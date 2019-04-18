(Keystone/Ennio Leanza)

В сфере свободы прессы Швейцария традиционно показывает очень хорошие результаты. Тем не менее, проблемы в области обеспечения устойчивого финансирования СМИ, а также давление со стороны политиков, могут стать угрозой для независимости масс-медиа, в том числе и в Конфедерации.

В мировом Индексе свободы прессы 2019 года Швейцария заняла 6-е место. Об этом сообщается в очередном аналитическом докладе неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF)Внешняя ссылка. В рейтинге приведены 180 стран, расположенных по степени и уровню свободы прессы. Швейцарию опередили только пять стран: Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания. По данным RSF страны первой десятки, по сути, принадлежат к одному и тому же классу стран, в которых свободе прессы ничто не угрожает.

+ Подробнее о том, как работают швейцарские СМИ читайте по ссылке.

Тем не менее, как указывают «Репортеры без границ», положение швейцарских СМИ тоже совсем уже безоблачным считать нельзя. На фоне объективных процессов, связанных с «оцифровкой» всей сферы масс-медиа, в стране особенное беспокойство экспертов и журналистов вызывают процессы «оптимизации» работы редакций, нередко связанные с сокращением персонала. Сокращение численности работников редакций, снижение степени разнообразия СМИ, отсутствие достаточных кадровых и временных ресурсов, необходимых для полноценных журналистских расследований, неадекватное освещение событий — все это может представлять риск для критической и независимой журналистики.

+ В Швейцарии сокращается степень разнообразия рынка СМИ?

Качественное общественное радио и телевидение [портал SWI swissinfo.ch является структурным подразделением общенационального негосударственного общественного медиа-холдинга SRG SSR, — прим. ред.] остаётся необходимым элементом швейцарской демократии. На этом фоне тем более тревожно выглядят увольнения в швейцарском агентстве новостей SDA, прекращение существования бумажной версии газеты Le Matin, сокращение 200 рабочих мест в рамках издательского холдинга CH Media, из-за чего прекратили своё существование еще две газеты. Особую обеспокоенность высказали «Репортёры без границ» в связи с судебными процессами, инициированными против СМИ политиками в кантонах Женева и Во.

Речь идет, в частности, о судебном требовании известного политика Кристофа Дарбелле (Christophe Darbellay, партия демохристиан, CVP) к правоконсервативному, близкому к Швейцарской народной партии (SVP) швейцарскому журналу «Вельтвохе» не печатать материал, посвященный внебрачному ребенку политика. Материал был все равно напечатан, так как редакция журнала «слишком поздно получила решение суда, на тот момент журнал уже был на почте».

Швейцарское отделение «Репортёров без границ» Внешняя ссылкаобращается к парламенту и правительству страны с призывом не прекращать вести общественные дебаты на предмет перспектив развития национальных СМИ. По ее мнению, прошедший год назад в стране референдум по так называемой инициативе NoBillag, в центре которой стояло требование уничтожить общественные электронные СМИ, показал, что народ Конфедерации понимает значимость независимой, критической журналистики.



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С момента последнего рейтинга «Репортёров без границ» такие страны, как Германия, Австрия и Люксембург снизили свои показатель от «хорошей» ситуации в области СМИ до «удовлетворительной», в то время как Соединенные Штаты Америки, Чили и Румыния упали с «удовлетворительного» до «проблемного» уровня. Статус Ирака был повышен с «очень серьезного» до «сложного». Самые плохие оценки получили Япония (67), Бразилия (105), Россия (149) и Куба (169). Всё плохо со СМИ в Сирии (174). В самом низу рейтинга оказались Китай (177), Эритрея (178), Северная Корея (179) и Туркменистан (180).

Рейтинг составлен на данных, полученных на в результате онлайн-анкетирования на 20 языках. Используются также экспертные оценки и данные о злоупотреблениях и насилии в отношении журналистов по каждой их упомянутых стран. Организация «Репортеры без границ» публикует этот рейтинг с 2002 года, отмечая, что он не является показателем качества собственно журналистских материалов, так как даже пропагандистские и лживые статьи могут быть написаны вполне качественно и даже талантливо. С методологией составления рейтинга можно ознакомиться онлайнВнешняя ссылка.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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