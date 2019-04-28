Дом расположен в непосредственной близости от автобана.

(Mattia Lento)

Романтические горные шале или роскошные виллы у озера? Всего этого в Швейцарии полно, но есть здесь и совсем другие реалии, например, на юге кантона Тичино, где жизнь людей самым непосредственным образом определяется автомобильной магистралью европейского значения и Сен-Готтардской железной дорогой. Портал SWI swissinfo.ch побывал в гостях у обитателей дома, расположенного в непосредственной близости от автомагистрали.

Наука и техника «Соблюдать правила в Швейцарии очень комфортно» Почему в Швейцарии смертность на дорогах минимальна? Потому что кроме культуры вождения здесь жестко внедряются передовые технические нормы. Автор: Александр Мостовой, специально для SWI Swissinfo

Цюрих, 1 марта. На всем пути от Главного вокзала до северного портала Сен-Готардского скоростного железнодорожного туннеля нас сопровождает мрачная, холодная и сырая погода. Однако на выезде из тоннеля, у города Бодио, всё меняется как по мановению волшебной палочки: солнце, голубое небо, теплая весна в самом разгаре. Да, мы в Тичино, солнечной гостиной Швейцарии. От мрачных улиц Цюриха до пальм у синего озера нас оделяют всего-то пара часов на поезде.

Мы пересаживаемся в Лугано и добираемся до станции Мароджа-Мелано (Maroggia-Melano), недалеко от озера Черезио (Ceresio). Час пик давно миновал, но грузовые поезда проезжают мимо нас с постоянством и регулярностью, характерной в целом для швейцарских железных дорог. Следуя навигатору в смартфоне мы идем вдоль автотрассы, построенной параллельно железнодорожным путям. «Вы достигли своей цели»: мягким голосом говорит нам телефон. И в самом деле, вот она, наша цель — элегантная вилла в нескольких минутах ходьбы от вокзала.

Немного робея мы приближаемся к входным дверям. Латинская надпись на кафельной плитке призывает нас стучать! Впрочем, сразу выясняется, что колотить по солидно выглядящим дверям нам не нужно — хозяин дома, Давид Канавези (David Canavesi), уже ждет нас на улице. Он приглашает пройти за ним на террасу, которая расположена с обратной стороны дома. Там нас уже ждут еще двое арендаторов жилой площади на этой вилле, Андреа Бернаскони (Andrea Bernasconi) и Энея Сасси (Enea Sassi). Очень скоро первоначальная напряженность пропадает, мы быстро знакомимся друг с другом и начинаем бодро болтать на итальянском языке, в которой то и дело примешивают слова и выражения, позаимствованные из ломбардского диалекта.

Андреа Бернаскони (Andrea Bernasconi), Давид Канавези (David Canavesi) и Энея Сасси (Enea Sassi, слева направо).

(Mattia Lento)

Андреа Бернаскони торопится, он во что бы то ни стало хочет посмотреть по телевизору прямую трансляцию лыжных соревнований, а потому мы начинаем разговор с ним первым. Раньше он работал садовником в городе Комо. Несколько лет назад он расстался со своей женой и решил переехать сюда, в одну из пяти квартир, из которых и состоит вилла. В его распоряжении 80 квадратных метров площади и две просторные комнаты.

Постоянный шум

В ходе разговора мы быстро замечаем, как это трудно, концентрироваться на чём-то одном в ситуации постоянного шума, источник которой очевиден: проходящая буквально в 30 метрах автотрасса А2, автобан европейского значения, который «никогда не спит».



Тот, кто решает начать жить около дороги с высокой интенсивностью автодвижения, тот должен привыкнуть к постоянному шуму. ( Mattia Lento)

Отношения у Андреа с автобаном не сложились. Попросту говоря, он дорогу терпеть не может. Однако, несмотря на это, выбор его пал именно на этот дом. Почему именно здесь он захотел жить? Уж, наверное, не из-за экономии денег, потому что в месяц за свою квартиру он должен платить не очень-то маленькую по швейцарским меркам сумму в 1 300 франков (83 тыс. рублей или 35 тыс. гривен, — прим. ред.).

«В отличии от других участков дороги тут нет противошумовой стены», — говорит он нам. «Дом наш стоит на отшибе, а потому ради него одного никто строить такую стену не стал. Моя спальня окнами выходит прямо на дорогу, так что спать без берушей в ушах тут просто невозможно. Когда мы все вместе находимся на террасе, мы просто порой от грохота друг друга просто не слышим».

Гостиная Э. Сасси.

(Mattia Lento)

Сама по себе квартира, в которой живет Андреа Бернаскони, вовсе даже и не столь уж плоха. Не может на свои жилищные условия особенно пожаловаться и другой жилец, Энеа Сасси. Он снимает 140-метровую квартиру с относительно спокойной гостиной комнатой. Можно закрыть окна и тогда шум машин вообще исчезает.

Добрососедские отношения

Энеа Сасси родился в очень интересном месте под названием Кампионе д`Италия (Campione d’Italia), окруженном со всех сторон кантоном Тичино итальянском эксклаве. По профессии он повар. «В этой квартире я ощущаю себя вполне даже хорошо, она не убитая, в отличном состоянии, отношения с владельцем и с остальными соседями просто прекрасные. С ними я часто позволяю себе пропустить на террасе пару рюмок чая или даже мы иногда устраиваем барбекю. За эту квартиру я плачу 1 700 франков в месяц (108 тыс. рублей или 45 тыс. гривен)».

Расположенный буквально под боком автобан не мешает наслаждаться погодой.

(Mattia Lento)

А места ему и в самом деле объективно нужно много. Он живет в квартире вместе с супругой, собакой породы золотистый ретривер и еще пятью кошками. Нынешний владелец, выкупивший виллу в 2003 году у города Мароджа (Maroggia), разделил ее на пять квартир, площадью от 60 до 180 квадратов каждая. Давид Канавези (David Canavesi), отпрыск мелкого дворянского рода из города Мелано, исполняет роль и владельца этой недвижимости, и менеджера одного из самых популярных в округе баров. Свои доходы он инвестирует в недвижимость.

Давид Канавези (David Canavesi) привык к шуму, он ему почти уже совсем не мешает. (Mattia Lento)

Для него жизнь в такой обстановке — это свободное решение, никто его не принуждал. «Я всю свою жизнь прожил вблизи от крупных автодорог или железнодорожных путей. К ним и к шуму от них я привык. Моя комната окнами выходит на автобан, но летом я вполне могу спать с открытыми окнами. Моя жена тоже ничего против не имеет. Основная проблема в ее жизни — это не дорога, а скорее я сам, потому что часто храплю по ночам, из-за чего мы приняли решение спать в разных комнатах».

Робкая надежда

Эти люди сумели как-то приспособиться к шуму и постоянному присутствию автотрассы. Но ясно одно: автотрасса А2 является для региона Мендризиотто (Mendrisiotto, округ на юге кантона Тичино) источником постоянной акустической и экологической нагрузки. Пример региона Ровередо (Roveredo) в кантоне Граубюнден, недавно избавленного вообще от любого автомобильного транзита, вселяет робкую надежду на то, что и местные власти в Тичино однажды решат пойти тем же путём. Какие опции? Можно было бы, например, накрыть автобан сверху и как бы убрать его в тоннель. Давид Канавези настроен, однако, скептически.

«Разговоры в пользу бедных — это одно, а вот стоит делу дойти до практической реализации, как сразу всё начинает тормозиться. Более того скажу вам, многие обсуждаемые проекты способны даже в ещё большей степени ухудшить наше положение». Речь идет о предложении «расшить» один из участков дороги с четырех до в общей сложности шести полос движения, частично убрать дорогу под землю и построить большой перекресток с круговым движением в Мелано. «Посмотрим, чем всё это кончится».

Фотогалерея Жизнь с окнами на швейцарскую автодорогу Фотограф Жан-Пьер Грютер (Jean-Pierre Grüter) посетил людей, которые живут в доме окнами на автобан A2, соединяющий города Люцерн и Кьяссо. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Wohnort Autobahn



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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