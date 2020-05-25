Доля женщин среди лиц, зараженных Ковид-19 за период карантина в Швейцарии выросла до 54%.

(Keystone / Pablo Gianinazzi)

С начала реализации пакета мер по борьбе с распространением вируса Ковид-19 в Швейцарии им заразилось больше женщин, чем мужчин. Этот вывод ясно следует из анализа имеющихся статистических данных. Что стоит за этим феноменом? Какова его причина? И каковы выводы на будущее?

Когда коронавирус еще только начинал распространяться в Швейцарии, структура зараженной группы лиц выглядела довольно четко: мужчины среди подтвержденных случаев заражения явно превалировали над женщинами. Однако потом число инфицированных женщин постепенно начало увеличиваться и к моменту введения карантина 17 марта доли мужчин и женщин уже были одинаковыми. В последующие недели страна сидела дома, магазины и театры были закрыты, общественная жизнь в целом прекратилась, а вот доля женщин среди зараженных продолжала расти. Почему?

По данным Федерального статистического Ведомства (BfS) к середине мая 2020 года около доля мужчин среди зараженных составляла 46% от общего числа инфицированных, а доля женщин достигла показателя в 54%. Аналогичное явление можно было наблюдать и в других странах. Газеты швейцарской частной медиа-группы «Тамедиа» (ее новое название TX Group) сообщалиВнешняя ссылка, например (материал доступен только платным подписчикам), что в Италии доля женщин составляет 53%, в Германии — 52%, а в Испании и Швеции — 57%.

Проверяются чаще

Согласно аналитической записке, опубликованной на днях правительственной швейцарской «Национальной научной целевой рабочей группой „Ковид-19“», одной из причин такой ситуации является структура занятости: женщины в большей степени подвержены воздействию вируса, поскольку именно они составляют большинство, в частности, среди работников сферы здравоохранения и ухода за престарелыми. Но это также еще означает, что и проверяются на вирус они чаще остальных.

Кроме того, женщины также составляют большинство тех, кто занимается уходом за детьми и работает в сфере розничной торговли, то есть выполняют функционал, который невозможно перевести на удалёнку. Наконец, женщины составляют львиную долю учительского и профессорско-преподавательского состава в средних и высших учебных заведениях, что теперь оборачивается для них более высоким риском заражения, особенно после того, как школы снова открылись и начали учебный процесс.



«Национальная рабочая группа „Ковид-19“» отмечает, что женщины чаще работают на низкооплачиваемых должностях, поэтому им может быть труднее добиваться предоставления себе защитной экипировки. Хелена Траксель (Helena Trachsel), руководитель «Ведомства по вопросам равных возможностей мужчин и женщин» кантона Цюрих (Gleichstellungsstelle des Kantons ZürichВнешняя ссылка), также упомянула в разговоре с газетами TX Group, что в Швейцарии доля женщин среди тех, кто работает неполный рабочий день, больше доли мужчин. Швейцария занимает второе место в списке стран Европы по количеству женщин, работающих неполный рабочий день.

Grafik (1) Anteil Frauen unter den bestätigten Covid-19-Fällen

Поэтому «женщины более мобильны, что может увеличивать степень их уязвимости перед лицом вируса». Кэтрин Гебхард (Catherine GebhardВнешняя ссылка), специалист по гендерной медицине (Fachärztin für Geschlechtermedizin) из Университета Цюриха, рассказала также TX Group, что в настоящее время в ее области науки ведутся углублённые исследования гендерных различий применительно к проблеме заражения вирусом. Как говорит К. Гебхард, на сегодняшний день «социальные различия, кажется, играют тут, как кажется, большую роль, чем биологические».



Однако не исключено, что именно биология определяет то, как иммунная система мужчин и женщин реагирует на вирус. Например, тяжелые формы протекания болезни чаще встречаются у мужчин. С другой стороны во время пика пандемии от 40 до 42% всех смертей в связи с коронавирусом в Швейцарии приходилось именно на женщин. Другие страны, такие как Китай и США, также сообщают о сходных гендерных различиях в уровне смертности.

Другие гендерно-специфические факторы

Что касается гендерной проблематики, то «Рабочая группа Ковид-19Внешняя ссылка» считает, что значительную роль играют здесь не только сами показатели инфицирования, но и акценты в сфере расстановки приоритетов в области противодействия вирусу. Приоритетной задачей была, в частности, необходимость в целом затормозить темпы пандемии, поэтому, например, структуры и персонал в области дородового ухода и родовспоможения имели больше проблем с ресурсами. Акушерки, например, столкнулись с большими трудностями в получении защитных средств, сократив, поэтому, число контактов с будущими матерями.

Grafik Anteil Frauen und Männer Todesfälle

Карантин также многими увязывается с обострением проблемы семейного насилия, поскольку режим самоизоляции с совокупности с экономической и финансовой неопределенностью порой оказывает на супружеские пары повышенное давление. «Рабочая группа» также отмечает, что женщины в большей степени страдают от кризиса с экономической точки зрения, чаще будучи вынужденными выполнять неоплачиваемую работу по дому, изначально составляя в Швейцарии основу большинства домохозяйств с одним родителем. Необходимость обучать детей дома на период карантина также стала дополнительным фактором давление на женщин, особенно на тех, кто пытался сохранить за собой свои карьерные перспективы.

Это означает, что в итоге «их социальная и биологическая сопротивляемость оказывается слабее сопротивляемости мужчин». В то же время, как показывают исследования, карантин привел к возникновению новых, менее гендерно-специфических модели занятости и организации частной жизни. Речь идет, например, об отцах, которые начали брать на себя на период самоизоляции больше родительских обязанностей. Заглядывая вперед, эксперты отмечают, что кризис может также привести к введению более гибких графиков работы и к большему распространению работы из «домашнего офиса».



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