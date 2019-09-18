В Швейцарии на дому обучаются примерно две тысячи детей. (© Keystone / Gaetan Bally)

Разобрав частный случай одной семьи в Базеле, Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что у родителей нет конституционного права претендовать на то, чтобы их дети школьного возраста обучались на дому и что бы такое образование считалось эквивалентным школьному. Такое решение создает прецедент, дающий кантонам право устанавливать очень строгие правила домашнего обучения или даже полностью запретить его.

Все больше количество родителей в Швейцарии хотело бы, чтобы их дети учились, не покидая дома. Сторонники домашнего обучения считают, что оно сплачивает семью, побуждает детей и родителей к реализации совместных проектов. Кроме того, дома учатся ведь не только дети — много нового открывают для себя и родители в роли педагогов.

Но насколько реально осуществить эту модель на практике? В 2017 году жительница кантона Базель-городской подала заявку на получение разрешения на частное домашнее обучение для своего тогда 8-летнего сына. Мальчик отучился к этому моменту два года в начальной школе. Мать считала, что это очень способный ребенок, который смог опередить школьную программу как минимум на год.

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Учителя же, по ее мнению, недостаточно внимательно относились к его способностям, не давая им их развить, поэтому ребенок добьется большего успеха, обучаясь дома. Когда руководство школы такого разрешения не дало, мать обратилась в кантональный суд, который, в свою очередь, также отклонил ее иск. Тогда мать передала дело в Федеральный суд, утверждая, что что решение кантонального суда равносильно запрету на домашнее обучение, а такой запрет нарушает ее конституционное право на уважение частной и семейной жизни (Ст.13 Федеральной Конституции Конфедерации).

В компетенции кантонов

И вот на этой неделе Федеральный суд в Лозанне, высшая судебная инстанция страны, обнародовал свое решение по данному делу. Он отклонил апелляцию, постановив, что право на частную жизнь не дает права на частное домашнее образование. Суд добавил, при этом, что такого права не дает ни один международный договор, подписанным Швейцарией, постановив, далее, что право давать или не давать разрешение на домашнее обучение находится в компетенции кантонов (субъектов федерации) и только они могут решать, разрешать ли этот способ образования, и если да, то в какой степени и на каких условиях.

Так, в кантоне Базель-городской обучение на дому может быть разрешено, в частности, если заявитель докажет, что посещение ребенком школы невозможно по объективным обстоятельствам. «При возникновении конфликта между интересами родителей и школьными правилами кантона следует обращать внимание на то, что школа действует не в своих интересах, а в интересах ребенка, а потому посещение школы может быть вменено в обязанность и против желания родителей», — цитирует постановление суда цюрихская газета Tages Anzeiger.

Как показал недавний опрос издательского холдинга Tamedia сегодня в Швейцарии на домашнем обучении находятся 2 049 школьников. Большинство из них живет в кантонах Во (примерно 650 человек) и Берн (550 человек), а также в кантонах Цюрих и Аргау, потому что там действуют самые либеральные кантональные правила на этот счет. Но есть и кантоны, где таких учеников всего пара или ни одного, а в Базеле-сельском или Тичино домашнее обучение и вовсе запрещено. Некоторые кантоны требуют от семьи больших усилий, чем просто объявить школьным властям, что отныне ребенок будет учиться дома. Например, родители должны сами иметь педагогические дипломы или специальное разрешение.

Депутат федерального парламента от партии социалистов Адриан Вютрих (Adrian WüthrichВнешняя ссылка) обратил внимание на этот факт и весной 2019 года направил в адрес кабинета министров запрос, призывая правительство к унификации порядка и условий допуска к домашнему обучению по всей стране. В мае он получил ответ, что такой шаг недопустим с точки зрения Конституции, в которой прописаны основы получения детьми базового школьного образования и в которой сказано, что последнее слово в этом отношении остается за кантонами (субъектами федерации, см. статьи 19 и 62 Федеральной конституции Швейцарии, - прим. рус. ред).

Солнце на горизонте свободы?



Однако тема домашнего обучения на этом для политиков явно закрыта не будет. Вилли Филлигер (Willy Villiger), президент швейцарского Общественного родительского Объединения «За домашнее обучение» («Bildung zu HauseВнешняя ссылка»), не скрывает своего разочарования решением суда. «Мы надеялись, что в этой стране, наконец, взойдет солнце на горизонте свободы выбора форматов образования. Но этого не случилось, к сожалению», — заявил он в своем комментарии для новостной программы телеканала SRF1.

По его словам, аргументом об отказе в домашнем обучении не может служить социализация и дальнейший успех в жизни. Ведь «по статистике, именно тех, кто учился дома, в дальнейшем и не встретить, например, среди получателей социальной помощи, безработных и маргиналов, то есть они не представляют собой нагрузки для общества, а совсем наоборот», - говорит Вилли Филлигер. Профессор-юрист Йоханнес Райх (Johannes ReichВнешняя ссылка) из Университета Цюриха, который специализируется, в том числе, и на теме правовых основ домашнего обучения, считает, что новое решение суда послужит тому, чтобы еще больше усложнить путь, ведущий к домашнему образованию.

Уже сегодня в целом граждане в стране настроены по отношению к домашнему обучению достаточно скептически, а теперь еще у кантонов появилось право вводить еще более жесткие критерии для допуска домашнего образования, и даже вообще просто запретить его. А вот Бруно Рупп (Bruno RuppВнешняя ссылка), руководитель общественной Ассоциации «Объединение учителей Швейцарии» («Dachorganisation der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz – LCHВнешняя ссылка») приветствует решение суда и утверждает, что «домашнее обучение не гарантирует соблюдения образовательных стандартов Швейцарии, как и критериев необходимой социализации ребенка». Уважаемые читатели-родители, задумывались ли вы о домашнем обучении для ваших детей? Приглашаем поделиться опытом тех, кто реализовал эту идею на практике!



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone-SDA

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