В Отделении паллиативной медицинской помощи клиники Inselspital опытные врачи и обслуживающий персонал делают все возможное, чтобы улучшить качество жизни пациентов с неизлечимыми болезнями. Около одной трети этих пациентов уходят из жизни тут же, в клинике. Журналисты портала SWI swissinfo.ch посетили это Отделение, получив возможность поприсутствовать и на поминальной службе, в рамках которой сотрудники больницы и родственники могли вместе скорбеть после тяжёлой утраты.
Тот вечер выдался довольно-таки прохладным, но внутри часовни царила теплая тишина. В данный момент здесь проходит служба в память о людях, которые только недавно умерли и которые провели последний отрезок своей жизни в так называемом «Лебедином доме» («Swan Haus»), в Отделении паллиативной медицинской помощи клиники Inselspital в городе Берн. Пастор Симона Бюлер (Simone Bühler) призывает присутствующих зажечь свечи в качестве символа уважения и траура.
Кто-то играет на гитаре и на арфе, огонь свечей колеблется и как бы танцует под музыку. «Четыре раза в год, в ритме смены времен года, мы вспоминаем жизнь и смерть людей, которых нам пришлось сопровождать в их последние дни», — объясняет Симона Бюлер. «Такой ритуал важен для сотрудников „Лебединого дома“, для которых смерть является частью повседневной работы. И родственников мы тоже приглашаем, с тем чтобы они могли разделить этот момент вместе с нами».
В «Лебедином доме» работает междисциплинарная команда экспертов из разных областей медицины. Прежде всего, это, конечно же, врачи, медсестры и физиотерапевты, но также и представители церкви, консультанты по социальным вопросам и даже специалисты по музыкальной терапии. «В центре паллиативной медицины стоит не борьба с болезнями, а облегчение страданий», — подчеркивает в разговоре со SWI swissinfo.ch старший врач Аннет Вохнер (Annette Wochner).
Цель сотрудников — удовлетворить не только медицинские потребностиВнешняя ссылка пациентов, не менее важно сохранять на должном уровне качество их жизни и человеческое достоинство. Например, для духовной поддержки предлагаются еженедельные разговоры со священником. А эксперт по социальному консультированию поможет прояснить разные практические вопросы, например, когда речь идет о наследовании и об урегулировании других вопросов, которые возникают после смерти пациента. Находят здесь поддержку и родственники. При необходимости им даже предлагают возможность ночлега.
Основной диагноз — рак
У 60-70% пациентов в «Лебедином доме» диагностирован рак, другие страдают от неизлечимых заболеваний легких, почек, нервной системы. Большинство из них переведены сюда из других отделении клиники Inselspital. Самое важное для сотрудников хосписа — снимать болевые синдромы.
«Тот, кто испытывает сильную физическую боль, часто выражает это напрямую, скажем, приступом ярости или тем, что даже незначительный шум воспринимаются им как невыносимая помеха», — объясняет доктор Аннет Вохнер. Куда труднее выявить факт психологических страданий и состояния повышенной тревожности состояния, поскольку в этом пациенты признаются порой только своим родным и близким.
Мустафа Челик (Mustafa Celik) родом из Турции, сейчас работает санитаром в Swan Haus. Чтобы наладить контакт с пациентом и завоевать его доверие, он, помогая им при таких гигиенических процедурах, как бритье или подстригание ногтей, рассказывает анекдоты. «Общаясь с пациентом из другой культурной среды, я ориентируюсь на его индивидуальные потребности», — говорит он. Тем не менее, основным препятствием остается язык.
Если необходимо знание языка, редко используемого в Швейцарии, — китайского, японского или арабского, — Мустафа Челик полагается на перевод родственников. «Но родственникам бывает очень сложно переводить медицинскую терминологию», — отмечает доктор Аннет Вохнер. Именно поэтому «Лебединый дом» работает с бюро переводов. Оплачивает эти расходы клиника «Инзельшпиталь»
Право на сознательную смерть
К трудностям или даже к конфликтам способен привести не только языковой, но и культурный барьер. Например, китайский пациент в «Лебедином доме» ничего не знал о своей неизлечимой болезни, так как его родственники не сказали ему правду, пытаясь защитить от страданий. Доктор А. Вохнер указывает в этой связи, что «в Швейцарии смерть и процесс ухода из жизни неразделимы. По нашему мнению, каждый человек имеет право умереть, располагая всей полнотой информации о своём положении».
Отказ врача рассказать больному о его диагнозе может быть приравнен даже к обману, «потому что это может вызвать у пациента ложные ожидания», — говорит старший врач. Пациенты имеют право знать, в каком они состоянии, чтобы — если возможно — спланировать оставшееся им время и исполнить свои последние желания.
В других культурах, таких как исламская, например, говорить о смерти пожилым людям запрещено. Как говорит доктор А. Вохнер, «в области паллиативной медицинской помощи мы должны учитывать культурные факторы и адаптироваться к ним. Но не всегда дело бывает только в культуре: иногда пациенты «лучше» воспринимают сообщение о скорой смерти, если сообщить это в подобающей форме, с использованием тщательно отобранных слов и выражений».
Эвтаназия здесь невозможна
Некоторые пациенты под конец жизни решают сделать выбор в пользу добровольной смерти («ассистированный суицид»). «Мы уважаем такое решение. Но согласно действующему законодательству эвтаназию в «Лебедином доме» в Берне проводить нельзя», — объясняет доктор А. Вохнер. Единственное, что может сделать Swan Haus, это предоставить пациентам соответствующие контакты, с тем чтобы они уже сами могли при необходимости записаться на консультационный прием по вопросу проведения эвтаназии, а затем уже подготовиться к этому акту дома. «Пока же пациенты находятся в Swan Haus, о них продолжают заботиться должным образом», — подчеркивает А. Вохнер.
Медицинские страховые компании оплачивают расходы на паллиативное лечение, но только до определенной суммы. «В случае сложного течения заболевания и длительного пребывания в Swan Haus оставшиеся расходы оплачивает клиника Inselspital», — рассказывает доктор А. Вохнер. Большинство остается в «Лебедином доме» около двух недель, но в случаях сложных заболеваний пребывание может также занять два-три месяца.
Три свадьбы за год
Работать в «Лебедином доме» непросто, потому что здесь рука об руку со смертью идут горе и слезы. Можно ли отгородить такую работу от личной жизни? Доктор А. Вохнер с этой задачей справляется вполне даже хорошо. «Очень помогают разговоры на эти темы с коллегами». «Однако так просто забыть о грустных эмоциях и печали не получается», — добавляет Мустафа Челик. «Чтобы совсем не горевать — такого не бывает. Но уверенность в том, что я смог помочь покойному и что меня за это ценят побуждает меня работать дальше и помогать другим людям».
Хоспис «Swan Haus» сопровождает людей в их последние дни, сталкиваясь при этом с самыми разными гранями жизни. Например, свадьба по идее должна быть одним из самых счастливых дней в жизни. Какое значение она имеет для умирающего? Оказывается, очень большое. «Только в прошлом году мы в „Лебедином доме“ отпраздновали три свадьбы», — улыбается доктор А. Вохнер. «Такая нежданная радость, да ещё в таком печальном месте, вероятно, и есть самая большая награда нам за нашу работу».
Бернский многопрофильный Центр паллиативной помощи Swan House
Университетский многопрофильный Центр паллиативной помощи при клинике Inselspital Bern (PZI)Внешняя ссылка был основан в конце 2012 года с целью придать паллиативной помощи дополнительную всеобъемлющую академическую значимость. Центр был задуман как в качестве образовательной структуры, так и прикладного исследовательского института в области специализированной паллиативной медицинской помощи.
Также здесь уделяют особое внимание повышению степени осведомленности общественности о решениях, которые пациенты, родные и близкие могут и должны принимать на последнем этапе жизни больных. Представители Центра Swan Haus активно участвует в работе политических и профтехобразовательных структур.Конец инфобокса