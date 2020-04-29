Швейцария страна маленькая, но просторная. Разнообразие форм решения жилищного вопроса пополнилось здесь недавно за счет новой моды на так называемые «микро-дома» («tiny haus»). Несмотря на юридические трудности, которые постоянно возникают у владельцев таких домов с кадастровыми ведомствами городов и кантонов, такие «крошечные дома» можно в последнее время все чаще видеть в Швейцарии рядом с традиционными домами. Устанавливают их на пустошах и даже на территориях вроде бы плотно застроенных городских агломераций.

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Движение владельцев «микро-домов» («tiny haus») зародилось в США, став ответом на ипотечный кризис, нанесший мощный удар по всему рынку недвижимости. Многие люди теряли из-за кризиса и работу, а порой и свои дома. Крошечные «дома на колесах» казались в тот период вполне адекватным выходом из сложившейся ситуации. Затем, когда кризис прошел и экономика пошла на взлет, на первый план вышли другие особенности такого формата решения жилищного вопроса.

Оказалось, что он дешевле, более эффективен с точки зрения мобильности и сбережения ресурсов. То есть вы можете, как улитка, с собственным домиком на спине, передвигаться по стране вслед за переменчивой промышленной конъюнктурой, следуя туда, где сейчас есть работа. В отличие от жилых автофургонов «крошечные» дома изготавливаются из настоящих строительных материалов и обеспечивают соответствующий комфорт. Сейчас мода на такие дома перекинулась и на Западную Европу, где по всем каналам идет пропаганда «сокращения объемов потребления», «минимализма» и «жизни в согласии с природой».



Видео Хорошо иметь маленький домик в Швейцарии! Смотрим, как живут швейцарцы и задаемся вопросом, например, почему многим нравится жить в очень маленьких домах? Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и телеканал SRF Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Switzerland warms to ‘tiny houses’

японский (ja) スイスにも「タイニーハウス」の波

«Крошечные дома», площадь которых обычно не превышает 45 квадратных метров, полностью «автономными» все равно не являются, их также нужно подключать к водоснабжению и электричеству. Еще один их недостаток: «крошечные дома», будучи по природе своей односемейными индивидуальными коттеджами, вносят немалый вклад в процесс урбанизации, статистически, в пересчете на душу населения, занимая даже больше земли, чем обычные многоквартирные дома. Швейцария все еще остается страной, в которой верхом и пределом мечтаний остаётся нормальный односемейный дом где-нибудь в зеленом пригороде.

Это обстоятельство, а также все вышеперечисленные недостатки «крошечных домов», ведут к тому, что любителям индивидуального потребительского «даунсайзинга» найти «парковку» для своего «улиточного домика» оказывается не так-то просто. Как всегда, помогают социальные сети! Есть в стране и общественная ассоциация Verein Kleinwohnformen SchweizВнешняя ссылка, которая помогает решать возникающие в данной сфере проблемы. При желании можно записаться на курсы по самостоятельному строительству таких домов, есть и коммерческие производители «небольших домов на колесах». Недавно свет увидел сборникВнешняя ссылка фотографий таких домов и рассказов их владельцев.



(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

Некоторые, поэтому, начинают немного «хитрить», находя как легальные, так и «не вполне легальные» способы разместить все-таки свой «крошечный дом» где-нибудь в Швейцарии. Одна из них — Таня Шиндлер (Tanja Schindler), специалист в области экологических аспектов сферы капитального строительства. Она сама разработала и построила модель экологического мини-дома. Живет она в нем уже с 2013 года. У этого дома нет колес, но его легко снять с места и погрузить на грузовую авто-платформу с помощью крана. Площадь дома составляет 45 квадратных метров. Основная конструкция дома состоит из деревянной каркасной конструкции с изоляцией из древесной ваты.

Стены выведены из прессованной глины, материала, который хорошо накапливает тепловую энергию. Отопление обеспечивается дровяной печью. Электричество обеспечивается солнечными батареями, установленными на наружных стенах дома. В настоящее время Таня Шиндлер поставила производство таких эко-мини-домовВнешняя ссылка на поток, продавая каждый из них за 180 000 швейцарских франков (1 франк = 80 рублей или 27 гривен). Но это только один дом. С учетом поиска участка, создания фундамента, подключения к коммуникациям и перевозки могут набежать и все 250 тыс., что равно приобретению в собственность хорошей трехкомнатной квартиры, правда, вдалеке от ведущих городских центров.



(Tanja Schindler)

Студентка Фиона Байер (Fiona BayerВнешняя ссылка) сама с помощью своих друзей построила свой «крошечный дом» и расположила рядом с одним из частных крестьянских подворий в кантоне Цюрих. В этот проект она инвестировала около 24 000 швейцарских франков и немереное количество часов личного труда работы. Внутренние работы по отделке помещений еще далеко не закончены.



(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

Актер Мартин Рапольд (Martin RapoldВнешняя ссылка) живет в цирковом фургоне. Если ему нужно в туалет или душ, то тогда он идет соседний кооперативный дом, построенный ТСЖ. Зимой теплом его обеспечивает дровяная печь.

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

Флорентина Гояни (Florentina Gojani) и Алеш Венгер (Alesch Wenger) живут в своем мобильном доме весом в 3,5 тонныВнешняя ссылка начиная с 2018 года. Дом можно погрузить на платформу, ее в свою очередь подцепить к седловому тягачу и переехать по обычной автодороге туда, куда им нужно. На данный момент их «крошечный дом» находится в городе Цюрих, но они планируют получить разрешение и зарегистрировать его в качестве обычного односемейного дома, чтобы иметь возможность жить в нем постоянно. Этот проект они вложили примерно 150 000 франков.

(Kollektiv Winzig)

Так что же это такое, «крошечные дома»: мода или форма жилья из будущего? Пока сказать сложно, хотя, как показывают истории владельцев «мини-домов», опубликованные в вышеуказанном издании, если иметь достаточно денег и мотивации, то в Швейцарии вполне имеет смысл попытаться реализовать такой проект «экологического жилья на основе принципов устойчивого развития». Почему?

Во-первых, Швейцария строится на принципах федерализма, локальное самоуправление позволяет гибко находить решение вопросов, связанных с разрешениями и допусками. Условно говоря, прогнали из одной общины — можно попытать счастья в другой. Во-вторых, в Швейцарии царит подходящий для таких проектов климат: здесь зимой не так холодно, как в Сибири, и летом не так жарко, как на юге Испании. Кто любит пользоваться дождевой водой — для них в Швейцарии «предусмотрен» достаточный объем осадков. В-третьих, в Швейцарии преобладает соответствующий менталитет «пост-материального» характера.

(Kevin Rechsteiner, AT Verlag)

Денег в стране у людей столько, что вполне уже можно позволить себе не обращать на них внимание и инвестировать их в «жизненные проекты», способные создать «чистую экологическую совесть», а также иллюзию личной уникальности и избранности: все, как обыватели, сидят у себя в палисадниках и жгут гриль, отравляя природу, а я — «on the road again» («снова в пути»). И что с того, что умываться я буду из бочки с дождевой водой: зато как экологично! Для постсоветского человека — совершенно немыслимо! Впрочем, даже для большинства самих швейцарцев такой способ решения квартирного вопроса все еще остаётся пока чрезмерно экзотическим!



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