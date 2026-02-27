«Asistolia, la muerte desde dentro», de la Cadena SER, Premio Rey de España

Madrid, 27 feb (EFE).- El pódcast de la Cadena SER (España) «Asistolia, la muerte desde dentro», elaborado por un equipo formado por Aimar Bretos y Víctor Olazábal, ha obtenido el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de Narrativo, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Este trabajo, periodístico y divulgativo, aborda la muerte sin tapujos ni eufemismos con una narración y un diseño sonoro que consigue transmitir la emoción de un tema difícil.

El jurado coincide plenamente en que el trabajo es «muy cuidado», «delicado» y «aporta un registro documental» que «no deja ningún aspecto fuera». EFE

