Швейцарские города приспосабливаются к новым формам транспортной мобильности граждан. Сейчас, например в среднем швейцарском городе можно взять на прокат или в аренду велосипед и электро-самокат, а скоро к ним добавятся и ультра-лёгкие электромобили. Что касается последних, то за этим проектом скрывается фирма EnuuВнешняя ссылка из города Биль/Бьенн на западе кантона Берн.
Но для начала: да, это правда, в швейцарских городах нет бесплатных парковок во дворах. За право оставлять машину во дворе на специально размеченных синими линями парковочных зонах следует платить примерно 260 франков (16 тыс. рублей или 7 тыс. гривен) в год. Но в Швейцарии это ни для кого проблемой не является.
Почему? Причин много.
Во-первых, в Швейцарии общественная и экономическая жизнь равномерно распределена по всей стране (подробнее здесь), в Конфедерации нет одной столицы-монстра, в которой сосредоточены почти все финансовые и деловые ресурсы страны и которая задыхается в 10-балльных пробках.
Во-вторых, в Швейцарии существует реальный федерализм, в результате качество жизни, ее уровень и доступность «социальных лифтов» в стране одинаковы и в городе, и в деревне.
В-третьих, прямая демократия обеспечивает здесь людям контроль за властью и финансами, и уплачивая указанные 260 франков в год водитель точно знает, что эти деньги пойдут на реальное благоустройство города. Водитель также знает, что удобства не бывают бесплатными, и поскольку это «его город», а не вотчина чиновника, то он готов и считает своей обязанностью гражданина платить этот взнос (равно как и взнос в оплату общественных СМИ).
В-четвертых, само благоустройство городов в Швейцарии нацелено не на замену «летнего» бордюра на «зимний», а на поиск и реализацию «умных» городских решений, в центре которых цель не выдавить человека из личной машины в переполненное метро, а предоставить здесь и сейчас (во дворе, у вокзала, на работе, во время отдыха, зимой или летом и т.д.) разные опции транспортной мобильности для добровольного выбора, включая индивидуальный и общественный транспорт.
В-пятых, сохранение городов в разумных географических рамках ведет к возможности постоянно расширять список этих опций. О велосипедах мы уже сообщали. В этом году к ним добавились модные, но многими критикуемые электро-самокаты. А скоро на улицах массово появятся ещё и ультра-лёгкие и компактные электромобили.
Разумеется, когда речь заходит об «умной мобильности» (smarte Mobilität) то не остаются равнодушными даже сдержанные и разумные швейцарцы. И это понятно: транспорт касается всех, кроме того, отношение в стране к микро-транспортным персональным решениям весьма неодинаковое.
Одних жутко раздражают безумные велосипедисты, которые не обращают ни на кого на дороге никакого внимания, другие видят в медийном «хайпе» вокруг «микро-мобильности» шанс революционным образом изменить вообще подход к городскому транспорту. Сами города, находясь в центре всех этих дискуссий, пытаются искать и находить собственные подходы и решения.
Среди таких решений как раз и находятся ультра-лёгкие микро-электромобили. Когда мы обратились в правительство Цюриха и спросили его, как город собирается регулировать появление на его дорогах таких транспортных средств, а главное, как будет отрегулирован вопрос их парковки, то поначалу мы получили в качестве реакции сплошное недоумение.
Более того, городские власти даже понятия не имели, что скоро граждане получат возможность арендовать такие машинки. В итоге чиновники даже попросили нас прислать им по возможности фото с ними, чтобы хотя бы для начала на фотографиях понять, как выглядят эти самые ультра-лёгкие микро-электромобили.
Судя по информации, которую мы получили из мобильного приложения компании Enuu из города Биль (а именно она пытается продвинуть в швейцарских городах новый формат микро-мобильности) сейчас в городах Биль и Цюрих желающие могут арендовать в общем и целом 26 таких машин, по 13 на каждый город. Осенью текущего года такие транспортные средства должны появиться в Базеле, причем при официальной поддержке городского правительстваВнешняя ссылка.
Ездить на этих машинах можно как по обычным улицам, так и по полосам, выделенным для велосипедистов, но не по тротуарам. Парковать их можно, по словам компании-оператора, на широких тротуарах, а также на парковочных местах, отведенных для велосипедов и мотоциклов. В самом городе Биль эти так называемые Microcars используются уже довольно давно и в целом итоги пилотного проекта там были подведены позитивные.
Тем не менее, в Базеле сейчас как раз ведется ожесточенная общественная дискуссияВнешняя ссылка на предмет того, насколько такие машины вписываются в сложившуюся в городе транспортную систему. Такие же дискуссии ведутся и в Цюрихе. Если будут какие-то новости, то мы вам сообщим о них.
А вы сами уже пользовались такими микро-транспортными средствами? Если да, расскажите нам о Вашем опыте внизу, в окне комментирования (регистрации не требуется), или в комментариях (с соблюдением правил сообщества) в социальных сетях ФейсбукВнешняя ссылка, ТвиттерВнешняя ссылка и ИнстаграмВнешняя ссылка.
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