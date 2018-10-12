Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 9:00 12.10.2018 - 09:00

Если кто-то из близких умирает в Швейцарии, то бюрократия, незнание языка и нерасторопность страховых фирм могут еще больше осложнить ситуацию.

(Keystone)

Падение на прогулке в горах или внезапный сердечный приступ: и вот уже чудесный отпуск в Швейцарии закончится для человека трагично. Что будет потом? Как отправить тело умершего домой? Какие формальности следует выполнить?

Индийский пенсионер Сузанта Мухопаджа даже и представить себе не мог, что во время отпуска в Швейцарии старая жизнь его завершится безвозвратно. Он забронировал 12-дневную поездку на автобусе по Европе. Катастрофа произошла на второй день пребывания в альпийской республике. Внезапно его 64-летняя супруга потеряла равновесие и упала во время прогулки недалеко от городка Лейзан (Leysin) на франкоговорящем западе страны. Руководитель тура, индийка, понятия не имела, что ей делать в такой ситуации.

«После того, как всё это произошло, представитель туристической фирмы попыталась позвонить в Бомбей для получения дальнейших инструкций. У нее не было ни местных контактов, ни номер телефона клиники», — жалуется С. Мухопаджа в разговоре со swissinfo.ch. К счастью, местная швейцарская супружеская пара смогла сориентироваться и вызвала неотложную медицинскую помощь.

Через 15 минут медики уже были на месте происшествия. «Моя жена перенесла обширный инфаркт миокарда. И вот только тогда я и осознал всю серьёзность ситуации», — говорит С. Мухопаджа. Через час женщина была доставлена в Университетскую клинику в Лозанне (Centre hospitalier universitaire vaudois — CHUV), но уже было поздно, она скончалась. «Я не сомневаюсь, что моя жена получила лучшее медицинское обслуживание из возможного. Так что настоящая трагедия началась уже после ее смерти. Всё, с чем я столкнулся, было настоящим ужасом», — рассказывает индийский пенсионер.

Деньги и документы

Первой проблемой стал язык. Как выяснилось, в ведущей клинике франкоязычной Швейцарии почти никто не говорил по-английски. К счастью, министр иностранных дел Индии Сушма Сварай, активный пользователь сети Twitter, заметил сообщение своего знакомого, в котором описывалась ситуация, и обратился с просьбой о помощи в посольство Индии в Швейцарии. Сотрудники посольства смогли помочь преодолеть языковой барьер, но на этом препятствия отнюдь не кончились.

С. Мухопаджа немедленно сообщил о случившемся индийской страховой компании, у которой была куплена страховка на время путешествия. Страховая фирма отправила ему на заполнение формуляр, потребовав свидетельство о смерти и подробный медицинский отчет, а без этих бумаг она отказалась покрывать возникшие расходы.

tweet tweet of Indian foreign minister Sibi George - I know being Sunday, the offices must be closed. But you get in touch with the family and provide them all assistance. @IndiainSwiss https://t.co/QKMW5hQ2vb%3c/a%3e%3c/p%3e— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) May 13, 2018 Твит министра иностранных дел Индии

«Но врач сказал мне, что им не разрешается выдавать свидетельства о смерти. Они только оформляют внутренний отчет и отправляют его соответствующему органу, который и выдаёт свидетельство о смерти. Нам сказали, что это может занять 8-10 дней», — вспоминает индиец.

Впрочем, составление медицинского отчёта может занять и месяц, поскольку обычно в этом задействованы различные отделения клиники, и каждое из них должно предоставить свой собственный отдельный отчет. В данном случае отсутствие свидетельства о смерти и медицинского заключения привело к отказу в финансовой поддержке со стороны страховой компании, и С. Мухопадже пришлось внести личный депозит в размере 10 тыс. швейцарских франков. Только после этого он смог получить тело жены из больничного морга и позже оплатить остальную часть счета, выставленного клиникой.

«К счастью, мы путешествовали группой — нас было шестеро друзей — и мы объединили наши кредитные карты, чтобы заплатить всю сумму», — говорит он. Посольство Индии рекомендовало отказаться от идеи транспортировки тела в Индию, поскольку процедура эта очень длинная и означала бы значительную трату денег на проживание в гостинице. С. Мухопаджа решил кремировать свою жену в Швейцарии. Местная индийская ассоциация помогла ему найти похоронную компанию, чтобы помочь с формальностями. Потребовались еще 24 часа и дополнительные 2 500 франков, чтобы тело было кремировано в Конфедерации.

Однако просто перевезти пепел жены домой в самолёте он тоже не мог. Транспортировка урны с прахом должна быть согласована со швейцарскими и индийскими таможенными органами, а это, как правило, занимает еще два или три дня. В итоге индийский пенсионер был вынужден вернуться домой с пустыми руками, а урну забрал из посольства Индии в Берне его сын, которому специально пришлось приехать из США, где он проживает. Страховая же компания заявила, что по ее правилам «пепел» не проходит по категории «останки умершего», а потому все расходы по транспортировке урны на родину С. Мухопаджа должен оплатить сам.

Два месяца спустя он получил счет из швейцарской клиники. Его долг составлял 23 тыс. швейцарских франков, и он начал получать вежливые, но настойчивые напоминания о необходимости погашения задолженности. А как же страховая компания? А она согласилась предоставить больнице гарантию оплаты всей суммы только после угрозы пенсионера связаться лично с индийским министром иностранных дел. Сегодня больничный долг уже оплачен, а сам он теперь пытается получить от страховой хотя бы часть из тех 20 тыс. франков, которые он потратил в Швейцарии из своего собственного кармана в течение этих четырёх ужасных дней.

Что говорят ответственные лица?

Даниэла Рот (Daniela Roth), пресс-секретарь туристического Центра Jungfraujoch, одного из самых популярных швейцарских туристических направлений, разъясняет: «Если иностранный турист умирает в регионе горы Юнгфрауйох, то его тело будет перевезено на вертолёте или поезде в долину, в город Лаутербруннен. Дальше полиция возьмёт этот вопрос на себя. Насколько я знаю, она связывается с посольством и организует дальнейшую транспортировку тела».

Летиция Паладино (Letizia Paladino), пресс-секретарь полицейского ведомства кантона Берн, указывает, что, если речь идет о естественной смерти, то, как правило, полицейских не вызывают. «Они вмешиваются в исключительных случаях с целью установить причины и обстоятельства смерти, а так же при необходимости установить личность умершего. Если личность установлена, то тогда через посольство уже информируют семью покойного».

По словам Жераля Дерива (Gerald Dérivaz) из Бюро регистрации актов гражданского состояния кантона Во, где находятся такие достопримечательности, как Шильонский замок и Музей Чарли Чаплина, большинство формальностей, связанных со смертью иностранного туриста, должны выполнить местные чиновники. «Всякий случай смерти — всё равно, швейцарца или иностранца — должен быть, в соответствии с действующим законодательством, доведён до сведения органов регистрации актов гражданского состояния в том месте, где умер человек».

Перевозка тела иностранного лица, умершего в Швейцарии, не входит в сферу полномочий органов ЗАГС, «это вопрос компетентных административных органов и определяется федеральными законами и международными конвенциями, к которым присоединилась Швейцария», — говорит Ж. Дерива. «Если похороны или кремация должны пройти за границей, то тогда для транспортировки тела нужен документ, разрешающий перевозку, за подписью руководителя органов исполнительной власти региона смерти, а также отчет ответственного судмедэксперта общины, где произошёл смертельный случай».



Перевод с английского и адаптация: Надежда Капоне

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