), другой шаг — отказ от формата DVB-T, который уже один только позволит сэкономить 10 млн франков в год.

С точки зрения руководства холдинга SRG эти деньги являются относительно большой суммой, инвестируемой в удовлетворение нужд относительно ограниченной аудитории. «В Швейцарии на данный момент только 2% домашних хозяйств пользуются форматом DVB-T. Этот факт, а также необходимость реализовать пакет мер экономии на общую сумму в 100 млн франков в год, и стали причиной отказа от поддержки формата DVB-T», — указано на официальном сайтеВнешняя ссылка холдинга SRG.

Недовольство

Несмотря на то, что в Конфедерации этим форматом и в самом деле пользуется очень незначительное количество домохозяйств, голоса недовольных все равно слышны и довольно отчетливо. Это подтверждает и Ксавьер Штудер (Xavier StuderВнешняя ссылка), независимый блогер со специализацией на технологических инновациях в области СМИ и коммуникаций.

«Статья об отказе от формата DVB-T является на моём сайте одной из самых читаемых на данный момент. У читателей моего блога накопилось много открытых вопросов на сей счет, да и недовольство и фрустрацию многих пользователей можно зарегистрировать невооруженным взглядом», — говорит К. Штудер. Многие комментаторы в сети Интернет недовольны отключением бесплатного телевидения формата DVB-T, поскольку у них возникает впечатление, что к ним в очередной раз кто-то пытается забраться в кошелёк. И в самом деле: теперь увернуться от уплаты ежегодного медийного сбора, продолжая принимать теле- и радиопрограммы от холдинга SRG, окончательно стало невозможно.

Во-вторых, продолжать смотреть швейцарское телевидение и слушать радио можно через интернет при помощи смартфона или компьютера (планшетного или настольного), заключив пользовательское соглашение с частным провайдером телекоммуникационных услуг и приобретя у него пакет, в который в Швейцарии обычно входит подключение к сети, возможность пользоваться стационарным телефоном, а также набор теле- и радиоканалов, среди которых всегда находятся каналы швейцарского общественного телевидения и радиовещания.

Недовольство слышится и с той стороны государственных границ Швейцарии, прежде всего из Германии и Франции, жители приграничных с Конфедерацией регионов которых привыкли «бесплатно, то есть даром», смотреть швейцарские телеканалы, и прежде всего трансляции матчей популярных европейских футбольных кубков. Специализированные интернет-форумы просто полны сейчас недовольными голосами. «Живущие в Эльзасе не смогут теперь больше смотреть качественное швейцарское телевидение, и это будет воистину историческим событием», — пишетВнешняя ссылка один из пользователей, живущий в городе Мюлуз (Mulhouse). А в южной Германии в ситуацию даже начинают вмешиваться политики, которые требуют от SRG отказаться от решения прекратить поддержку формата DVB-T. Об этом, в частности, сообщает швейцарская газета BlickВнешняя ссылка.

Исключение для швейцарцев за рубежом

Итак, оказалась закрытой последняя лазейка, позволявшая принимать в хорошем качестве передачи швейцарских общественных электронных СМИ и ничего не платить за это. Теперь всем и каждому придется платить ежегодный сбор и иметь подключение к услугам одного из частных телекоммуникационных провайдеров. Сэкономить на услугах этих провайдеров можно только приобретя самому довольно недешевый набор технических устройств для подключения к спутниковому телевидению, включая абонентскую карту, за которую потребитель должен будет единоразово уплатить 60 франков.

Проблема только состоит в том, что не везде в Швейцарии разрешено «украшать» дома и балконы спутниковыми «тарелками» (для этого нужно отдельно договариваться с хозяевами квартир), за рубежом же Швейцарии программы швейцарского телевидения и радио через спутник не принимаются уже больше 10-ти лет, и все по причинам соблюдения авторского права.

Некоторые программы можно смотреть в интернете, кроме того, сюжеты швейцарского телевидения регулярно включаются в сетку вещания таких телеканалов, как 3SATВнешняя ссылка и TV5MondВнешняя ссылка. Ну и наконец, регулярно самые интересные сюжеты швейцарского телевидения и даже с адаптацией на русский язык можно видеть у нас, на сайте бывшего швейцарского международного радио SWI Swissinfo.

Некоторое исключение сделано для швейцарцев, проживающих за рубежом на ПМЖ. Они имеют право приобретать карту для пользования спутниковым телевидением, однако по двойному тарифу в 120 франков. Такое увеличение цены призвано компенсировать тот факт, что, проживая вне Швейцарии, эта категория лиц освобождена от уплаты обязательного для всех домохозяйств страны медийного сбора.

Впереди планеты всей?

В то время, как Швейцария окончательно сдала формат DVB-T в архив истории, другие страны продолжают пользоваться им и весьма активно. Франция, например, намерена осуществлять трансляцию игр Олимпиады-2024 в формате DVB-T, переведя его одновременно на сверхвысокое разрешение 4K. Однако потребительские привычки людей хоть и медленно, но меняются.

«Когда я обратился с запросом к компании SaltВнешняя ссылка, одному из ведущих швейцарских интернет-провайдеров, мне ответили, что доля привычного линейного телевещания постепенно, но сокращается в пользу возможности пользоваться опцией Replay, то есть возможностью выбирать отдельные программы и сохранять их для просмотра на будущее в наиболее удобное для пользователя время», — рассказывает К. Штудер.

«Люди хотят смотреть программы там и тогда, где и когда хотят они, а не программный директор того или иного телеканала. Не говоря уже о том, что с внедрением интернета нового поколения 5G с его почти сказочными возможностями, всё телевидение и радио окончательно переедет в интернет. И в этом смысле отказ Швейцарии от DVB-T означает, что эта страна рассмотрела перспективы будущего раньше всех других на земном шаре».

Общество и СМИ Дети в Швейцарии все ещё любят телевизор Новое поколение растёт со смартфонами и соцсетями? Да, но при этом старое доброе телевидение остаётся у детей любимым развлечением. Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 13:06



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

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