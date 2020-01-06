Учащиеся школ в Швейцарии форму не носят, исключение составляют ученики частных школ. (© Keystone / Gaetan Bally)

Школьная форма и Швейцария: исторически сложилось так, что единого подхода в стране к этому вопросу нет, хотя в целом общество здесь не склонно излишне принуждать детей к чему бы то ни было, включая и ношение формы. При этом дебаты на тему введения школьной униформы ведутся в Швейцарии регулярно. Многие как учащиеся, так и эксперты рассматривают школьную форму в качестве вполне даже нужной и осмысленной меры.

Швейцарские школьники школьную форму не носят. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в любую школьную рекреацию во время перемены. Или оказаться на школьном дворе после окончания занятий. Вместо формы у швейцарских школьников популярны джинсы, толстовки и кроссовки. Будучи предпочтительным дресс-кодом, они вполне тоже могут считаться своего рода «школьной униформой», не связанной, правда, с каким-либо административным принуждением.

Несколько иначе выглядит ситуация в некоторых частных элитных школах, таких, например, как «Международная школа Лемания-Вербье» («Lemania-Verbier International SchoolВнешняя ссылка»), расположенной, соответственно, в кантоне Вале. Сюда, кстати, недавно своих детей записалиВнешняя ссылка члены датской королевской семьи, кронпринц и кронпринцесса Фредерик и Мэри. В этой школе действует строгий дресс-код: серые брюки и белая рубашка-поло.

+ Права швейцарских родителей заканчиваются на школьном пороге



В общественных швейцарских школах требования носить форму нет. Тем не менее, эта тема регулярно появляется на швейцарской политической повестке дня. Например, весной 2019 года парламент кантона Вале отклонил парламентский законопроект (Motion), в котором содержалось положение, обязывающее учеников общественных кантональных школ носить школьную форму.

Парламентское большинство обосновало свое решение тем, что такое положение стало бы «шагом назад», с учетом того, что в рамках школьной автономии практически во всех кантональных образовательных учреждениях системы среднего образования уже приняты и действуют те или иные положения, определяющие принятый в данной школе или гимназии дресс-код.

В Швейцарии нет прецедентов

«Школьная форма в основном распространена в англосаксонских странах, в бывших британских колониях и в азиатских странах. В Швейцарии такой традиции никогда не было, а потому и соответствующих прецедентов тоже в настоящее время не существует», — говорит Беат Швендиманн (Beat Schwendimann), член правления «Швейцарской Ассоциации учителей» (LCHВнешняя ссылка). Добавим, что школьная форма была обязательна также для республик СССР, однако после распада Союза почти везде школьная форма там исчезла (подробнее в инфобоксе в конце материала).

Школьная форма ведет свое происхождение от военных мундиров, в школах же примерно с 19 века она используется в качестве символа реализации идеалов равенства и братства. В частных школах форма играла также, и зачастую продолжает играть и сейчас, роль инструмента, с помощью которого эти структуры могут однозначно позиционировать себя в качестве учебного заведения, качественно отличающегося от обычной государственной школы.

«В современную систему государственного образования, построенную в рамках демократического и плюралистического общества, такие идеи уже не вписываются», — утверждает Беат Швендиманн. Франкоязычный аналог «LCH», ассоциация «Syndicat des Enseignants Romands — SERВнешняя ссылка», также в целом отвергает идею школьной формы как проявление государственного принуждения. Однако наряду с государственным существует еще и «групповое давление», необходимость «не отставать» от своих одноклассников в плане обладания модной дизайнерской одежды. Как быть с этим?

Разумеется, между государственным и «групповым принуждением» на школьном дворе пролегает столь же очевидная, сколь и фундаментальная разница. Однако ясно также, что для школьника положение «лузера», не могущего себе позволить новейшие наряды от модных «инфлюэнсеров» из Инстаграма, тоже может стать трагедией. Кроме того, существует еще проблема слишком «вызывающих» девичьих «прикидов», а также свитеров и маек с неподобающими и даже провокационными и непристойными принтами.

Так может быть все-таки школьная форма и в самом деле способна стать «эффективным методом противодействия процессам, ведущим к социальному расслоению», как утверждалось в уже упомянутом законопроекте, отвергнутом парламентом кантона Вале? Нет, не способна. «Положительный эффект от введения школьной формы имеет слишком неопределенный характер, степень же ущемления личной свободы может быть при этом непозволительно высокой», — указывает LCH в своем официальном документеВнешняя ссылка с изложением позиции «Швейцарской Ассоциации учителей» по данному вопросу.

Поэтому в Швейцарии в целом, и не только в кантоне Вале, вопрос внутришкольного дресс-кода отдан на усмотрение самих общеобразовательных учебных учреждений. На федеральном уровне действует пока только единое для всех решение Федерального суда в Лозанне, в соответствии с которым в школах разрешено ношение головных мусульманских платков.

Школьная форма против «сексуализации одежды»?

И все же тема школьной формы время от времени нет-нет да начинает снова мелькать в прессе, оказываясь на повестке дня кантональных органов управления системой образования (школьное и вузовское образование в Швейцарии является прерогативой субъектов федерации). Так, например, произошло в 2006 г. в кантоне Базель-городской. Там на базе «Базельской школы дополнительного образования» (Basler Weiterbildungsschule — WBS) был проведен эксперимент с целью посмотреть, чем кончится режим свободного ношения учениками специально разработанной «модной» школьной формы.

Эксперимент был проведен, что называется, не от «хорошей жизни». «Молодежь тогда у нас просто пустилась „во все тяжкие“ в смысле выбора как можно более сексуально „привлекательной“ одежды, это была настоящая эпидемия», — вспоминает Кристиан Грисс (Christian Griss), тогдашний директор WBS, а в настоящее время руководитель одного из департаментов Министерства образования кантона Базель-городскойВнешняя ссылка.

Попытка ввести в одной из школ Базеля модную униформу успехом не увенчалась. (Keystone / Walter Bieri)

«Многие приходили в школу в откровенных стрингах, обнажающих живот топах и майках с более чем „щедрым“ V-образным декольте. Это стало проблемой, особенно для учеников родом из других культур, но также и для самих учителей. Такая ситуация затрудняла поиск новых учительских и преподавательских кадров, не говоря уже о том, что у многих учеников, участвовавших в „модной гонке“, элементарно возникли проблемы с деньгами». Поэтому школа предложила в рамках эксперимента ввести форму, состоящую из брюк стиля «карго», джемпера и модной кепки. Гардероб был разработан местным модельером и стоил около 730 франков, из которых родители должны были заплатить около 100 франков.

«Эксперимент продолжался шесть месяцев и был потом прекращён. Основной причиной такого решения, наряду с отсутствием поддержки со стороны кантональных органов образования, стали сами молодые люди», — пишет нам К. Грисс в электронном письме. «Как ни странно, эта форма была для школьников недостаточно „классической“. Школьная форма по английскому образцу могла бы, в теории, получить у них большее одобрение. Однако в конце концов молодые люди просто хотели носить одежду „своего“ стиля, отражавшего индивидуальные и персональные особенности каждого ученика в отдельности».

Типичная школьная форма в Великобритании.

(Monkey Business Images)

Важной составной частью эксперимента стало исследование, проведенное экспертами Факультета психологии Базельского университетаВнешняя ссылка. В центре исследования стоял вопрос о том, какое влияние на повседневную школьную жизнь и на поведение учеников оказывает ношение школьной формы. Вывод, к которому пришли ученые, оказался ожидаемым: носят ли ученики данного класса форму или нет, разницы нет ровным счетом никакой. На атмосферу в классе этот фактор почти никак не влияет. При этом авторы указали и на методологические особенности исследования, в частности на его краткосрочный характер.

Небольшой временной промежуток вряд ли позволил бы выявить какие-то различия между классами с формой и без формы, в случае, если бы такие различия в той или иной форме действительно имели место. Так или иначе, но базельский проект может в общем зачёте считаться успехом хотя бы уже потому, что он снова инициировал дебаты и дискуссии на эту тему как среди школьников и родителей, так и в самой широкой общественности, вновь поставив на повестку дня вопрос правил ношения одежды в школах и заострив внимание на проблеме потребительского поведения молодежи и давления, оказываемого на них модными дизайнерскими брендами.

Личный опыт в Ирландии

Публикуя материалы на десяти языках и обладая возможностью анализировать самые разные политические и культурные традиции разных стран и континентов, мы, разумеется, не могли пройти мимо такого ресурса и захотели узнать, а как выглядит ситуация со школьной формой за пределами Швейцарии? Итоги этого краткого исследования подведены в завершении статьи. А еще мы обратились к нашему бывшему автору Клэр О’Деа, швейцарские дети которой провели две четверти в ирландской начальной школе.

Там девушек-учениц заставляли носить серый килт, белую рубашку и синий кардиган. Их вердикт неоднозначен. «Обычно я не ношу юбок, но в школе я против неё не возражала, потому что все остальные тоже ее носили», — говорит 13-летняя Киара (Ciara). «Это было даже довольно практично, потому что каждое утро я не должна была ломать себе голову насчет того, что надевать сегодня». Ее сестра-близнец была настроена более скептически. «Я думаю, что лучше было бы учиться без формы, чтобы каждый мог носить то, что он хочет», — говорит Мэйв (Maeve).

Для самой младшей сестры Эшли (Ashley) проблемой стала погода: в холодные дни форма была недостаточно теплой, а в жаркие — в ней было слишком жарко. Их мама Клэр считает, что «школьная форма имеет ряд неоспоримых преимуществ. Например, время на утренние сборы резко сократилось, так как было ясно, что надевать. С другой стороны, форма была относительно дорогая, но к счастью, мы смогли купить подержанную одежду. Внешне форма выглядела старомодно, но лично мне она нравилась».



Школьная форма: мировой опыт В России школьная форма отменена в 1994 году, она сохраняется в некоторых частных или в престижных государственных школах. В Украине президент Владимир Зеленский упразднил форму, о чем говорится в Президентском Указе № 418 / 2019. В таких странах, как Великобритания, Ирландия, Индия, Австралия или Кипр школьная форма является давней традицией. В США форма распространена в частных школах, в государственных / муниципальных школах обязательства носить форму нет. В школах Японии форма обязательна, также, как и в школах Китая. В ряде арабских стран школьной формы нет, но одежда учеников данного образовательного учреждения должна быть выдержана в едином стиле. В Тунисе школьная форма есть. В Испании её носят только в частных школах. В государственных школах Латинской и Южной Америки, например, в Бразилии, школьная форма обязательна. Источник: Языковые редакции портала швейцарского иновещания SWI swissinfo.ch Конец инфобокса

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