Отделение паллиативной медпомощи: для многих пациентов это последнее пристанище в их жизни.

(swissinfo.ch)

В Отделении паллиативной медицинской помощи клиники Inselspital опытные врачи и обслуживающий персонал делают все возможное, чтобы улучшить качество жизни пациентов с неизлечимыми болезнями. Около одной трети этих пациентов уходят из жизни тут же, в клинике. Журналисты портала SWI swissinfo.ch посетили это Отделение, получив возможность поприсутствовать и на поминальной службе, в рамках которой сотрудники больницы и родственники могли вместе скорбеть после тяжёлой утраты.

Тот вечер выдался довольно-таки прохладным, но внутри часовни царила теплая тишина. В данный момент здесь проходит служба в память о людях, которые только недавно умерли и которые провели последний отрезок своей жизни в так называемом «Лебедином доме» («Swan Haus»), в Отделении паллиативной медицинской помощи клиники Inselspital в городе Берн. Пастор Симона Бюлер (Simone Bühler) призывает присутствующих зажечь свечи в качестве символа уважения и траура.

Кто-то играет на гитаре и на арфе, огонь свечей колеблется и как бы танцует под музыку. «Четыре раза в год, в ритме смены времен года, мы вспоминаем жизнь и смерть людей, которых нам пришлось сопровождать в их последние дни», — объясняет Симона Бюлер. «Такой ритуал важен для сотрудников „Лебединого дома“, для которых смерть является частью повседневной работы. И родственников мы тоже приглашаем, с тем чтобы они могли разделить этот момент вместе с нами».

Поминальная служба в часовне.

(swissinfo.ch)

В «Лебедином доме» работает междисциплинарная команда экспертов из разных областей медицины. Прежде всего, это, конечно же, врачи, медсестры и физиотерапевты, но также и представители церкви, консультанты по социальным вопросам и даже специалисты по музыкальной терапии. «В центре паллиативной медицины стоит не борьба с болезнями, а облегчение страданий», — подчеркивает в разговоре со SWI swissinfo.ch старший врач Аннет Вохнер (Annette Wochner).

Цель сотрудников — удовлетворить не только медицинские потребностиВнешняя ссылка пациентов, не менее важно сохранять на должном уровне качество их жизни и человеческое достоинство. Например, для духовной поддержки предлагаются еженедельные разговоры со священником. А эксперт по социальному консультированию поможет прояснить разные практические вопросы, например, когда речь идет о наследовании и об урегулировании других вопросов, которые возникают после смерти пациента. Находят здесь поддержку и родственники. При необходимости им даже предлагают возможность ночлега.

Основной диагноз — рак

У 60-70% пациентов в «Лебедином доме» диагностирован рак, другие страдают от неизлечимых заболеваний легких, почек, нервной системы. Большинство из них переведены сюда из других отделении клиники Inselspital. Самое важное для сотрудников хосписа — снимать болевые синдромы.

Онкология: у пациентов «Лебединого дома» это самый распространённый диагноз.

(swissinfo.ch)

«Тот, кто испытывает сильную физическую боль, часто выражает это напрямую, скажем, приступом ярости или тем, что даже незначительный шум воспринимаются им как невыносимая помеха», — объясняет доктор Аннет Вохнер. Куда труднее выявить факт психологических страданий и состояния повышенной тревожности состояния, поскольку в этом пациенты признаются порой только своим родным и близким.

Мустафа Челик (Mustafa Celik) родом из Турции, сейчас работает санитаром в Swan Haus. Чтобы наладить контакт с пациентом и завоевать его доверие, он, помогая им при таких гигиенических процедурах, как бритье или подстригание ногтей, рассказывает анекдоты. «Общаясь с пациентом из другой культурной среды, я ориентируюсь на его индивидуальные потребности», — говорит он. Тем не менее, основным препятствием остается язык.

Если необходимо знание языка, редко используемого в Швейцарии, — китайского, японского или арабского, — Мустафа Челик полагается на перевод родственников. «Но родственникам бывает очень сложно переводить медицинскую терминологию», — отмечает доктор Аннет Вохнер. Именно поэтому «Лебединый дом» работает с бюро переводов. Оплачивает эти расходы клиника «Инзельшпиталь»

Право на сознательную смерть

К трудностям или даже к конфликтам способен привести не только языковой, но и культурный барьер. Например, китайский пациент в «Лебедином доме» ничего не знал о своей неизлечимой болезни, так как его родственники не сказали ему правду, пытаясь защитить от страданий. Доктор А. Вохнер указывает в этой связи, что «в Швейцарии смерть и процесс ухода из жизни неразделимы. По нашему мнению, каждый человек имеет право умереть, располагая всей полнотой информации о своём положении».

«В паллиативной медицине основное внимание уделяется не борьбе с болезнями, а облегчению страданий», — говорит доктор Аннет Вохнер. (swissinfo.ch)

Отказ врача рассказать больному о его диагнозе может быть приравнен даже к обману, «потому что это может вызвать у пациента ложные ожидания», — говорит старший врач. Пациенты имеют право знать, в каком они состоянии, чтобы — если возможно — спланировать оставшееся им время и исполнить свои последние желания.

В других культурах, таких как исламская, например, говорить о смерти пожилым людям запрещено. Как говорит доктор А. Вохнер, «в области паллиативной медицинской помощи мы должны учитывать культурные факторы и адаптироваться к ним. Но не всегда дело бывает только в культуре: иногда пациенты «лучше» воспринимают сообщение о скорой смерти, если сообщить это в подобающей форме, с использованием тщательно отобранных слов и выражений».

Эвтаназия здесь невозможна

Некоторые пациенты под конец жизни решают сделать выбор в пользу добровольной смерти («ассистированный суицид»). «Мы уважаем такое решение. Но согласно действующему законодательству эвтаназию в «Лебедином доме» в Берне проводить нельзя», — объясняет доктор А. Вохнер. Единственное, что может сделать Swan Haus, это предоставить пациентам соответствующие контакты, с тем чтобы они уже сами могли при необходимости записаться на консультационный прием по вопросу проведения эвтаназии, а затем уже подготовиться к этому акту дома. «Пока же пациенты находятся в Swan Haus, о них продолжают заботиться должным образом», — подчеркивает А. Вохнер.

Большинство пациентов остается в «Лебедином доме» около двух недель, многие здесь и умирают.

(swissinfo.ch)

Медицинские страховые компании оплачивают расходы на паллиативное лечение, но только до определенной суммы. «В случае сложного течения заболевания и длительного пребывания в Swan Haus оставшиеся расходы оплачивает клиника Inselspital», — рассказывает доктор А. Вохнер. Большинство остается в «Лебедином доме» около двух недель, но в случаях сложных заболеваний пребывание может также занять два-три месяца.

Три свадьбы за год

Работать в «Лебедином доме» непросто, потому что здесь рука об руку со смертью идут горе и слезы. Можно ли отгородить такую работу от личной жизни? Доктор А. Вохнер с этой задачей справляется вполне даже хорошо. «Очень помогают разговоры на эти темы с коллегами». «Однако так просто забыть о грустных эмоциях и печали не получается», — добавляет Мустафа Челик. «Чтобы совсем не горевать — такого не бывает. Но уверенность в том, что я смог помочь покойному и что меня за это ценят побуждает меня работать дальше и помогать другим людям».

Бернский многопрофильный центр паллиативной помощи Swan House был основан в конце 2012 года.

(swissinfo.ch)

Хоспис «Swan Haus» сопровождает людей в их последние дни, сталкиваясь при этом с самыми разными гранями жизни. Например, свадьба по идее должна быть одним из самых счастливых дней в жизни. Какое значение она имеет для умирающего? Оказывается, очень большое. «Только в прошлом году мы в „Лебедином доме“ отпраздновали три свадьбы», — улыбается доктор А. Вохнер. «Такая нежданная радость, да ещё в таком печальном месте, вероятно, и есть самая большая награда нам за нашу работу».

Бернский многопрофильный Центр паллиативной помощи Swan House Университетский многопрофильный Центр паллиативной помощи при клинике Inselspital Bern (PZI)Внешняя ссылка был основан в конце 2012 года с целью придать паллиативной помощи дополнительную всеобъемлющую академическую значимость. Центр был задуман как в качестве образовательной структуры, так и прикладного исследовательского института в области специализированной паллиативной медицинской помощи. Также здесь уделяют особое внимание повышению степени осведомленности общественности о решениях, которые пациенты, родные и близкие могут и должны принимать на последнем этапе жизни больных. Представители Центра Swan Haus активно участвует в работе политических и профтехобразовательных структур. Конец инфобокса

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