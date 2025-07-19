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Завершился 59-й джазовый фестиваль в Монтрё

Открыла фестиваль в пятницу, 4 июля, «королева фанка» американская певица Чака Хан (Chaka Khan).
Открывала фестиваль в пятницу, 4 июля, «королева фанка» американская певица Чака Хан. Keystone-SDA

Гостям и зрителям было предложено более 600 мероприятий — от концертов и джем-сейшенов до кинопоказов, мастер-классов и диджей-сетов.

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Keystone-SDA

С 4 по 19 июля 2025 года в швейцарском городе Монтрё проходил 59-й джазовый фестиваль (Montreux Jazz Festival). Гостям и зрителям было предложено более 600 мероприятий — от концертов и джем-сейшенов до кинопоказов, мастер-классов и диджей-сетов. Многие из них были бесплатными.

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Фестиваль открылся выступлением американской певицы Чаки Хан (Chaka Khan), прозванной «королевой фанка». Её трёхчасовое шоу было посвящено памяти Куинси Джонса, умершего в ноябре 2024 года. «Это место для меня — как второй дом», — призналась певица, которая выступила в Монтрё уже в 21-й раз.

Кроме неё, хедлайнерами фестиваля были такие звёзды, как Лайонел Ричи (Lionel Richie), Дайана Росс (Diana Ross), группа Pulp, Карлос Сантана (Carlos Santana), Аланис Мориссетт (Alanis Morissette). Их концерты прошли на Lake Stage, или «Озерной сцене», — специально созданной площадке под открытым небом на берегу Женевского озера на фоне грандиозных горных кулис, которая вмещает 5500 человек.

Интересный вопрос:

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Отметим, что в этом году на Lake Stage можно было попасть в последний раз: основные площадки фестиваля — Auditorium Stravinski и Miles Davis Hall, закрытые на фундаментальную реконструкцию, — к 2026 году будут снова готовы к эксплуатации, и организаторы уверены, что 60-й юбилейный фестиваль пройдет в классических помещениях.

Параллельно была задействована и сцена «Казино», где, собственно, в 1967 году в течение трех дней проходил самый первый Montreux Jazz Festival. Интересно, что фестиваль во многом задумывался Клодом Нобсом, работавшим в туристическом ведомстве Монтрё, и его коллегами как «большой рекламный ролик» для города. Однако фестиваль очень скоро стал самостоятельным явлением, а с годами — и визитной карточкой Швейцарии.

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Конечно, сегодня есть и другие музыкальные праздники: одни — новее, другие — масштабнее и, возможно, даже шикарнее. Но с чисто музыкальной точки зрения никто пока не смог преодолеть планку, заданную фестивалем в Монтрё.

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