Микро-кар от компании Enuu в центре города Биль/Бьенн. (zVg)

Швейцарские города приспосабливаются к новым формам транспортной мобильности граждан. Сейчас, например в среднем швейцарском городе можно взять на прокат или в аренду велосипед и электро-самокат, а скоро к ним добавятся и ультра-лёгкие электромобили. Что касается последних, то за этим проектом скрывается фирма EnuuВнешняя ссылка из города Биль/Бьенн на западе кантона Берн.

Но для начала: да, это правда, в швейцарских городах нет бесплатных парковок во дворах. За право оставлять машину во дворе на специально размеченных синими линями парковочных зонах следует платить примерно 260 франков (16 тыс. рублей или 7 тыс. гривен) в год. Но в Швейцарии это ни для кого проблемой не является.

Почему? Причин много.

Во-первых, в Швейцарии общественная и экономическая жизнь равномерно распределена по всей стране (подробнее здесь), в Конфедерации нет одной столицы-монстра, в которой сосредоточены почти все финансовые и деловые ресурсы страны и которая задыхается в 10-балльных пробках.

Во-вторых, в Швейцарии существует реальный федерализм, в результате качество жизни, ее уровень и доступность «социальных лифтов» в стране одинаковы и в городе, и в деревне.

Микро-кар от компании Enuu похож на «навороченный» мотоцикл. (SRF-SWI)

В-третьих, прямая демократия обеспечивает здесь людям контроль за властью и финансами, и уплачивая указанные 260 франков в год водитель точно знает, что эти деньги пойдут на реальное благоустройство города. Водитель также знает, что удобства не бывают бесплатными, и поскольку это «его город», а не вотчина чиновника, то он готов и считает своей обязанностью гражданина платить этот взнос (равно как и взнос в оплату общественных СМИ).

В-четвертых, само благоустройство городов в Швейцарии нацелено не на замену «летнего» бордюра на «зимний», а на поиск и реализацию «умных» городских решений, в центре которых цель не выдавить человека из личной машины в переполненное метро, а предоставить здесь и сейчас (во дворе, у вокзала, на работе, во время отдыха, зимой или летом и т.д.) разные опции транспортной мобильности для добровольного выбора, включая индивидуальный и общественный транспорт.

В-пятых, сохранение городов в разумных географических рамках ведет к возможности постоянно расширять список этих опций. О велосипедах мы уже сообщали. В этом году к ним добавились модные, но многими критикуемые электро-самокаты. А скоро на улицах массово появятся ещё и ультра-лёгкие и компактные электромобили.

Разумеется, когда речь заходит об «умной мобильности» (smarte Mobilität) то не остаются равнодушными даже сдержанные и разумные швейцарцы. И это понятно: транспорт касается всех, кроме того, отношение в стране к микро-транспортным персональным решениям весьма неодинаковое.

Городская мобильность Перспективы веломобильности в швейцарских городах Каковы перспективы велосипеда в качестве транспорта будущего на улицах швейцарских городов? Наш очерк и попытка анализа. Автор: Марк Леттау (Marc Lettau), журнал Schweizer Revue Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 немецкий (de) Velofahrer suchen die Überholspur

французский (fr) Les cyclistes tentent de passer la vitesse supérieure

Одних жутко раздражают безумные велосипедисты, которые не обращают ни на кого на дороге никакого внимания, другие видят в медийном «хайпе» вокруг «микро-мобильности» шанс революционным образом изменить вообще подход к городскому транспорту. Сами города, находясь в центре всех этих дискуссий, пытаются искать и находить собственные подходы и решения.

Среди таких решений как раз и находятся ультра-лёгкие микро-электромобили. Когда мы обратились в правительство Цюриха и спросили его, как город собирается регулировать появление на его дорогах таких транспортных средств, а главное, как будет отрегулирован вопрос их парковки, то поначалу мы получили в качестве реакции сплошное недоумение.

Более того, городские власти даже понятия не имели, что скоро граждане получат возможность арендовать такие машинки. В итоге чиновники даже попросили нас прислать им по возможности фото с ними, чтобы хотя бы для начала на фотографиях понять, как выглядят эти самые ультра-лёгкие микро-электромобили.

Микро-кар от компании Enuu на парковке для мотоциклов: конфликт почти неизбежен.

(swissinfo.ch)

Судя по информации, которую мы получили из мобильного приложения компании Enuu из города Биль (а именно она пытается продвинуть в швейцарских городах новый формат микро-мобильности) сейчас в городах Биль и Цюрих желающие могут арендовать в общем и целом 26 таких машин, по 13 на каждый город. Осенью текущего года такие транспортные средства должны появиться в Базеле, причем при официальной поддержке городского правительстваВнешняя ссылка.

Ездить на этих машинах можно как по обычным улицам, так и по полосам, выделенным для велосипедистов, но не по тротуарам. Парковать их можно, по словам компании-оператора, на широких тротуарах, а также на парковочных местах, отведенных для велосипедов и мотоциклов. В самом городе Биль эти так называемые Microcars используются уже довольно давно и в целом итоги пилотного проекта там были подведены позитивные.

Тем не менее, в Базеле сейчас как раз ведется ожесточенная общественная дискуссияВнешняя ссылка на предмет того, насколько такие машины вписываются в сложившуюся в городе транспортную систему. Такие же дискуссии ведутся и в Цюрихе. Если будут какие-то новости, то мы вам сообщим о них.

А вы сами уже пользовались такими микро-транспортными средствами? Если да, расскажите нам о Вашем опыте внизу, в окне комментирования (регистрации не требуется), или в комментариях (с соблюдением правил сообщества) в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка, ТвиттерВнешняя ссылка и ИнстаграмВнешняя ссылка.

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swissinfo.ch

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