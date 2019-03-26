Чистая питьевая вода прямо из-под крана — это роскошь, которую два миллиарда человек позволить себе не могут.

(© Keystone / Eq Images / Manu Friederich)

В Швейцарии потребление воды на душу населения находится чуть выше среднего мирового уровня. Проблема, однако, заключается в том, что характер её так называемого «водного следа» определяется одним важным, но не очень очевидным фактором: вода, потребляемая в стране, на 82% является импортной.

Около четырех миллиардов человек, или почти две трети населения земного шара, по крайней мере один месяц в году страдают от нехватки воды. А в 2015 году доступа к чистой питьевой воде не имели трое из десяти жителей Земли. Такие цифры были указаны в докладе ООН о мировом развитии водных ресурсов, представленном на прошлой неделе в Женеве по случаю Всемирного дня водных ресурсов, который отмечался 22 марта 2019 г.

На одну чашечку кофе 160 литров воды

Сама Швейцария, которая благодаря своим озерам, рекам, горным ручьям и ледникам, даже получила название «водонапорной башни Европы», не имеет проблем с водой. Тем не менее, иммунитета от глобальных проблем, связанных с водными ресурсами, не имеет и она. Согласно данным ООНВнешняя ссылка один житель Швейцарии потребляет в среднем 4 200 литров воды в день.

Такое понятие, как «водный следВнешняя ссылка», учитывает как прямое использование пресной воды — например, для личного приготовления пищи, стирки и уборки — так и косвенное её использование, то есть имеется в виду вода, которая была необходима для производства сельскохозяйственных и промышленных товаров. Так, например, для того, чтобы получить одну чашку кофе, в Швейцарии требуется потратить в общем зачёте 160 литров воды.

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Так считает Эммануэль Рейнар (Emmanuel ReynardВнешняя ссылка), профессор Кафедры географии и устойчивого развития экосистем Лозаннского Университета.

Благополучие за счет других?

И пусть потребление воды на душу населения в Швейцарии соответствует среднему мировому уровню, все равно, анализ структуры её «водного следа» страны обнаруживает одну немаловажную особенность: большая часть воды, «потребляемой» в глобальном смысле швейцарцами, фактически является импортированной водой. В самом деле, на 82% потребление воды в Швейцарии приходится на воду, содержащуюся в импортных товарах и услугах.



«Невидимая» вода на обеденном столе «Переход на вегетарианское меню сокращает водный след человека вдвое». Таково мнение фонда Barilla Center for Food & NutritionВнешняя ссылка, высказанное им по случаю Всемирного дня водных ресурсов. С точки зрения этого фонда «невидимая» вода, используемая в ходе производства продуктов питания, является важным, но мало кем осознаваемым аспектом общей проблемы сохранения и развития водных ресурсов нашей планеты. Например, для производства одного килограмма говядины требуется 19 525 литров воды, для кило свинины — 7 485 литров, килограмма птицы — 4 805 литров. В случае одного килограмма макаронных изделий, указывает фонд, это количество сразу сокращается до 1 710 литров, и падает до 335 литров — в случае килограмма сезонных овощей. Напомним, что под брендом Barilla на рынке продаются как раз макаронные изделия. Конец инфобокса

Для сравнения: такой же показатель в отношении США составляет 20%, Италии — 60%. По крайней мере, эти данные были предоставлены фондом Barilla Center for Food & Nutrition. Софи Нгуен Хоа Ман (Sophie Nguyen Khoa ManВнешняя ссылка), эксперт по безопасности и комплексному управлению водными ресурсами швейцарской неправительственной экологической организации Helvetas, считает, что 82% — это слишком много.

По ее словам, «большинство импортируемых товаров и услуг поступают сюда из развивающихся стран, то есть из регионов, где очень часто само население страдает от недостатка воды или просто не имеет доступа к питьевой воде достаточного качества».

В совместном докладе Всемирного фонда дикой природе WWF, Швейцарского дирекции по развитию и сотрудничеству (DEZA, департамент МИД Швейцарии) и ряда университетов, опубликованном в 2012 году, не много ни мало утверждается, что «благосостояние Швейцарии обеспечивается за счет водных ресурсов других стран... причем нередко — (за счет) регионов, где дефицит чистой воды является огромной проблемой». К этим странам относятся, например, Эфиопия, Судан, Кения, Индия, Афганистан и Пакистан.

Сокращение потребления воды

По словам эксперта НКО Helvetas Софи Нгуен Хоа Ман Швейцария могла бы сыграть решающую роль в области перевода водного хозяйства планеты на рельсы устойчивого развития, например, путем прицельной поддержки стран-производителей импортируемых в Швейцарию продуктов питания в сфере совершенствования структур управления водными ресурсами.

Эта поддержка, например, могла бы осуществляться в формате проектов, поддерживающих развитие ресурсосберегающих методов сельхозпроизводства, а также технологий, позволяющих качественно сокращать степень загрязнения вод в результате промышленной деятельности. Кроме того, это могли бы быть программы по созданию платформ и форматов общественного диалога и обмена опытом в области поиска наиболее эффективных и справедливых методов менеджмента в сфере управления водными ресурсами.

Эммануэль Рейнар, со своей стороны, считает, что следует качественно увеличить степень осведомленности потребителей относительно водных ресурсов, затрачиваемых на производство их любимых продуктов питания. Этого можно было добиться при помощи введения системы рейтинговой сигнализации (при помощи особых этикеток), указывающей, каков был объем воды, затраченный на производство данного продукта питания.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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