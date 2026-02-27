«Asistolia, la muerte desde dentro», de la Cadena SER, Premio Rey de España

4 minutos

Madrid, 27 feb (EFE).- El pódcast de la Cadena SER (España) «Asistolia, la muerte desde dentro», elaborado por un equipo formado por Aimar Bretos y Víctor Olazábal, ha obtenido el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de Narrativo, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Este trabajo, periodístico y divulgativo, aborda la muerte sin tapujos ni eufemismos con una narración y un diseño sonoro que consigue transmitir la emoción de un tema difícil.

El jurado coincide plenamente en que el trabajo es «muy cuidado», «delicado» y «aporta un registro documental» que «no deja ningún aspecto fuera».

Para el vicepresidente del jurado y presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, el valor de este pódcast es que convierte en nuevo, «con todas las perspectivas posibles», algo «muy viejo y muy vulgar como es morirse».

«Escucharlo te engancha», porque trata el tema «de forma muy delicada», opinó la directora de Comunicación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Inés López del Pino, que presidió el jurado en representación del director de este organismo, Antón Leis.

Entre el resto de vocales integrantes del jurado, Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes, dijo que es «como un pódcast sin analgésicos», con «una música muy cuidada», fuentes «amplísimas», de «una humanidad brutal» y en el que «cada capítulo es enciclopédico».

Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá), destacó las «emociones» que le generó el pódcast, mientras que Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, destacó la solidez y el rigor del trabajo.

En la categoría de Periodismo Narrativo, a la que se presentaron 81 trabajos, el otro finalista seleccionado fue también un pódcast, coproducido por Peripecia (España) y La No Ficción (Colombia), que revive el escándalo que afectó a la que fue en la década de los 60 estrella del fútbol inglés Bobby Moore.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Brasil es el país de procedencia de 75 de las candidaturas recibidas esta vez, seguido de España (55), Colombia (28), México (22), Argentina (8), Ecuador (7), Portugal (6), Venezuela y Honduras (3 cada uno), Perú, Estados Unidos y Angola (2 cada uno), y Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador y Cuba (1 cada uno).

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

Otros integrantes del jurado son Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México), y Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA.

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar. EFE

